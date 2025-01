Baldur's Gate 3: Patch 8 bringt 12 neue Unterklassen, Crossplay und mehr - Alle Inhalte des Mega-Updates im Überblick

Für BG3 steht noch ein ziemlich großes Update an, das unter anderem endlich Crossplay und einen Fotomodus bringt.

Baldur's Gate 3 wird auch knapp anderthalb Jahre nach Release noch regelmäßig von Entwickler Larian Studios mit neuen Inhalten versorgt. Mit Patch 8 steht schon bald das nächste große Update an.

Erste Spieler*innen können auf die Inhalte bereits jetzt in einem Stresstest zugreifen, alle anderen müssen sich noch ein wenig gedulden. Wir fassen zusammen, was alles an Neuerungen auf uns zukommt und wann das Update ungefährt erscheint.

Wann erscheint Patch 8 für Baldur's Gate 3?

Bevor das Update umfassend ausgerollt wird, hält Larian erst einmal einen Stresstest ab. Darin können Fans, die sich zuvor dafür angemeldet hatten, den vorläufigen Patch bereits herunterladen und auf Bugs und Probleme überprüfen.

Der Stresstest ist seit dem 28. Januar für alle Interessent*innen live. Weitere Zugänge sollen laut Larian gestaffelt verteilt werden. Wollt ihr selbst am Test teilnehmen, könnt ihr euch über diesen Link anmelden.

Wann Patch 8 für alle ausgerollt wird, ist noch nicht bekannt. Zuletzt gab es bereits für Patch 7 eine Closed Beta im Juli 2024, ehe das Update dann im September ausgerollt wurde. Wir rechnen also damit, dass Patch 8 frühestens Anfang März erscheinen könnte.

Achtung: Falls ihr schon vor dem 28. Januar auf PS5 Zugang zu Patch 8 hattet, ist Vorsicht angesagt. Hier handelte es sich nämlich um einen Fehler, der dazu führen könnte, dass ihr eure Speicherstände nicht mehr nutzen könnt:

Was ist neu in Patch 8?

Patch 8 bringt einige neue Features ins Spiel, darunter gleich 12 neue Unterklassen – eine für jede der Klassen im Spiel. Hier sind die wichtigsten Änderungen:

Crossplay

Mit Patch 8 wird es möglich sein, auch plattformübergreifend (PlayStation, Xbox und PC) mit Freund*innen zusammen zu spielen. Dafür müsst ihr in den Multiplayer-Einstellungen Cross-Play einschalten und könnt dann Multiplayer-Lobbys erstellen oder ihnen beitreten. Hier könnt ihr über das Plus-Icon auch Freunde von anderen Plattformen hinzufügen, indem ihr den Namen ihres Larian-Accounts eingebt.

12 neue Unterklassen

Jede der 12 Klassen im Spiel bekommt eine neue Unterklasse, beziehungsweise Spezialisierung. Sie bringen unter anderem neue Fähigkeiten, Zauber und Animationen. Diese Unterklassen kommen ins Spiel:

Barde: College of Glamour

Barbar: Path of Giants

Kleriker: Death Domain

Druide: Circle of Stars

Paladin: Oath of the Crown

Kämpfer: Arcane Archer

Mönch: Drunken Master

Waldläufer: Swarmkeeper

Schurke: Swashbuckler

Zauberer: Shadow Magic

Hexenmeister: Hexblade

Magier: Bladesinging

Fotomodus

Mit dem neuen Fotomodus könnt ihr bald Schnappschüsse im Spiel schießen. Dabei könnt ihr Kamera und Linsen anpassen, Gesichtsausdrücke und Posen wählen, Charaktere aus dem Bild entfernen oder Rahmen und Sticker hinzufügen.

In Zwischensequenzen und Dialogen könnt ihr zwar nichts an Kamera- und Teamkomposition ändern, aber zumindest Beleuchtung, Sättigung oder Farbe euer Schnappschüsse anpassen.

Splitscreen-Koop für Xbox Series S

Xbox Series S-Spieler*innen mussten bislang auf Splitscreen-Koop verzichten, der war aufgrund technischer Probleme nämlich nur auf der Series X verfügbar. Das soll sich jetzt aber ändern. Couch-Koop ist ab Patch 8 also offiziell auf allen Konsolen möglich.

Die kompletten englischen Patchnotes zum Stresstest findet ihr im Community-Update von Larian Studios auf Steam.

Daneben bietet Patch 8 natürlich auch wieder einige Bugfixes und kleinere Verbesserungen. Entdeckt ein Charakter etwa mit Wahrnehmung einen versteckten Gegenstand, wird der nun auf der Minimap markiert. Außerdem tritt Cerys bald nicht mehr aus unerfindlichen Gründen dem Kampf bei, wenn ihr Minthara im Team habt.

Worauf freut ihr euch am meisten im neuen Update? Und welche Änderungen und Bugfixes fehlen eurer Meinung nach noch?