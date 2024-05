Streamerin schafft höllisch schwere Baldur's Gate 3-Challenge ohne Rast, Companions und Item-Käufe: 'Es war einer meiner Lieblings-Spieldurchläufe'

Wir hatten denselben Gesichtsausdruck wie Astarion als wir von der Challenge von Streamer*in “Luality“ erfahren haben. Hut ab!

Baldur’s Gate 3 bietet Spielemodi mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die alle Spieler*innentypen abholen sollten – das dachten wir zumindest bis jetzt. Für Streamer*in “Luality“ war wohl sogar der knackige Honour Mode zu einfach, weswegen er oder sie sich obendrauf noch eigene Regeln setzte, bei denen uns die Kinnlade nach unten klappt.

Streamer*in “Luality“ hat in einem Tweet verkündet, die härteste Schwierigkeitsstufe ohne eine ganze Reihe von Hilfestellungen geschafft zu haben:

Wir übersetzen an der Stelle, auf was er oder sie während des Honour Modes genau verzichtet hat:

Das ist eine Reihe von nützlichen und grundlegenden Hilfestellungen im Spiel, die wir nicht missen wollen würden. Trotzdem schreibt “Luality“, dass die nächste Herausforderung noch schwerer ausfallen müsse. Die eigenen Stolpersteine im Weg hätten das Abenteuer noch aufregender gemacht. Wir übersetzen die Worte, die “Luality“ über die eigene Challenge äußert:

„Das war einer meiner Lieblings-Spieledurchläufe. Wir waren so eingeschränkt, dass das Öffnen jeder Truhe oder zufälligen Kiste aufregend war. Wir konnten nur Heiltränke benutzen, die wir in der Welt gefunden haben. Die kleinen Dinge haben diesen Spieldurchlauf so spaßig gemacht!“

Streamer*in “Luality“ auf X, ehemals Twitter