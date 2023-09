Minthara hat euch oftmals nichts zu sagen, obwohl das gar nicht so geplant war.

Baldur's Gate 3 erscheint in wenigen Tagen endlich auch auf PS5 und hat in Vorbereitung darauf vor Kurzem seinen riesigen zweiten Patch erhalten. Der hat zwar einiges an der Performance verbessert und auch Begleiterin Karlach ein neues Ende gegeben, ein weiterer unserer Companions leidet allerdings noch immer unter einem ziemlich großen Fehler, der sie besonders in Akt 3 stumm bleiben lässt.

Minthara ist nicht absichtlich so schweigsam

Wie Director Swen Vincke nämlich im Interview mit IGN erklärt hat, sollte der Drow-Paladin Minthara eigentlich deutlich mehr Dialogzeilen im Spiel haben, als es aktuell der Fall ist. Über 1.500 Voicelines werden demnach von einem Bug blockiert, den Vincke selbst als "richtig, richtig dumm" beschreibt.

Fans hatten sich bereits daran gestört, dass Minthara im Gegensatz zu den anderen Companions kaum eine eigene Story hat und sich auch sonst selten an Gesprächen mit Charakteren beteiligt.

Das tut besonders weh, wen man bedenkt, dass ihr einige andere Companions aufgeben müsst, um Minthara überhaupt zu rekrutieren – entscheidet ihr euch nämlich für sie, entgeht euch nicht nur Halsin, auch Wyll und Karlach verlassen in Folge der Entscheidung die Gruppe permanent.

Entsprechend ist es also nicht verwunderlich, dass viele Fans auf Reddit und Co. "Gerechtigkeit für Minthara" fordern.

Eine Lösung ist in Sicht: Noch ist das Problem zwar nicht behoben, aber Entwickler Larian hat zumindest bereits den Grund für den Bug entdeckt und arbeitet jetzt daran, ihn zu lösen. Dann soll die Drow nämlich auch wieder wichtiger für die Story werden, da sie eigentlich eine spezielle Verbindung zu einem der Charaktere hat, auf die ihr trefft:

Sie ist eigentlich da, um einem anderen Charakter zu dienen, den ihr später im Spiel trefft, einem der Antagonisten. Deshalb sollte sie eigentlich eine andere Perspektive auf den Antagonisten reinbringen.

"Mal schauen, ob wir noch ein bisschen mehr mit ihr machen können"

Larian plant aber nicht nur, den Minthara-Bug zu beheben. Das Entwicklerteam will nämlich auch auf das Feedback der Fans hören – genau diesen Fan-Wünschen haben wir es auch bereits zu verdanken, dass Karlach ein neues Ende mit dem letzten Patch bekommen hat.

Larian wisse demnach, dass viele sich eine eigene Storyline für Minthara wünschen. Etwas genaues wollte Vincke bisher noch nicht versprechen, aber zumindest macht er mit einer Andeutung Hoffnung: "Wir fixen zuerst das Problem, dass ihre Inhalte blockiert, dann schauen wir, wie sie bei den Fans ankommt und dann schauen wir mal, ob wir nicht noch ein bisschen mehr mit ihr machen können."

Welche Änderungen fehlen euch für die Companions noch?