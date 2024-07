Baldur’s Gate 3-Spieler probiert das Spiel durchzuspielen, ohne dabei je gesehen zu werden – und entdeckt dabei einen der stärksten Builds überhaupt

Ungesehen durch Baldur's Gate 3 kommen? Was nach der perfekten Herausforderung für unseren Lieblingsschurken Astarion klingt, klappt doch besser als Halbling.

Eine der vielen Stärken von Baldur’s Gate 3 ist die Entscheidungsfreiheit, die sich in der Story aber auch im Gameplay bemerkbar macht. Ihr könnt euer Abenteuer an der Schwerküste nahezu komplett selbst gestalten. Dadurch kommen zum Beispiel auch Spieldurchläufe zustande, in denen Spieler*innen als Käse durch die Welt rennen:

YouTuber spielt Baldur’s Gate 3 durch und wird nur von 6 Charakteren gesehen

Vom selben YouTuber, der Baldur’s Gate 3 als Käse durchgespielt hat, stammt auch die heutige Herausforderung.

Bouch hat sich nämlich vorgenommen, das Spiel durchzuspielen, ohne von anderen Charakteren gesehen zu werden. So ganz gelingt ihm das leider nicht, weil er nicht den wachsamen Augen von sechs bestimmten Charakteren entkommen kann, doch die Challenge kann sich trotzdem sehen lassen:

Bouch entscheidet sich bei dieser Herausforderung für einen Halbling-Magier als Spielfigur, weil Halblinge einen Vorteil bei Schleich-Proben sowie das Lucky-Feature bekommen. Die Magierklasse eignet sich aufgrund der vielfältigen Zaubersprüche, von denen vor allem Minor Illusion, Mage Hand, Enhance Leap, Pass Without Trace und Greater Invisibility besonders relevant werden. Im späteren Spielverlauf investiert Bouch noch ein Level in die Diebesklasse, damit er durch seine regelmässige Unsichtbarkeit von der Opportunity Attack profitieren kann.

Die Herausforderung führt bereits am Anfang zu ungewohnten Momenten: Bouch schleicht sich überall hindurch und überspringt mit Enhance Leap viele Zwischensequenzen, in denen andere Charaktere ihn zu Gesicht bekommen würden. Ausserdem müssen Begleiter wie Astarion und Schattenherz mit einem Messer (oder Pfeil) im Rücken beseitigt werden, damit sie im späteren Spielverlauf keine Probleme machen.

Die Herausforderung bringt einen extrem starken Build hervor

Mit fortschreitender Spieldauer entdeckt Bouch nicht nur unterschiedliche Exploits, die das Aufeinandertreffen mit anderen Charakteren vermeiden, sondern wird durch neue Zauber auch immer stärker.

Gegen Ende des zweiten Akts kann Bouch sich einfach unsichtbar hinter Gegner*innen stellen und diese unbeschadet von der Ferne mit dem Bogen abschießen – dank dem Greater-Invisibility-Zauber bleibt er auch trotz Angriff weiterhin unsichtbar und startet damit keinen Kampf. Durch den Zauber muss er nach dem Angriff nämlich nur noch jeweils eine Schleich-Probe bestehen, was für seinen hohen Wert mit Vorteil kein Problem mehr darstellt.

Leider scheitert die Herausforderung an sechs Charakteren wie zum Beispiel Withers oder dem Imperator, die Bouch nicht ungesehen umgehen kann. Dennoch begeistert uns die frische Herangehensweise an das Spiel sowie der überraschend starke Schleich-Build.

Habt ihr euch schonmal eine Herausforderung in Baldur’s Gate 3 auferlegt? Mit dem Honour Mode hat Larian selbst uns ja schon zum Beispiel eine Challenge geliefert.