Baldur's Gate 3-Serie: Release, Streaming und Co. - Alles, was wir schon über die HBO-Show wissen

Hier gibt's die wichtigsten Infos zur BG3-Serie.

Baldur's Gate 3 bekommt eine eigene Live-Action-Serie spendiert, so viel ist bereits bestätigt. Wir fassen zusammen, was bereits zur Umsetzung bekannt ist. Hier könnt ihr zu den wichtigsten Punkten springen:

Release: Wann erscheint die Baldur's Gate 3-Serie?

Bislang gibt es noch keinen Releasezeitraum für die Baldur's Gate-Serie. Angekündigt wurde sie erstmals im Februar 2026. Da Showrunner Craig Mazin allerdings aktuell mit der dritten (und vermutlich letzten) Staffel der The Last of Us-Serie beschäftigt ist, würden wir einen Release allerfrühestens 2028 vermuten – wenn nicht gar später.

58:05 Nach Baldur's Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons & Dragons gehört (LIVE)

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Streamingdienst: Wo kann ich die Baldur's Gate-Serie streamen?

Die Serienumsetzung von Baldur's Gate wird von HBO produziert. Entsprechend dürfte die Serie wie üblich auch exklusiv bei HBO Max laufen, das inzwischen auch in Deutschland verfügbar ist.

Gibt es einen Trailer zur Baldur's Gate 3-Serie?

Nein, bislang heißt es Däumchen drehen und in Geduld üben. Es dürfte noch eine ganze Weile dauern, ehe wir einen ersten Trailer zur Serie zu sehen bekommen. Wir vermuten, dass es frühestens 2027 soweit sein wird.

Auf den Folgeseiten fassen wir zusammen, was bereits zum Inhalt der Serie und der Produktion bekannt ist und warum es vorab bereits Kritik an der Umsetzung gab.