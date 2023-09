Baldur's Gate 3: Ich habe noch einen putzigen Begleiter in Akt 1 verpasst und mein Herz ist in tausend Teile zerbrochen

Schaufel ist nicht nur ein Quasit, sondern auch ein ziemlich frecher möglicher Begleiter in Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 ist bis zum Rand vollgestopft mit Inhalten und Entscheidungen. Entsprechend ist es auch nicht verwunderlich, das wir in einem Durchlauf gar nicht alles zu sehen bekommen oder schnell mal etwas verpassen. Besonders in einem Punkt ärgere ich mich aber über meine Unachtsamkeit – ich scheine nämlich ein besonderes Talent dafür zu haben, optionale Begleiter eiskalt zu übersehen.

Erst habe ich Intellektverschlinger Us auf dem Nautiloidenschiff zurückgelassen, dann habe ich auch noch Hund Kratzer übersehen – zum Glück habe ich das noch in Akt 2 des Spiels gemerkt und konnte zurückreisen, um ihn zu holen.

Inzwischen bin ich allerdings in Akt 3, kann nicht mehr in frühere Areale zurück und habe erst jetzt gelernt, dass ich noch einen weiteren Begleiter einfach verpasst habe: Den Quasit mit dem niedlichen Namen "Schaufel".

So bekommt ihr Schaufel als Begleiter in Baldur's Gate 3

Wollt ihr nicht den gleichen Fehler wie ich machen, könnt ihr euch Schaufel schon recht früh in Akt 1 holen. Dafür müsst ihr nur das zerstörte Dorf westlich des Druiden-Hains besuchen.

Im Haus des Apothekers geht ihr dann in den Keller, wo ihr auch die "Durchsuche den Keller"-Quest startet, die euch das Nekromantenbuch von Thay gibt. Wie genau ihr in den Keller kommt, erklären wir euch im verlinkten Guide:

Seid ihr im Raum mit dem Spiegel angekommen, könnt ihr euch aus einem der Särge davor die Schriftrolle 'Quasit-Beschwörung' mopsen. Damit könnt ihr den süßen kleinen Quasit mit dem losen Mundwerk eigentlich nur einmal beschwören, aber es gibt einen Trick, um ihn als dauerhaften Vertrauten zu bekommen:

Spielt ihr einen Magier oder habt Gale dabei, könnt ihr den Zauber über die Schriftrolle natürlich einfach lernen. Aber auch alle anderen Charaktere können Schaufel bekommen und brauchen dafür nicht einmal einen Zauberplatz. Dafür muss der Charakter eurer Wahl einfach ein Level in Magier, Zauberer oder Hexenmeister besitzen.

Beschwört dann Schaufel und löst das Rätsel mit dem Spiegel (die Lösung haben wir euch ebenfalls im Guide oben verlinkt.) Sprecht dann zweimal mit Schaufel und beim zweiten Mal sollte er euch als "Spellshite" bezeichnen. Daraufhin bekommt ihr ihn als Vertrauten, den ihr jederzeit beschwören könnt.

Wie einige Fans auf Reddit berichten, müsst ihr auch darauf achten, die richtigen Dialogzeilen auszuwählen. Demnach ist immer die erste Option richtig, außer wenn ihr antworten könnt "Du tust nichts davon", dann wählt ihr Option 2. Habt ihr das Nekromantiebuch bereits gelesen, solltet ihr das im Dialog mit Schaufel ebenfalls nicht erwähnen.

Et voila, schon könnt ihr euch Schaufel als permanenten Begleiter sichern und seinen Beleidigungen und Sprüchen lauschen. Etwas, das ich in meinem zweiten Durchlauf in Baldur's Gate 3 definitiv auch tun werde.

Habt ihr auch schon Details in Baldur's Gate 3 verpasst, über die ihr euch jetzt ärgert?