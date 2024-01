'Kein Auge ist trocken geblieben': Baldur's Gate 3-Fan erkrankt an Alzheimer, sein Sohn berichtet Larian davon und die widmen ihm einen Charakter

Hinter dem Charakter Golbraith steckt eine wahre und äußerst berührende Fan-Geschichte.

Dass Larian ein Entwicklerstudio ist, das Fans zuhört und beispielsweise in Patches Wünsche umsetzt oder Community-Tricks "legitimiert", hat sich immer wieder gezeigt. Doch es gibt eine besonders berührende Geschichte, bei der das Team noch weitergegangen ist:

Die Entwickler*innen haben nämlich in Baldur's Gate 3 eine Figur erschaffen, die dem an Alzheimer erkrankten Vater eines Spielers gewidmet ist. Wir verraten euch, welcher Charakter das ist und wie es zu der herzerwärmenden Geste kam.

Baldur's Gate-Spieler berichtet Larian von seinem Vater

Das Wichtigste in Kürze Larian hat einen Charakter namens Golbraith Stredivas geschaffen, der dem an Alzheimer erkrankten Vater eines Spielers gewidmet ist.

Der Spieler hatte im Forum von Larian Studios von seinem Vater erzählt, der ihn mit BG2 in das Universum eingeführt hat.

Aufgrund der fortschreitenden Krankheit war der Spieler froh, dass die beiden zusammen immerhin noch den ersten Akt von Baldur's Gate 3 im Early Access zocken konnten.

Er bedankte sich bei Larian für dieses letzte gemeinsame Abenteuer

Daraufhin schuf der Entwickler die Figur, die ein mächtiger, alter Gedankenschinder-Jäger ist.

In einem Repost auf dem X-Account (ehemals Twitter) von Baldur's Gate 3-Autorin Rachel Quirke erfahren wir die ganze Geschichte. Alles begann mit dem Beitrag des Users Solfalia im Larian Forum.

Der Fan berichtet, dass er vor vielen Jahren durch seinen Vater das Baldur's Gate-Universum für sich entdeckt habe. Die beiden erlebten zunächst gemeinsame Abenteuer im zweiten Teil der Reihe, der vor rund 20 Jahren erschienen ist, und freuten sich dann extrem auf eine neue Reise mit Teil 3, als dieser angekündigt wurde.

Die Alzheimer-Diagnose, die der Vater dann jedoch erhielt, drohte alle Pläne zu durchkreuzen. Solfalia war nicht sicher, ob ein gemeinsamer Durchlauf zum Release des Spiels aufgrund der fortschreitenden Krankheit noch möglich sein würde. Darum war er extrem froh, dass der erste Akt bereits 2020 im Early Access spielbar war.

"Das bedeutet, dass ich noch ein letztes Mal mit ihm zu einem Abenteuer aufbrechen kann."

Dafür bedankte sich der Fan in seinem Post beim Entwicklerteam.

Larian widmet dem Vater einen Charakter

Das ist aber keineswegs das Ende der Geschichte, sondern eigentlich erst der Anfang. Autorin Rachel Quirke schreibt auf X:

"Im ganzen Haus ist kein Auge trocken geblieben, als wir den Brief gelesen haben."

Daraufhin nahm eine ihrer Kolleginnen Kontakt zu Solfalia auf und fragte den Fan, ob er gerne etwas zu Ehren seines Vaters im Spiel hätte. Die beiden tauschten sich daraufhin rege aus, was schließlich dazu führte, dass ein eigener Charakter entstand, um ihn zu würdigen.

Hier trefft ihr den NPC.

Um welchen NPC handelt es sich? Der Charakter heißt Golbraith und ihr könnt ihn in der Unterstadt von Baldurs Tor treffen, zwischen der chromatischen Tonleiter und dem Florgrat Park. Larian hatte eine ganz besondere Idee für diese Figur. Er ist ein mächtiger alter Gedankenschinder-Jäger; eine wunderschöne Metapher, die perfekt ins Fantasy-Universum passt.

Quirke hat die Aufgabe übernommen, seine Rolle zu schreiben und im Spiel könnt ihr euch nun mit dem älteren Herrn unterhalten. Laut Solfalia soll er große Ähnlichkeit mit seinem Vater haben. Im Laufe der Konversation sendete der Fan den Entwickler*innen nämlich auch ein Foto zu.

Zudem könnt ihr Golbraiths Haus und seinen Keller erkunden und dort weitere Story-Schnipsel finden. Ein sehr schönes Detail ist, dass der erfahrene Mindlflayer-Jäger einen lebhaften Briefwechsel mit seinem Sohn pflegt und so auch die Vater-Sohn-Komponente ins Spiel integriert wurde.

Zum Full Release können die beiden zwar nicht mehr gemeinsam spielen, sich aber trotzdem noch freuen: Das Vorbild, also der echte Vater von Solfalia, ist zum Zeitpunkt des Full Releases inzwischen tatsächlich in einem Pflegeheim, in dem er das Spiel leider nicht mehr zocken kann. Dafür konnte sein Sohn ihm trotzdem mit der Geschichte eine Lächeln aufs Gesicht zaubern.

Habt ihr Golbraith bereits getroffen? Und werdet ihr ihm mit diesem Wissen noch mal einen Besuch abstatten? Was haltet ihr von dieser Geste?