Ich habe 900 Stunden in Baldur's Gate 3 verbracht, aber diesen geheimen "Begleiter" noch nie gesehen

Was sich wohl alles mit einem explodierenden Schaf anstellen lässt? Sicherlich so einiges.

Auch knapp zweieinhalb Jahre nach Release gibt es in Baldur's Gate 3 noch das ein oder andere ungelöste Rätsel. Aber die Community ist engagiert und deckt immer wieder selbst absurd gut versteckte Geheimnisse auf. Wie auch diese Beschwörung hier, die der Autorin dieses Artikels vollkommen neu war.

Eine mächtige Beschwörung - nur etwas instabil

Bei diesem Begleiter handelt es sich nicht um einen humanoiden Charakter wie Schattenherz, Astarion oder Gale. Vielmehr ist er eine Beschwörung ähnlich Kratzer oder Schaufel, die euch auf euren Reisen begleiten können. Um es ganz konkret zu machen: In Akt 3 könnt ihr ein unverschämt starkes Schaf bekommen, das einige der mächtigsten Zauber im ganzen Spiel beherrscht.

Fans hatten bereits kurz nach Release rausgefunden, dass dieses Schaf im Spiel existiert. Lange Zeit war allerdings ein Rätsel, wie man es bekommt. Erst knapp zwei Jahre später wurde die Lösung dann endlich entdeckt. Und dass es so lange gedauert hat, wundert mich kein Stück – denn die nötigen Schritte sind ein wenig absurd:

Sucht die Elfsong-Taverne in Baldurs Tor im dritten Akt auf.

Hier trefft ihr den Komiker Harvard Willoughby , der euch zu einem Comedy-Duell herausfordert. Tötet ihn für diese Anmaßung.

, der euch zu einem Comedy-Duell herausfordert. Tötet ihn für diese Anmaßung. Im Anschluss müsst ihr die Glocken von zwei Glockentürmen läuten: Zuerst auf der Zentralen Mauer der Unterstadt (neben dem Magierturm von Lorroakan), dann beim Tempel der Offenen Hand in Rivington.

Wenn ihr nach all diesen Schritten zu eurem Lager in Rivington reist, findet ihr dort ein mysteriöses Ei in der Nähe von Gales Zelt. Interagiert damit und Harvard das Schaf schlüpft aus seinem Inneren.

Harvard begleitet euch daraufhin auf Schritt und Tritt und kann sich in Kämpfen als ziemlich nützlich erweisen. Es beherrscht nämlich einige mächtige Zauber wie Blitze herbeirufen, Dornenwand oder Dornenpeitsche.

Klingt quasi nach dem perfekten Begleiter, oder? Nicht ganz. Einen Nachteil hat der gute Harvard nämlich. Jede Runde hat er eine geringe Chance, zu explodieren und dabei massiven Schaden im Umkreis anzurichten. Aber leider auch dabei zu sterben. Anders als bei Kratzer lässt Harvard sich auch nicht erneut beschwören, wenn er das Zeitliche segnet. RIP.

Trotzdem weiß ich jetzt schon, dass Harvard mich in meinem nächsten BG3-Run definitv begleiten wird. So viel Chaos-Potenzial muss einfach genutzt werden.

Kanntet ihr Harvard schon? Also das Schaf, nicht den Komiker.