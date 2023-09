Baldur's Gate 3-Fan killt Astarion auf richtig fiese Art und wird dafür mit einigen der besten Dialoge im Spiel belohnt

Astarion zählt zu den schillerndsten Figuren in Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 steckt voller Inhalte, die viele Fans – wenn überhaupt – erst im zweiten, dritten oder vierten Durchlauf erleben. Denn Entwicklerstudio Larian hat versucht, an wirklich alle Möglichkeiten zu denken und sich darauf vorzubereiten. Dementsprechend müsst ihr euch auch eine ordentliche Standpauke von Astarion anhören, wenn ihr ihn mit einer ganz bestimmten Superwaffe über den Jordan schickt.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum Ende von Akt 1 in Baldur's Gate 3.

Wer in Baldur's Gate 3 ordentlich rumprobiert, wird mit den absurdesten Dialogen belohnt

Baldur's Gate 3 lädt zum Experimentieren ein: Selbst wenn irgendetwas nicht so klappt wie geplant, geht die Geschichte in der Regel trotzdem auf eine sehr interessante und spannende Art und Weise weiter. Ihr könnt kaum richtig scheitern und selbst an die aberwitzigsten Dinge wurde gedacht.

Tötet Astarion mit der Solarlanze! Vielleicht ist euch ja auch schon passiert, dass ihr am Schluss der Githyanki-Krippe in Akt 1 völlig unschuldig und aus Versehen ein Party-Mitglied erledigt habt. Ihr könnt hier nämlich die Solarlanze auch gegen eure Begleiter*innen richten, wie zum Beispiel Astarion. Das kann sich durchaus lohnen.

Genial-witziger Dialog: Belebt ihr Astarion nämlich wieder, nachdem ihr ihn wie gesagt total aus Versehen mit der Solarlanze umgebracht habt, findet der das überhaupt nicht witzig. Er macht seinem Ärger dann auch Luft und tut das natürlich auf die unnachahmlich entnervte, affektierte wie arrogante und dennoch sympathisch-witzige Art, die ihn so auszeichnet.

Was sagt er? Astarion fragt uns, was zu den Höllen wir uns eigentlich dabei gedacht haben, die Lanze zu aktivieren, als er dort stand – und ob wir auch nur eine Idee davon hätten, wie schmerzhaft das war.

Versprechen wir, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein, regt sich Astarion noch mehr auf. Sollte es wirklich ein nächstes Mal geben, werde er derjenige sein, der diese allmächtige Waffe ziele. Nichtsdestotrotz weiß er unseren Wiedergutmachungsversuch zu schätzen und fragt, ob wir nun weiterziehen könnten, oder ob wir noch mehr Chaos anrichten wollen.

Das war noch nicht alles: Wir können Astarion auch noch mehr reizen und er reagiert mit höchst amüsanten Antworten darauf. Hier könnt ihr euch den kompletten Dialog mit allen Möglichkeiten im Video ansehen:

Das ist das Coole daran: Da wäre zum einen natürlich die absolut überragende Schauspiel-Leistung des Astarion-Sprechers Neil Newbon, der die Baldur's Gate 3-Figur so exzentrisch wirken lässt. Zum anderen ist es aber auch einfach nur beeindruckend, dass selbst in solche unwahrscheinlichen Szenarien, die nur wenige Spieler*innen sehen werden, so viel Arbeit geflossen ist.

Was war das abseitigste und coolste, was ihr in Baldur's Gate 3 bisher entdeckt habt? Wie findet ihr diese Astarion-Interaktion?