Baldur's Gate 3: Schattenfluch brechen – So überwindet ihr mit Halsin das Übel

Nachdem wir Halsin in Kapitel 1 von Baldur’s Gate 3 schon aus den Fängen der Goblins befreien konnten, treffen wir ihn in Akt 2 erneut – diesmal im Gasthaus "Zum letzten Licht", in dem wir unter anderen auch auf Jaheira treffen.

Um die Quest von Halsin abzuschließen, müssen wir nicht nur dafür sorgen, dass Art Cullagh aus seinem ewigen Schlaf erwacht, wir müssen auch zwei anspruchsvolle Kämpfe bestehen. In unserem Guide verraten wir euch, wie ihr die Quest Schritt für Schritt löst.

Schritt 1: Art Cullagh aufwecken

Im Gasthaus Zum letzten Licht entdecken wir schnell den verfluchten Art Cullag, der in seinem Schlaf immer wieder den Namen Thaniel ausspricht. Zuerst müssen wir uns darum kümmern, dass Art wieder wach wird.

Dafür benötigen wir eine bestimmte Laute, die wir im Haus der Heilung, ganz im Westen der Karte, erbeuten können. Haben wir unser Ziel erreicht, treffen wir auf Malus Thorm, der im Besitz des Instruments ist.

Wer einen Charakter mit hohen Boni im Überzeugen und Religion in der Gruppe hat und zudem noch eine Menge Würfelglück, kann die Begegnung ohne Kampf lösen. Kommt es jedoch zur Prügelei, sollten wir uns zuerst auf die Untoten konzentrieren, bevor wir Malus zur Strecke bringen.

Von ihm erbeuten wir nun die Ramponierte Laute, die wir für Art benötigen. Zurück im Gasthaus können wir ihm ein Lied vorspielen, das ihn kurzerhand zum Aufwachen bringt und den nächsten Teil unserer Aufgabenreihe freischaltet.

Schritt 2: Halsin am Portal unterstützen

Im Anschluss bittet uns Halsin, ihn am Fluss zu treffen. Wir folgen der Questmarkierung, um ihn zu erreichen. Vorher sollten wir noch einmal rasten – dieser Kampf wird knifflig. Um Thaniel zu retten, begibt sich Halsin durch ein Portal, welches wir währenddessen vor Angriffen schützen müssen.

Da das Portal keinen Schaden nehmen darf, empfiehlt es sich, unsere Gruppe etwas zu verteilen, um den Angreifenden den Weg zu versperren. Außerdem können wir Zauber wie Nebel einsetzen, um die Sicht auf das Portal zu verdecken.

Keine Sorge, oberste Priorität hat unser Überleben und der Zustand des Portals – Sobald Halsin zurückkehrt, sind die Untoten und Schatten automatisch Geschichte.

Genau wie Jaheira, kann auch Halsin zu einem festen und spielbaren Teil unserer Gruppe werden. Die Lösung der Aufgabe ist aber eine Voraussetzung dafür, dass das klappt.

Wie sieht es bei euch aus: Wollt ihr Halsin nach der Quest in den Schattenverfluchten Landen in eure Gruppe aufnehmen? Und steckt ihr noch mitten in der Quest? Mit welchem Teil der Mission hattet ihr eure Probleme und konntet ihr sie lösen? Verratet es uns in den Kommentaren!