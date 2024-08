Baldur’s Gate 3-Spieler weigern sich einen bestimmten Begleiter in den Kampf zu schicken, weil er ein guter Junge ist und wir können es nachvollziehen

Kratzer wird universell von der Community angenommen und verdient es, entsprechend beschützt zu werden. Schließlich wollen wir ihn weiter für uns Apportieren lassen.

Der offizielle Release von Baldur’s Gate 3 ist mittlerweile schon über ein Jahr her und trotzdem entdeckt die Community immer wieder neue Sachen oder findet genügend Gesprächsstoff zu den vielen Einzelheiten des Spiels. So entsteht auch eine Diskussion auf die Frage von Reddit-User sammie-boy09, ob er oder sie die einzige Person sei, die einen bestimmten Begleiter nicht in den Kampf schicken möchte.

Kratzer bleibt im Camp!

Ihr habt es sicher schön längt erraten. Es geht um Kratzer (auch bekannt als Scratch), den treuen Hund, den ihr in Akt 1 rekrutieren könnt.

Sobald ihr ihn in eure Gruppe aufnehmt, könnt ihr ihn auch in Kampfsituationen beschwören, wenn ihr seinen Ball im Inventar habt. Das lassen viele Spieler*innen aber lieber sein. Hier könnt ihr direkt mehr dazu lesen:

Übersetzt schreibt sammie-boy09 Folgendes:

„Ich sehe manchmal, wie Leute Kratzer in den Kampf schicken, aber ich halte es nicht aus, es selbst zu tun und ihn vielleicht im blutigen Krieg zu verlieren, in den ich geraten bin. Ich habe außerdem gesehen, wie die anderen Charaktere reagieren würden, wenn sie Kratzers Ball werfen und er nicht mehr da ist. […] Was ich versuche zu sagen, ist, dass es einfach zu traurig ist und ich denke, dass es irgendwie verrückt ist, ihn im Kampf zu beschwören.“ sammie-boy09 auf Reddit

Hinter diesem Text sickert die Liebe zu unserem verbeinigem Begleiter eindeutig durch. Vielen Usern geht es ähnlich, da sie Kratzer einfach nicht leiden sehen wollen oder Angst haben, ihn zu verlieren. Falls es euch auch so geht, hat P4priqu4 eine Entwarnung.

Wenn ihr Kratzer im Kampf beschwört und er im Kampf stirbt, kehrt er gesund und munter in euer Camp zurück. Dann gilt er durch die Beschwörung nämlich als Familiar und muss keine Konsequenzen eines verfrühten Todes tragen.

Gefährlich wird es für ihn erst, wenn ein Kampf im Camp selbst stattfindet. Wenn er in diesem Fall stirbt, dann müsst ihr euch zumindest für diesen Spieldurchlauf von ihm verabschieden.

Bekanntlich ist Kratzer nicht der einzige tierische Begleiter, den ihr rekrutieren könnt. Das Eulenbär-Junge schließt sich euch ebenfalls gerne an, wenn ihr es nicht vorher tötet und vom Goblin-Camp befreit:

0:35 Baldur's Gate 3: Habt ihr euch schon mal mit eurem Eulenbär unterhalten? Wir schon!

Falls ihr bis jetzt irgendwie Kratzer immer wider verpasst habt, könnt ihr in unserem Guide lesen, wie ihr ihn rekrutieren könnt (und euch nochmals bestätigen lassen, dass ihr ihn problemlos im Kampf beschwören könnt):

Ebenfalls in den Kommentaren erfahren wir, dass Kratzer tatsächlich eine ganz nützliche Beschwörung sein kann. Mit der Hilfe-Aktion kann er eure gefallenen Verbündeten stabilisieren oder euch anders im Kampf helfen. Es sei eine beliebte Taktik, Kratzer während eines bestimmten Kampf unsichtbar zu machen, damit er einen Charakter schnell aus einem Gefängnis befreien kann.

Aber auch wenn Kratzer nützlich und eigentlich nicht gefährdet ist, lässt die Community auch weiterhin lieber Vorsicht walten. FredVIII-DFH fasst das Gefühl gelungen zusammen: „Ich weiß das. Aber trotzdem…“

Wusstet ihr, dass ihr Kratzer sorgenfrei beschwören könnt und macht ihr das auch?