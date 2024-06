Ganz ohne Cheese: Ihr könnt Baldur’s Gate 3 als Käse durchspielen und hier ist der super lustige Beweis

Wie sehr kann man Baldur's Gate 3 cheesen?

Baldur’s Gate 3 bietet uns neben einer spannenden Geschichte, tollen Charakteren und fordernden Kämpfen auch viele unterschiedliche und kreative Wege, um unsere Ziele zu erreichen.

Die Community beweist dabei immer wieder, dass auch anfangs unvorstellbare Challenges möglich sind. So spielte Streamerin Luality erst kürzlich das gesamte Spiel ohne Begleiter*innen und ohne zu rasten durch.

YouTuber Bouch greift bei seiner Challenge zwar auf die Verstärkung einer kompletten Gruppe zurück, verwandelt alle vier Streiter*innen aber kurzerhand in Käseräder.

Hüpfen, Schlagen, Stinken

Damit er seinen Charakter samt Begleitung von Anfang an in Käse verwandeln konnte, musste er sich zuerst mit einer Mod aushelfen. Dafür griff er auf eine bereits vorhandene zurück und passte sie nach seinen Bedürfnissen an.

Dabei erschuf er einen Spell, der es ihm fortan ermöglichte, seine Gruppe in die gewünschte Form zu bringen. Davon ab nahm er keine weiteren Anpassungen vor.

Als Käse konnten seine Charaktere springen, unbewaffnete Angriffe für einen Schadenspunkt durchführen und eine Stinkwolke absetzen, die verhinderte, dass Feinde Aktionen durchführen können – immerhin ein mächtiger Effekt.

Viel wichtiger allerdings: Als Käse verfügten seine Charaktere lediglich über einen Lebenspunkt und auch die Attribute waren angepasst. Dazu kam ein niedriger Rüstungswert von 10, der nicht durch Ausrüstung oder Zauber gestärkt werden konnte, da ein Käse natürlich weder Rüstungen anlegen, noch Zauber lernen kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

4 Käse für ein Halleluja

Denken wir nun besonders an die Kämpfe, stellen wir uns natürlich direkt die Frage: Wie zum Gouda soll das funktionieren?

Um seine Käsetruppe überlebensfähig zu machen, wählte Bouch für seine gesamte Gruppe die Mönch-Klasse, da diese nicht nur über viele passive Fähigkeiten, sondern auch über Boni im unbewaffneten Kampf verfügt. Dank dieser Vorteile konnte er zumindest etwas mehr Schaden austeilen und häufiger pro Zug angreifen.

Zudem konnten seine Charaktere auch in Käseform Schriftrollen und Tränke benutzen, was allerdings nur in überschaubarem Maße möglich war, da die meisten NPCs im Spiel nicht bereit waren, mit ihm zu reden.

In einigen wenigen Fällen konnte er aber dennoch Dialoge auslösen, um im Anschluss zu handeln. Dazu kamen natürlich noch die Gegenstände, die er in der Welt fand, denn Käseräder können nicht nur sehr gut rollen, sondern auch Schatzkisten ausbuddeln und explosive Fässer transportieren.

Viel Reifezeit bis zum Ende

Auch abseits der Kämpfe stand Bouch regelmäßig vor Problemen. Da ein Käse keine Fakel halten kann, musste er diese in den Schattenverfluchten Landen immer händisch vor sich herschieben, um nicht von den Schatten gefressen zu werden. Hin und wieder musste er – um bestimmte Levelübergänge zu benutzen oder Events auszulösen – seine Käseform sogar kurzzeitig verlassen.

Dazu kam natürlich auch noch eine gehörige Menge Glück und Durchhaltevermögen, bevor er das Spiel schließlich mit dem letzten Bosskampf abschließen konnte. Nichtsdestotrotz eine beeindruckende Leistung und witzige Erfahrung – daher empfehlen wir euch, das Video einmal in Gänze anzuschauen.

Ihr wollt mehr spannende Storys aus der Baldur’s Gate-Community? Dann hier entlang:

Baldur’s Gate 3 bietet uns in seiner eigentlichen Version schon unzählige Möglichkeiten, um eine Menge Quatsch anzustellen. Momentan finalisiert Larian zudem noch den offiziellen Mod-Support, der im September starten und seinen Weg auch auf die Konsolen finden soll.

Spätestens dann können wir uns wohl auf weitere lustige Geschichten gefasst machen – hoffentlich auch mit mehr Käse. Denn wie uns ein bekannter Händler in den Divinity-Spielen schon erklärt hat: Niemand hat so viele Freunde wie der Mensch mit viel Käse!

Was haltet ihr von der Challenge? Habt ihr euch das Spiel bereits auf ähnliche Weise schwerer gemacht oder spielt ihr Baldur's Gate 3 lieber auf "normale" Weise? Verratet es uns in den Kommentaren!