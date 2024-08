Baldur's Gate 3-Fan entdeckt verstecktes Ende, das eigentlich niemand erreichen kann - denn es ist unmöglich

Eure Entscheidungen haben einen großen Einfluss darauf, wie die Geschichte und das Ende von Baldur's Gate 3 verlaufen. Dabei ist es wohl wenig verwunderlich, dass manche Auswahlmöglichkeiten beliebter sind als andere. Eines der Enden ist etwa so selten, dass nur 34 Personen es überhaupt erreicht haben. Aber da geht noch mehr: Es gibt nämlich auch ein Ende, das eigentlich niemand sehen kann.

BG3-Fan findet Cutscene, die gar nicht im Spiel sein soll

Vor ein paar Tagen hat Entwickler Larian zum einjährigen Jubiläum von Baldur's Gate 3 einige Statistiken veröffentlicht. Darin steckte auch, das eines der seltensten Endings im Spiel nur von 34 Personen gewählt wurde:

Dazu müsst ihr nämlich als Lae'zel spielen, Vlaakith gegenüber treu bleiben, zum Gedankenschinder werden und euch ganz am Ende selbst töten, nachdem Vlaakith euch den Aufstieg verwehrt hat.

Einige Spieler*innen wollten sich daraufhin natürlich direkt selbst das Ende angucken – und zumindest ein Fan hat dabei noch weit mehr entdeckt. YouTuber SlimX hat nämlich rausgefunden, dass es in den Spieldateien noch eine Abwandlung dieses Endes gibt.

Vlaakith verweigert Spielercharakter Lae'zel nämlich nicht nur den Aufstieg, wenn sie zum Gedankenschinder wird, sondern auch, wenn sie Orpheus nicht tötet.

Hier entsteht aber ein Konflikt: Verrät man den Imperator und wird selbst nicht zum Gedankenschinder, muss Orpheus diese Verwandlung stattdessen durchmachen. Am Ende des Spiels will er dann von uns getötet werden, wir können ihn aber normalerweise überzeugen, als Gedankenschinder weiterzuleben.

"Normalerweise" ist hier das Schlüsselwort! Ist Lae'zel unser Spielercharakter, geht das nämlich nicht. Tötet sie Orpheus nicht, nimmt er sich am Ende selbst das Leben – wodurch Vlaakith ihr den Aufstieg nicht mehr verweigern kann.

Um dieses Ende dennoch zu sehen, musste YouTuber SlimX deshalb in die Spieldateien gehen und dort ein bisschen rumspielen. Die Szene könnt ihr euch im Video ab 3:48 Minuten ansehen:

Das ändert sich in der Szene: Das Ende ist fast identisch mit dem Gedankenschinder-Lae'zel-Ende. Auch hier ersticht sie sich letztlich mit einem Dolch. Ein paar Unterschiede gibt es aber: So hat Lae'zel natürlich noch ihren Githyanki-Körper und auch die Erzählerstimme merkt an, dass sie zurückgewiesen wurde, weil sie Orpheus nicht getötet hat.

Es klingt also ganz danach, als wäre ein entsprechendes Ende, bei dem Lae'zel nicht zum Gedankenschinder wird und Orpheus dennoch überlebt, irgendwann einmal geplant gewesen. Das ist auch nicht ungewöhnlich, immerhin werden während der Entwicklung ständig Inhalte evaluiert, gestrichen oder ersetzt.

Vieles davon ist auch in den Spieldateien von Baldur's Gate 3 noch zu finden. So sollte es beispielsweise einmal Wurfpfeile oder eine Karlach-Szene geben, wo sie über ihre Gefühle zu Dammon nachdenkt.

Hättet ihr euch gewünscht, dass dieses Ende es ins fertige Spiel schafft?