‘Ich dachte, das wären Screenshots aus dem Spiel‘: Dieses Baldur's Gate 3-Cosplay von Mizora ist einfach surreal gut

Mizora gibt es jetzt in Echt - zumindest sind die Bilder einer Cosplayerin so gut, dass wir das glauben könnten.

Was gibt es Schöneres, als sich die Zeit bis zum Update 7 von Baldur’s Gate 3 mit ein paar tollen Cosplays zu vertreiben? Das Update selbst endlich in die Finger zu bekommen? Ach was. Wir schauen uns lieber dieses wundervolle Mizora-Cosplay von Frau_Haku an und lassen Larian weiter am Update rumwerkeln.

Übrigens: In der Vergangenheit konnte uns schon einmal ein Cosplay von Frau_Haku begeistern. Wenn euch also ihre Mizora gefällt, dann empfehlen wir einen Blick auf ihre Lae’zel:

Diese Mizora ist die perfekte teuflische Anwältin

Unter dem Titel „Ihr kennt die Bedingungen. Mein Mizora-Cosplay“ teilt Frau_Haku ihr Cosplay auf Reddit:

Wenn wir uns die Bilder so anschauen, sind wir am Anfang direkt von einem überzeugt: Unabhängig von den Bedingungen würden wir mit dieser Mizora definitiv einen Deal eingehen. Dafür sieht sie dem Original einfach zu ähnlich.

Von den gewaltigen Flügeln, über die prunkvollen Hörner bis hin zum typischen Schweif, den viele Höllenbewohner*innen aus dem D&D-Universum besitzen: Die Details, egal ob klein oder groß, sind allesamt getroffen und begeistern uns – vom wundervollen Outfit ganz zu schweigen.

Das sagt die Community zum Cosplay

Frau_Haku bekommt nicht nur von uns Lob. Ganz im Gegenteil, denn die Kommentare im entsprechenden Reddit-Thread zeigen sich höchst begeistert. Wir können mehrfach lesen, wie die User die Fotos entweder mit Screenshots oder Minifiguren verwechseln.

Durch die Frage von Ringosis bekommen wir interessante Einblicke in die Arbeit von Frau_Haku. Ringosis möchte nämlich wissen, wie stark die Fotos im Nachhinein noch bearbeitet werden. Daraufhin erzählt Frau_Haku, dass sehr wenig im Nachhinein an den Bildern bearbeitet werde und teilt einige weniger bearbeitete Fotos.

Vor allem die Farben ihrer Augen sowie Hände wurden im Nachhinein angepasst, wobei Letzteres an ihrer Unverträglichkeit mit Kontaktlinsen liege. An den Händen würde hingegen das Make-Up leicht verwischen, weswegen da ebenfalls ein bisschen nachgeholfen werden müsse.

Wie findet ihr das Mizora-Cosplay von Frau_Haku?