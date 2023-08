Baldur’s Gate 3: So ändert ihr eure Gruppe und wechselt Begleiter aus

Die Auswahl unserer Companions ist nicht immer leicht. Außer bei Karlach – sie wollen wir immer dabei haben.

Bereits im Prolog von Baldur’s Gate 3 müssen wir uns nicht alleine durch das alienartige Illithiden-Schiff kämpfen und bekommen ein oder zwei Begleiterinnen an die Seite gestellt. Das ist auch gut so, denn alleine würden wir schnell das Zeitliche segnen.

Das führt allerdings auch schnell dazu, dass wir wichtige Entscheidungen treffen müssen, denn unsere Gruppengröße ist auf uns und drei weitere Mitstreiter*innen begrenzt. Doch keine Bange – wir können unsere Gruppe jederzeit anpassen und munter durchwechseln.

So tauscht ihr eure Begleiter*innen aus

Bereits im Verlauf der ersten Stunden treffen wir auf so viele verschiedene Charaktere, die sich unserer Gruppe - mal mehr oder weniger gern - anschließen wollen, dass wir schnell an den Punkt kommen, an dem unsere maximale Gruppengröße erreicht ist.

Passiert das, werden neue potentielle Gruppenmitglieder vorerst in unserem Camp geparkt, wo sie geduldig auf uns warten. Wollen wir die Person später zum Teil unserer vierköpfigen Partie machen, reisen wir zunächst ins Lager.

Dort angekommen müssen wir zuerst einmal Platz schaffen und mit dem Charakter sprechen, den wir fortan im Lager lassen wollen. Keine Sorge, unsere Begleiter*innen nehmen uns das nicht wirklich übel, auch wenn sie die Nachricht ab und an mit einem störrischen Beitrag kommentieren.

Im Anschluss unterhalten wir uns mit der Person, die wir mitnehmen wollen und wählen im Dialog die passende Option. Auf diese Art können wir unsere Gruppe jederzeit mit einem kurzen Ausflug ins Lager anpassen.

Weitere Guides findet ihr hier:

Neben den sechs Origin-Charakteren, die ihr im Spiel treffen könnt, gibt es noch vier weitere Personen, die sich eurer Gruppe anschließen können. Im Camp könnt ihr jederzeit mit allen sprechen und sie besser kennenlernen.

Übrigens: Sie leveln auch mit euch mit, wenn ihr sie nicht dabei habt. Die Erfahrungspunkte bekommen sie dann nachträglich gutgeschrieben, sobald ihr sie in eure Gruppe aufnehmt.

Nun zu euch - für welche Gruppenzusammenstellung habt ihr euch entschieden? Wechselt ihr regelmäßig durch oder habt ihr eine feste Party? Verratet es uns in den Kommentaren!