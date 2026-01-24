Ich habe 900 Stunden in Baldur's Gate 3 verbracht, aber diesen geheimen "Begleiter" noch nie gesehen

Man sollte fast meinen, nach 900 Stunden habe man alles in BG3 gesehen. Tja, falsch gedacht. Dieses zaubernde Schaf kannte Eleen definitiv noch nicht.

Eleen Reinke
24.01.2026 | 06:25 Uhr

Was sich wohl alles mit einem explodierenden Schaf anstellen lässt? Sicherlich so einiges. Was sich wohl alles mit einem explodierenden Schaf anstellen lässt? Sicherlich so einiges.

Auch knapp zweieinhalb Jahre nach Release gibt es in Baldur's Gate 3 noch das ein oder andere ungelöste Rätsel. Aber die Community ist engagiert und deckt immer wieder selbst absurd gut versteckte Geheimnisse auf. Wie auch diese Beschwörung hier, die der Autorin dieses Artikels vollkommen neu war.

Eine mächtige Beschwörung - nur etwas instabil

Bei diesem Begleiter handelt es sich nicht um einen humanoiden Charakter wie Schattenherz, Astarion oder Gale. Vielmehr ist er eine Beschwörung ähnlich Kratzer oder Schaufel, die euch auf euren Reisen begleiten können. Um es ganz konkret zu machen: In Akt 3 könnt ihr ein unverschämt starkes Schaf bekommen, das einige der mächtigsten Zauber im ganzen Spiel beherrscht.

Video starten 1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Fans hatten bereits kurz nach Release rausgefunden, dass dieses Schaf im Spiel existiert. Lange Zeit war allerdings ein Rätsel, wie man es bekommt. Erst knapp zwei Jahre später wurde die Lösung dann endlich entdeckt. Und dass es so lange gedauert hat, wundert mich kein Stück – denn die nötigen Schritte sind ein wenig absurd:

  • Sucht die Elfsong-Taverne in Baldurs Tor im dritten Akt auf.
  • Hier trefft ihr den Komiker Harvard Willoughby, der euch zu einem Comedy-Duell herausfordert. Tötet ihn für diese Anmaßung.
  • Im Anschluss müsst ihr die Glocken von zwei Glockentürmen läuten: Zuerst auf der Zentralen Mauer der Unterstadt (neben dem Magierturm von Lorroakan), dann beim Tempel der Offenen Hand in Rivington.

Wenn ihr nach all diesen Schritten zu eurem Lager in Rivington reist, findet ihr dort ein mysteriöses Ei in der Nähe von Gales Zelt. Interagiert damit und Harvard das Schaf schlüpft aus seinem Inneren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Harvard begleitet euch daraufhin auf Schritt und Tritt und kann sich in Kämpfen als ziemlich nützlich erweisen. Es beherrscht nämlich einige mächtige Zauber wie Blitze herbeirufen, Dornenwand oder Dornenpeitsche.

Baldur's Gate 3-Entwickler verrät die eine Sache, die er bedauert: Die Story dieses Charakters hätte mehr Aufmerksamkeit verdient
von Kevin Itzinger
Larian guckt sich für Divinity Ideen der Baldur's Gate 3-Fans ab - und will das Spiel damit besser machen
von Samara Summer
Kommt Baldur's Gate 3 für die Switch 2? Larian hat schlechte Nachrichten für alle, die auf eine Version für die Nintendo-Konsole warten
von Kevin Itzinger

Klingt quasi nach dem perfekten Begleiter, oder? Nicht ganz. Einen Nachteil hat der gute Harvard nämlich. Jede Runde hat er eine geringe Chance, zu explodieren und dabei massiven Schaden im Umkreis anzurichten. Aber leider auch dabei zu sterben. Anders als bei Kratzer lässt Harvard sich auch nicht erneut beschwören, wenn er das Zeitliche segnet. RIP.

Trotzdem weiß ich jetzt schon, dass Harvard mich in meinem nächsten BG3-Run definitv begleiten wird. So viel Chaos-Potenzial muss einfach genutzt werden.

Kanntet ihr Harvard schon? Also das Schaf, nicht den Komiker.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3

Genre: Rollenspiel

Release: 03.08.2023 (PC), 06.09.2023 (PS5), 07.12.2023 (Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 55 Minuten

Ich habe 900 Stunden in Baldur's Gate 3 verbracht, aber diesen geheimen "Begleiter" noch nie gesehen

vor 5 Tagen

Baldur's Gate 3-Entwickler verrät die eine Sache, die er bedauert: Die Story dieses Charakters hätte mehr Aufmerksamkeit verdient

vor einer Woche

Larian guckt sich für Divinity Ideen der Baldur's Gate 3-Fans ab - und will das Spiel damit besser machen

vor einer Woche

Kommt Baldur's Gate 3 für die Switch 2? Larian hat schlechte Nachrichten für alle, die auf eine Version für die Nintendo-Konsole warten

vor einer Woche

Baldur's Gate 3: Diese witzige Szene im Zirkus werden die meisten Fans nie erleben - mit einer bestimmten Unterklasse verbreitet ihr Angst und Schrecken
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Jujutsu Kaisen hat bereits im Januar eine der besten Anime-Episoden des Jahres abgeliefert - darum kommt die Folge bei Fans so gut an

vor 36 Minuten

Jujutsu Kaisen hat bereits im Januar eine der besten Anime-Episoden des Jahres abgeliefert - darum kommt die Folge bei Fans so gut an
Ich habe 900 Stunden in Baldurs Gate 3 verbracht, aber diesen geheimen Begleiter noch nie gesehen

vor 56 Minuten

Ich habe 900 Stunden in Baldur's Gate 3 verbracht, aber diesen geheimen "Begleiter" noch nie gesehen
One Piece: Diese Zensur bei Sanji ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen - und Fans lieben sie aus einem einfachen Grund

vor einer Stunde

One Piece: Diese Zensur bei Sanji ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen - und Fans lieben sie aus einem einfachen Grund
PS Plus im Februar 2026 - Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

vor einer Stunde

PS Plus im Februar 2026 - Neue Essential-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung
mehr anzeigen