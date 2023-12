Avatar: Frontiers of Pandora – Die besten Waffen und Rüstungen herstellen, so geht's

Mit jedem Kapitel haben Händler wie So'lek bessere Entwürfe für euch, aus denen ihr fantastische Gegenstände bauen könnt.

In Avatar: Frontiers of Pandora gibt es eine Regel: Selbst ist der Na’vi! Gute Ausrüstung bekommt ihr nicht geschenkt, sondern ihr müsst sie selbst herstellen und verbessern. Wo ihr gute Entwürfe findet und die dazu passenden Materialien, verraten wir euch hier.

Das beste ist, was eure Kampfkraft erhöht

Gerade am Anfang solltet ihr nicht allzu hohe Ansprüche stellen. Rüstet das aus, was eure Kampfkraft erhöht, denn dies ist euer wichtigster Wert. Er bestimmt, ob ihr manchen Gegnern überhaupt Schaden zufügen könnt, oder ob ihr schon durch einen einzigen Schuss ins Gras beißt.

Wie der Wert funktioniert, erfahrt ihr in diesem Artikel:

Ausgezeichnete Entwürfe

Um wirklich gute Ausrüstung zu bekommen, benötigt ihr ausgezeichnete Entwürfe. Diese erhaltet ihr durch die unterschiedlichsten Aktivitäten des Spiels. Einige gibt es durch Hauptquests, andere durch Nebenaufgaben, wie zum Beispiel die Totems der Sarentu.

Entwürfe könnt ihr überall bekommen. Wie stark das Item am Ende wird hängt dabei von euren verwendeten Materialien ab.

Die meisten bekommt ihr aber durch die Händler*innen in der Welt. Die bieten euch nicht nur fertige Ausrüstung an, sondern auch oft Entwürfe, mit denen ihr die angebotene Ware selbst herstellen könnt. Diese sind dabei vollkommen kostenlos und die effizienteste Möglichkeit, an Rüstungen und Waffen zu kommen.

Folgt unbedingt der Hauptquest! Welche Entwürfe zur Verfügung stehen, hängt dabei von eurem Spielfortschritt ab. Im ersten Gebiet erhaltet ihr von den Aranahe schwächere Entwürfe, als später von den Kame’tire in Kapitel drei. Einige Händer*innen wechseln sogar ihr Angebot, wenn ihr ein neues Kapitel erreicht, so wie etwa So’lek.

Die passenden Materialien finden

Es gibt zwei Arten von Entwürfen. Für die einen benötigt ihr spezielle Materialien, für die anderen ist nur die Materialien-Art wichtig.

Um gute Materialien von Tieren zu bekommen müsst ihr sie möglichst aus dem Schleichen heraus mit einem Schuss des Bogens töten.

So benötigt der Sarentu-Brustschutz (ein Rezept aus einem der Sarentu-Totems in Akt 1) beispielsweise ausgezeichnetes Himmelfelsmoos, für den Uniluks Umhang (ein Rezept von dem Händler Uniluk in Akt 3) hingegen könnt ihr ein beliebiges Moos nehmen, solange es ausgezeichnete Qualität hat. Dadurch hat die zweite Brustrüstung ein sehr viel höheres Potenzial, stärker zu werden, als die erste, da ihr auch Moos aus späteren Gebieten nutzen könnt.

Wie viel Potenzial eine Rüstung oder Waffe hat, erkennt ihr an der möglichen Gesundheit, bzw. dem Schaden. Hier wird immer ein Wert der schlechtesten und besten Materialien angegeben. Hier müsst ihr im Jagdbuch die Rohstoffe miteinander vergleichen, um das Beste rauszuholen.

Mit der Na'vi-Sicht könnt ihr schon vorher sehen, welche Stufe Materialien haben, auch von eurem Flugtier aus. So spart ihr euch eine Menge Laufarbeit.

In dem Brustrüstung-Beispiel würde der Uniluks Umhang durch Himmelsfelsenmoos höchstens 40 Gesundheit bekommen, durch Blauwolkenmoos hingegen 83. Schaut im Jagdbuch nach dem besten Material und folgt dann den Anweisungen, wo ihr seltene Ressourcen finden könnt.

Vergesst nicht, gesuchte Objekte immer anpinnen, damit ihr sie nicht immer aufs Neue suchen müsst.

Mods könnt ihr nicht herstellen

Für besonders starke Ausrüstung braucht ihr natürlich auch Mods. Die könnt ihr aber nicht selbst fertigen und seid entweder auf Quests, Truhen in Basen oder die Händler*innen angewiesen. Spart also eure Clan-Gunst und Ersatzteile unbedingt für Mods auf.

Denkt daran, dass ihr Mods immer wieder verwenden könnt und sie nicht an die Ausrüstung gebunden sind. Sie werden einfach übernommen, wenn ihr ein neues Item anlegt.