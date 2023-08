Baldur’s Gate 3-Fans krönen den nutzlosesten Zauber im Spiel - und ja, sie haben absolut recht

Manche Zauber solltet ihr einfach ignorieren.

In Baldur’s Gate 3 gibt es über 600 Aktionen, Zaubersprüche und Fertigkeiten und bereits in der Charaktererstellung müssen wir unsere Startfähigkeiten aus einer großen Palette auswählen.

Oftmals ist die Macht, die hinter den Skills steckt, nicht offensichtlich und wir verstehen sie erst, wenn wir tief in die Regeln von D&D eingetaucht sind. Andere Sprüche hingegen klingen auf dem Papier ganz passabel, sind in der Realität aber komplett nutzlos – wie der, den Fans jetzt zum nutzlosesten Zauber im gesamten Spiel gekürt haben.

“Du bist genauso nutzlos wie im Tabletop”

Darum geht’s: Auf Reddit machen sich D&D-Fans momentan darüber lustig, dass der Zauberspruch “Zielsicherer Schlag” oder im englischen “True Strike” in Baldur’s Gate 3 genauso nutzlos ist, wie in der Tabletop-Vorlage.

Unter dem Post finden wir dazu einige Diskussionen, inklusive einiger Ideen, wie wir den Spruch nutzen könnten, aber nahezu jede Unterhaltung kommt zu dem Schluss: dieser Zauber ist nicht zu gebrauchen.

Der “Zielsichere Schlag” ist eine -10 von 10

Mit dem Zauber belegt ihr eine Feind*in mit einem Effekt, der dafür sorgt, dass ihr bei eurem nächsten Angriff auf das Ziel im Vorteil seid. Das bedeutet, dass ihr zweimal würfeln dürft und das Spiel den höheren Wert für den Angriff nutzt.

Das Problem an der Sache: Ihr verbraucht dafür eure Aktion und verschenkt damit in gewisser Weise euren Zug. Anstatt also zum Beispiel zweimal anzugreifen, haut ihr nur einmal zu und auch wenn ihr für diesen Angriff im Vorteil seid, gleicht das die verlorene Aktion nicht oder nur im absoluten Ausnahmefall und mit viel Glück aus.

Zudem blockiert die Fähigkeit noch einen der wertvollen und begrenzten Zauberslots. Ihr solltet euch also besser für einen anderen Skill entscheiden.

Welche Zauber ihr zum Beispiel bei der Bardenklasse wählen solltet, verraten wir euch in unserem Guide:

Übrigens: Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, während des Kampfes einen Vorteil zu erlangen. Dazu reicht es zum Beispiel, einen Höhenvorteil zu erlangen und Zauberer und Fernkämpferinnen von weiter oben angreifen zu lassen. Seid ihr im Vorteil, zeigt euch das Spiel dies auch immer mit einem kleinen grün hinterlegtem Hinweis an.

Doch nun zu euch: Habt ihr “Zielsicherer Schlag” ausprobiert und wenn ja, habt ihr Situationen gefunden, in dem er nützlich ist? Welche Spells gefallen euch bisher besonders gut? Verratet es uns in den Kommentaren!