Ausblick 2020 - Darauf freuen wir uns dieses Jahr am meisten

2020 wird mal wieder ein ganz besonderes Jahr, denn zum Weihnachtsgeschäft werden gleich zwei neue Konsolen das Licht der Welt erblicken. Doch bei aller Vorfreude auf die neuen Systeme sind es natürlich die Spiele, die auch auf der Next-Gen letztendlich zählen werden.

Hier verraten wir nachfolgend, auf welche Spiele wir uns 2020 am meisten freuen — natürlich unabhängig ob Current- oder Next-Gen.

Halo: Infinite

Tobias Veltin

@FrischerVeltin

Ja, ich bin so durchschaubar. Aber verdammt, als großer Fan der Serie freue ich mich einfach wie Bolle auf Halo: Infinite. Zum einen natürlich, weil die Serie nach über fünf Jahren Pause endlich weitergeht. Und zum anderen, weil ich extrem gespannt bin, inwiefern Entwickler 343 Industries wirklich den "Soft Reboot"-Ansatz durchzieht.

Dass bislang noch kaum etwas über das Spiel bekannt ist, stört mich nicht, sondern befeuert meine Vorfreude nur noch mehr. Als Launch-Titel für die Series X sind die Erwartungen natürlich hoch: Aber ich bin guter Dinge, dass sie Halo: Infinite erfüllen wird - schließlich haben sich die Entwickler ja lange genug Zeit genommen!

Weitere Spiele, auf die ich mich freue:

The Last of Us Part 2

Linda Sprenger

@lindalomaniac

Naughty Dogs The Last of Us-Sequel hatte ich mir schon im letzten Jahr hoffnungsvoll auf die Liste geschrieben. Jetzt haben wir aber alle die Gewissheit: The Last of Us Part 2 erscheint - sofern es nicht noch einmal um einigen Wochen nach hinten verschoben wird - am 29. Mai 2020 für PS4.

Kann die Zeit nicht schneller vergehen? Ich bin einfach viel zu gespannt darauf, wie die Geschichte von Ellie weitergeht, welche Rolle Joel diesmal spielen wird, ob das Geheimnis hinter der Immunität der Heldin endlich aufgeklärt wird, und, und und. Fragen über Fragen, aber in einigen Monaten habe ich ja endlich Antworten.

Weitere Spiele, auf die ich mich freue:

Doom Eternal

Hannes Rossow

@Treibhausaffekt

Es war schwer zu ertragen, dass Doom Eternal nicht mehr 2019 erschienen ist. Umso mehr hoffe ich, dass id Software jetzt ein wirklich rundes Shooter-Erlebnis abliefern kann, dass mich wieder in einen Rausch verfallen lässt, wenn ich zu Heavy Metal-Riffs durch die Arenen hetze und jedem die Gedärme rausreiße, der seinen Hauptwohnsitz in der Hölle hat.

Mit etwas Glück wird auch gar nicht erst versucht, eine Geschichte zu erzählen. Die war zwar schon im Vorgänger eher rudimentär, aber sie war da und sie war überflüssig. Für jeden Schnarchnasen-Dialog eines Bösewichts könnte ich ja eigentlich noch mehr Gedärme rausreißen. Und ich finde, das ist genau das, was in der Welt von Doom Eternal gebraucht wird.

Weitere Spiele, auf die ich mich freue:

Ghost of Tsushima

Animal Crossing: New Horizons

Dragon Ball Z: Kakarot

Cyberpunk 2077

Rae Grimm

@freakingmuse

Mit The Witcher konnte ich mich nie so wirklich anfreunden, trotzdem freue ich mich sehr auf Cyberpunk 2077. Die vergangenen Jahre waren etwas mau, wenn es um große Rollenspiele auf Konsole ging und die nicht gerade in die Kategorie JRPG fallen. Daher bin ich sehr glücklich, dass nächstes Jahr mal wieder ein großes RPG ansteht. Und noch dazu ein futuristisches!

Es ist zwar nicht das Science-Fiction-Rollenspiel, nach dem ich mich verzehre (gebt mir mehr Weltraum!), aber als großer Fan von Shadowrun bin ich natürlich dem Cyberpunk-Genre nicht abgeneigt. Ich bin gespannt, welche Freiheit ich tatsächlich in Night City haben werde und wie sich meine Entscheidungen auf das Spiel auswirken. Vielleicht überbrückt Cyberpunk für mich auch die Zeit bis zum nächsten Weltall-RPG. Wann auch immer das kommen mag.

Weitere Spiele, auf die ich mich freue:

The Last of Us Part 2

Watch Dogs Legion

Eastward

Boyfriend Dungeon

Ooblets

Shin Megami Tensei 5

Ann-Kathrin Kuhls

@casual_kuhls

Eigentlich ist Shin Megami Tensei 5 erstmal nur als "in der Entwicklung" angekündigt. Die Chancen sind hoch, dass das Spiel 2020 noch gar nicht erscheint und wir vielleicht 2022 das nächste Mal davon hören. Aber das ist mir egal. Ich bin schon jetzt im Vorfreude-Modus, denn alles, was aus dieser der Reihe entsteht, ist super (Persona 5!)

Teil fünf der Megami Tensei-Reihe findet wieder im modernen Tokyo statt, anders als der Vorgänger, der sich um das feudale Mittelalter drehte. Noch ist nicht viel bekannt, rundenbasierte Kämpfe, die Kontrolle und das Fusionieren von Dämonen und eine dezent abgedrehte Story sind jedoch zu erwarten. Ich freu mich!

Weitere Spiele, auf die ich mich freue:

Animal Crossing: New Horizons

The Last of Us Part 2

Final Fantasy 7 Remake

Halo: Infinite

das nächste Assassin's Creed

Elden Ring

Dennis Michel

@DemiG0rgon

Zwar haben wir von FromSoftwares nächstem Streich bis auf einen Cinematic-Trailer noch nichts gesehen, der hat bei mir jedoch schon ausgereicht, um Elden Ring in meiner Liste der Most Wanted-Spiele ganz nach oben zu setzen.

Ich bin vor allem gespannt, welche Auswirkungen das Zusammenspiel zwischen George R.R. Martin und Hidetaka Miyazaki auf die Welt des Action-RPGs hat. In der Theorie klingt die Kooperation nämlich ganz fantastisch.

Weitere Spiele, auf die ich mich freue:

The Last of Us Part 2

Nioh 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Ori and the Will of the Wisps

Spelunky 2

Ghost of Tsushima

Maximilian Franke

@mafra_tw

Was Sucker Punch da gerade in der Entwicklung hat, hört sich für mich nach dem perfekten Spiel an. Feudales Japan mit Samurai, schick animierten Schwertkämpfen und das alles verpackt in eine wunderschöne Open World. Auf genau diesen Mix warte ich schon ewig (immer?) und da mich die Assassin's Creed-Reihe in dieser Hinsicht eiskalt im Stich lässt, bin ich für jede Alternative dankbar.

Auch wenn ich noch die leichte Angst habe, dass das Spiel am Ende in eine "Fragezeichen-Abklapperei" nach klassischer Ubisoft-Formel ausufern könnte, bin ich nach Trailern und Gameplay-Demo zuversichtlich, dass das vermutlich letzte PS4-Exklusivspiel für mich vielleicht sogar das beste werden könnte. Solange die Entwickler zum Release keine technische Vollkatastrophe abliefern, dürfte dem eigentlich wenig im Weg stehen. Das hoffe ich zumindest und freu mich drauf!

Weitere Spiele, auf die ich mich freue:

Jetzt seid ihr gefragt! Worauf freut ihr euch im nächsten Jahr am Meisten?