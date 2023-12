Baldur's Gate 3 – Schluss mit der Abzocke: Hotfix 13 verhindert jetzt, dass ihr Händler im Spiel übers Ohr haut

Händler in Baldur's Gate 3 können jetzt aufatmen.

Vor einigen Tagen ist der nächste große Patch für Baldur's Gate 3 erschienen und hatte jede Menge neue Inhalte im Gepäck; darunter gleich zwei weitere Spielmodi und einen Epilog, der einige Zeit nach der Haupthandlung anschließt. Allerdings ist auch ein Bug aufgetaucht, über den sich manche Spieler*innen im wahrsten Sinne des Wortes diebisch gefreut haben. Aber damit ist jetzt Schluss.

Das steckt in den Patch Notes von Hotfix 13 für Baldur's Gate 3

Zuvor war an der Schwertküste nämlich auf einmal Black Friday Sale Deluxe. Nach Patch 5 hatten Fans herausgefunden, dass es eine Möglichkeit gibt, Händler für nur 1 Gold komplett leerzukaufen. Damit konnten Spieler*innen nahezu kostenlos an jede Menge nützliche Items wie Waffen, Heilungen und so weiter kommen.

Dafür war ein bisschen Vorarbeit und ein Behälter nötig. Auf Reddit beschreibt ein Fan, wie der Trick funktionierte. In den Kommentaren freute sich die Community. Eine Person schreibt beispielsweise: "Ich starte besser meinen Honour Mode-Run, bevor sie es rauspatchen." Das ist nun passiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das sind die kompletten Patch Notes auf Deutsch:

Ein möglicher Crash beim Verlassen von Akt 2 wurde gefixt.

Ein Exploit wurde gefixt, der es euch erlaubte, einen Händler mit 1 Gold und einem Behälter leerzukaufen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem der Gesamtpreis in den Tooltipps (die erweiterte Info-Anzeige für Items) in Behältern nicht aktualisiert wurde, wenn der Inhalt sich beim Handeln ändert.

Problem behoben, bei dem der Ausgleich von Angeboten beim Tausch nicht ordnungsgemäß funktionierte, wenn sich im Angebot ein Behälter mit Gold befand.

Ein Problem wurde behoben, bei dem leere Taschen, die an Händler verkauft wurden, den Gegenwert der Artikel kosteten, die in dieser Tasche aufbewahrt wurden.

Performance auf PS5 verbessert.

1:10:35 Ist Baldur's Gate 3 die Renaissance der Oldschool-Rollenspiele? - mit RBTV

Das sind die neuen Spielmodi

Die zwei Modi, die mit dem großen Update ins Spiel kamen, schlagen ganz unterschiedliche Wege ein. Der Ehrenmodus ist eine Art Permadeath-Challenge. Ist eure ganze Party kampfunfähig, wird er beendet. Ihr könnt dann zwar noch weiterspielen, aber erhaltet nicht die speziellen Belohnungen.

Falls ihr keine zusätzliche Herausforderung braucht, könnte euch stattdessen der Custom Mode mehr interessieren. Dieser erlaubt euch nämlich, euch nicht für einen Schwierigkeitsgrad zu entscheiden, sondern an einzelnen Stellschrauben zu drehen, sodass ihr das Erlebnis individuell auf eure Bedürfnisse anpassen könnt. Mehr lest ihr im oben verlinkten Artikel.

Kanntet ihr den Gold-Glitch und habt ihn genutzt, um Händler übers Ohr zu hauen oder ärgert ihr euch jetzt vielleicht, ihn verpasst zu haben?