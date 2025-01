Baldur's Gate 3: Das sind 5 besonders alberne Mods, die ihr laut Larian unbedingt ausprobieren solltet

Mit Mods könnt ihr Baldur's Gate 3 enorm erweitern - aber auch ordentlich Schabernack treiben.

Aktuell feierten Baldur's Gate 3 und Studio Larian einen weiteren Erfolg, denn bereits über 100 Millionen mal wurden Mods über die offizielle Mod-Plattform des Rollenspiels heruntergeladen. Neue Klassen und Völker, zusätzliche Frisuren oder ein verbessertes Inventar? Die Plattform steckt voller Schätze, die das Meisterwerk noch besser machen und erweitern.

Einige Modifikationen heben sich allerdings ab, weil sie entweder besonders witzig, total absurd oder einfach sehr niedlich sind. Bereits kurz vor Weihnachten hat Larian einige vorgestellt, die beim Studio besonders gut ankamen. Wir verraten euch hier, um welche Mods es dabei ging und für welche Plattformen sie erhältlich sind.

Bunnies Gate 3

Die erste Mod verwandelt Baldur's Gate in einen beschaulichen Ort, voller niedlicher Kaninchen. Ja, ehrlich. Und keine Angst, übersehen könnt ihr sie definitiv nicht, denn es sind viele und sie sind sehr groß. Ganze 126 Riesenkarnickel streifen entlang der Schwertküste und dazu gesellen sich noch drei weitere, geheime Bonus-Hasen.

Angst haben müsst ihr nicht, die Tiere sind äußerst friedlich – außer ihr greift sie an, dann wehren sie sich natürlich. Schickt ihr eins versehentlich über den Jordan, könnt es allerdings zurückholen, dazu braucht ihr nur den Hasen Boo, den ihr weiter unten kennenlernt.

Verfügbar ist die App aktuell nur am PC und hier geht's zur Seite der Mod.

Inspiriert wurde die Mod übrigens durch den offiziellen Trailer zum Mod-Support:

3:03 Killer-Kaninchen und Let Me Solo Her - Modding-Tools bringen wahnwitziges Chaos nach Baldur's Gate 3

Autoplay

TinyPets

TinyPets gibt euch genau das, was der Name schon verspricht - kleine Begleiter, die euch beim Erkunden der Welt hinterher laufen. Die gibt es prinzipiell auch ohne Mods, in Form von Familiars, wie etwa dem Hund Scratch.

In der Mod gibt es aber besonders coole Exemplare, nämlich keinen kleinen Beobachter, einen Gedankenschinder, eine Gremishka (Zauber-Kittis) oder eine Displacer Beast (Panther mit Fangarmen).

Verfügbar ist die App aktuell am PC und auf Konsolen und hier geht's zur Seite der Mod

Ebenfalls in die Kategorie der albernen Mods gehört wohl auch diese hier:

Mehr zum Thema Baldur's Gate 3 bringt neue Mod auf PS5 und passt den Look eines Charakters überraschend an: Untoter bekommt Oberweite von Cassie Mammone

Boo, the bunny pet

Es geht direkt weiter mit einem kleinen Begleiter und erneut handelt es sich um einen Hasen. Boo, dessen Existenz auf dem gleichnamige Haustier der Streamerin Luality beruht, ist jedoch nicht riesengroß – hat dafür aber ganz fantastische Fähigkeiten.

Boo ist nämlich nicht nur unglaublich niedliche, er kann für Gold auch Blackjack spielen. Natürlich. Dazu packt er einen kleinen passenden Spieltisch aus und beschwört sich gerne noch drei kleine Hasenfreunde zusammen. Außerdem kann er andere tote Hasen wiederbeleben.

Verfügbar ist die App aktuell nur am PC und hier geht's zur Seite der Mod.

Bone Daddy

Withers, oder Lazarus (ehemals der Verdorrte) übernimmt im Laufe unseres Abenteuers eine wichtige Aufgabe für uns. Nicht nur, dass wir unsere Klasse neu wählen und Skillpunkte anders verteilen können, er versorgt uns bei Bedarf auch mit Mietlingen, die uns im Kampf unterstützen.

Darüber hinaus unterstützt er uns mit Rat und Tat und wird ein Stück weit zu einer Vaterfigur. Naja, oder so ähnlich. Zumindest empfinden es viele Spieler*innen für eine Bereicherung, ihn in "Bone Daddy" umzubenennen und genau dafür sorgt diese Mod.

Verfügbar ist die App aktuell am PC und auf Konsolen und hier geht's zur Seite der Mod

Hier könnt ihr euch übrigens das passende Video von Larian anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Owlbear Cub Familiar

Zweifelsfrei die wichtigste Mod auf dieser Liste, denn immerhin erfüllt sie uns einen Traum, den wir seit dem ersten Treffen mit dem Eulenbär-Baby hatten. Mit Owlbear Cub Familiar können wir den kleinen Racker nämlich mitschleppen. Überallhin und immer.

Als Begleiter kann er sogar Sachen ausbuddeln und nach Proviant suchen. Das Beste aber ist, dass wir keinerlei Angst um das Knuffeltier haben müssen, denn im Falle von Gefahr, flüchtet das Baby einfach ins Lager und wir können es neu rufen.

Verfügbar ist die App aktuell am PC und auf Konsolen und hier geht's zur Seite der Mod

Die oben verlinkten Artikel zeigen viele weitere spannende Mods und die offizielle Plattform beherbergt mittlerweile Unmengen an tollen Community-Kreationen. Obwohl bereits im Hauptspiel unglaublich viel Content steckt, können wir unser Spielerlebnis mit den Erweiterungen noch enorm verlängern – super!

Was denkt ihr über die Mods? Habt ihr einige davon schon selbst ausprobiert? Habt ihr schon andere skurrile Erweiterungen entdeckt? Verratet es uns in den Kommentaren!