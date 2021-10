Avowed: Fallout New Vegas-Macher experimentieren wohl mit zerstörbarer Umgebung

Avowed kommt von Obsidian, die bisher vor allem durch Fallout New Vegas, The Outer Worlds und Pillars of Eternity bekannt geworden sind. Auf den ersten Blick sieht das RPG aus wie Skyrim, aber das greift natürlich zu kurz. Einem neuen Insider-Bericht zufolge erwarten uns diverse Unterschiede, ein Action-orientierteres Kampfsystem und womöglich sogar zerstörbare Umgebungen. Außerdem könnte Avowed nicht nur ein absolutes Fest für alle Pillars of Eternity-Fans, sondern auch sehr viel farbenfroher werden, als der erste Trailer vermuten ließ.

Avowed: Neuer Insider-Bericht weckt noch mehr Hoffnungen auf das Obsidian-RPG

Darum geht's: Avowed heißt das neue Spiel des Entwicklerstudios Obsidian. Die zeichnen unter anderem für Fan-Lieblinge wie The Outer Worlds, Pillars of Eternity und natürlich Fallout New Vegas verantwortlich. Avowed spielt in derselben Welt wie Pillars of Eternity, die Eora heißt. Bisher gab es nur diesen Trailer dazu zu sehen, der ein bisschen an Skyrim erinnert:

Unterschiede zu Skyrim: In Avowed können wir zwar einen beidhändigen Kampfstil mit unterschiedlichen Loadouts kombinieren und wir spielen ein Fantasy-RPG aus der First Person-Perspektive, aber womöglich waren das auch schon die größten Gemeinsamkeiten mit Skyrim. Wie Windows Central von Insider-Quellen erfahren haben will, könnten die Unterschiede recht groß ausfallen.

Action-lastigeres Kampfsystem: Statt einer riesigen Liste mit Zaubersprüchen soll es bei Avowed eher rasant und Loadout-basiert zur Sache gehen. Kämpfer*innen können ihren Feinden mit Tritten und Schild-Angriffen zu Leibe rücken.

Weniger düster: Der Style von Avowed könnte sich deutlich von dem eines Skyrims unterscheiden. Allem Anschein nach soll Avowed sehr viel bunter und farbenfroher werden, als es der erste Trailer durchblicken lässt.

Open World? Ob Avowed eine richtige Open World bekommt oder sich eher an den Hub-Welten eines Outer Worlds orientiert, bleibt abzuwarten. Beides wäre denkbar, wahrscheinlicher wirkt allerdings das kompaktere Fallout-Modell.

Ähnelt wohl The Outer Worlds: Alles in allem klingt der ausführliche Bericht sehr begeistert und so, als würde Avowed gewissermaßen die erweiterte, ausgebaute Fantasy-Version von Outer Worlds. Das umfasst abwechslungsreiche, farbenfrohe Areale, RPG-Systeme, Story, Dialoge und First Person-Kämpfe. Mehr zu Outer Worlds und vor allem dessen Nachfolger Outer Worlds 2 findet ihr hier:

Perfekt für PoE-Fans

Zerstörbare Umgebungen? Zusätzlich zu dem, was wir aus Outer Worlds kennen, könnte aber auch noch einiges dazu kommen. Zum Beispiel wird es vielleicht möglich sein, sehr viel mehr und besser mit der Umgebung zu interagieren. Die könnte zum Beispiel durch Feuer-Zaubersprüche komplett in Brand gesetzt werden oder sich sogar richtig zerstören lassen.

Auch wenn die ganzen Details noch nicht richtig feststehen, scheint eins sicher zu sein: Wenn Avowed kommt, dürfte es ein richtiges Fest für Pillars of Eternity-Fans werden. Nicht nur die Spielwelt und all ihre Göttern kehren zurück, sondern wohl auch jede Menge bekannter Zaubersprüche wie Jolting Touch. Höchstwahrscheinlich können wir uns auch auf Musketen und Arkebusen freuen.

Was das Besondere an der Welt von Pillars of Eternity ist und was Avowed noch besser machen könnte, lest ihr hier:

Wann kommt Avowed endlich? Falls ihr jetzt auch schon ganz sehnsüchtig wartet, müssen wir euch ein bisschen enttäuschen. Offenbar befindet sich Avowed immer noch in einer recht frühen Pre-Alpha-Entwicklungsphase. Es soll sich laut diesem ominösen Insider aber einer komplett spielbaren Version annähern und könnte mit etwas Glück vielleicht sogar bei den Game Awards im Dezember näher vorgestellt werden.

Was erhofft ihr euch von Avowed? Freut ihr euch drauf?