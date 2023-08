Baldur's Gate 3-Designerin verrät, wo ihr die schönsten Schlüpfer findet: 'Ich wollte immer schicke Unterwäsche in RPGs!'

Es stört bei den Romanzen in Baldur's Gate 3 natürlich auch nicht, wenn der Gegenüber schön gekleidet ist.

Dass Unterwäsche in Baldur's Gate 3 so wichtig sein würde, konnte wohl niemand ahnen. Aber die Tatsache, dass wir Schlüpfer und Co. unserer Begleiter*innen frei untereinander tauschen können, hat unter Fans bereits für einiges an Belustigung gesorgt – und natürlich dazu geführt, dass so mancher nun auf der Suche nach der schicksten Unterwäsche im Spiel ist (nicht zuletzt für die Romanzen-Szenen, die wenig der Fantasie überlassen.)

Einer BG3-Designerin ging es beim Thema Unterwäsche wohl ähnlich. Darum teilt sie jetzt einige ihrer liebsten Kreationen inklusive Fundort.

Und die schönste Baldur's Gate 3-Untwerwäsche geht an...

Auf X (ehemals Twitter) hat Lead Character Artist Alena Dubrovina einige ihrer Unterwäsche-Kreationen stolz geteilt. Normalerwiese bekommen wir diese Kleidungsstücke bei unserem Abenteuer zwar kaum zu Gesicht, aber trotzdem war der Designerin das Aussehen wichtig. Bei anderen RPGs stört sie sich daran nämlich meistens:

Ich wollte schon immer schöne Unterwäsche in meinen RPGs haben, konnte aber kein Spiel finden, das es hinbekommen hat. Also musste ich mein eigenes machen!

In Baldur's Gate 3 hat sie sich also so richtig ausgetobt und das wissen auch die Fans zu schätzen. Besonders über die Inklusion freuen sich viele, immerhin ist die Unterwäsche nicht an Geschlecht und Körperbau gebunden. Stattdessen passt sich das Aussehen je nach Träger*in etwas an.

Manche gehen bei der Wertschätzung der Dessous aber wohl auch einen Schritt weiter, wie dieser Kommentar zeigt: "Unterwäsche? Das sind die Abenteurer-Klamotten meines Barden!" Viel Schutz liefern die Klamotten zwar nicht gerade, aber zumindest für Ablenkung sollte gesorgt sein.

Übrigens: Wenn ihr nicht aufpasst, könnt ihr eure Unterwäsche sogar versehentlich verkaufen... So wie es auch Kollegin Rae passiert ist:

Mehr zum Thema Baldur's Gate 3: Wie ich versehentlich meine Unterwäsche verkauft und mir fast das RPG ruiniert habe von Rae Grimm

Einige Fans sind auch schlicht neugierig, wo sie die verschiedenen Styles im Spiel finden können und auch hier hatte die Designerin eine Antwort für die meisten parat.

Falls ihr es selbst wissen wollt: Das erste Set von links ist die Standard-Unterwäsche von Schattenherz. Das zweite bekommt ihr als Drachengeborener oder in Figaros Shop in der Stadt. Das dritte Set gab es als Twitch-Drop und das vierte ist die Unterwäsche von Lae'Zel. Den Fundort des fünften müssen auch wir noch rausfinden.

Jetzt mal Hand aufs Herz: Geht ihr auch für eure Baldur's Gate 3-Charaktere auf Klamottenjagd? Oder wollt ihr davon lieber so wenig wie möglich sehen?