Baldur's Gate 3: Blutleer heilen - das bedeutet der Zustand und so werdet ihr ihn wieder los

So werdet ihr blutleer in BG3 los und das sind die Vor- und Nachteile des Zustandes.

Eure Handlungen in Baldur's Gate 3 haben Folgen – das werden Astarion-Fans spätestens dann gelernt haben, als sie die Vampirbrut das erste Mal an sich haben knabbern lassen und am nächsten Morgen mit dem negativen Statuseffekt "blutleer" aufgewacht sind. Was er genau bewirkt, warum er auch eine nützliche Seite hat und wie ihr den Effekt wieder loswerdet, erklären wir euch hier.

Das bewirkt blutleer in BG3

Blutleer ist ein negativer Statuseffekt in Baldur's Gate 3. Er tritt aber nur auf, wenn ihr Astarion im Lager an euch saugen lasst, denn dann fehlt es euch – wenig überraschend – am nächsten Morgen an Blut, was sich in dem Debuff wiederspiegelt.

Blutleer bewirkt einfach gesagt einen Malus von -1 auf fast alle euer Werte: Für jegliche Attributs-, Angriffs- und Rettungswürfe wird euch nämlich ein Punkt von eurem Würfelwurf abgezogen.

Das ist zwar nervig und kann schon mal den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen, allerdings sollte es euch nicht allzu sehr behindern.

Außerdem gibt es auch eine positive Kehrseite: Hat Astarion von eurem Blut getrunken, bekommt er nämlich den Zustand "glücklich". Dieser Buff gibt ihm dann auf alle Attributs-, Angriffs- und Rettungswürfe einen Bonus von +1 und hält bis zur nächsten langen Rast.

Hinweis: Astarion bekommt diesen Buff allerdings auch, wenn er Gegner mit seinem Biss verwundet. So könnt ihr euch den Bonus sichern, ohne dass ihr dafür einen Malus für euren Charakter hinnehmen müsst.

So heilt ihr blutleer in BG3

Stört euch der Debuff doch zu sehr, könnt ihr ihn auch mit simplen Methoden beseitigen. Die einfachste Lösung ist dabei, schlicht eine lange Rast im Lager einzulegen. Dafür müsst ihr nicht einmal Lagervorräte verbrauchen, sondern könnt stattdessen auch eine teilweise Rast wählen.

Nach einer geruhsamen Nacht ist der Debuff dann verschwunden – allerdings verliert Astarion damit auch seinen "glücklich"-Buff, so dass ihr am Ende nichts gewonnen oder verloren habt. Alternativ könnt ihr den Debuff auch sofort mit bestimmten Zaubern, beziehungsweise Fähigkeiten entfernen.

Hier sind alle Möglichkeiten, blutleer zu heilen:

lange Rast einlegen

Stufe 2-Zauber Schwache Genesung mit einem Kleriker auf die betroffene Person wirken

mit einem Kleriker auf die betroffene Person wirken Paladin-Fähigkeit Hand auflegen auf die betroffene Person wirken

Verschwindet blutleer irgendwann auch von alleine? Nein, der Statuseffekt hält theoretisch für unbegrenzte Zeit an. Da ihr in den allermeisten Fällen aber früher oder später mit eurer Truppe eine lange Rast einlegt, werdet ihr ihn spätestens da los. Gleiches gilt auch für Astarions "glücklich"-Buff.