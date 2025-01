Baldur's Gate 3: Manche Fans spielen bereits Patch 8 - aber er sollte eigentlich noch nicht da sein und bringt ein großes Problem für Spielstände

Patch 8 kam für manche zu früh, bringt aber auch Probleme mit sich.

Für Baldur's Gate 3 steht in nächster Zeit ein großes Update an, das Features bringt, auf die Fans schon lange warten. Bevor alle Patch 8 bekommen, soll er aber erst mal in einem Stresstest für ausgewählte Spieler*innen ausgerollt werden. Eigentlich ist es aber noch nicht so weit.

Versehentlich ist das Update aber nun doch bereits für einige PS5-User verfügbar – und die waren nicht mal unbedingt für den Stresstest angemeldet.

Hier ist wohl gleich einiges schiefgegangen und auch wenn verfrüht zocken womöglich erst mal gut klingt, bringt die Sache Probleme mit sich. Wir dröseln die Sachlage für euch auf.

Patch 8 versehentlich schon auf der PS5

Larian hat in einem Post auf X (ehemals Twitter) erklärt, man wisse von dem Problem und der Patch sei "in einigen Regionen" zu früh veröffentlicht worden. Unser Spiel befand sich bei der Überprüfung auf Versionsnummer 1.700.500, was der aktuell korrekten Version entsprechen sollte. Patch 8 dürfte mit Versionsnummer 1.800.000 benannt sein.

Sollte bei euch das Update bereits verfrüht aufgespielt worden sein, solltet ihr keinesfalls neue Spielstände starten, denn diese können zu Kompatibilitätsproblemen mit anderen Versionen führen und somit komplett verloren gehen. Zudem kommt es laut Community-Berichten mit der "inoffiziellen" Patch-Version von vielen Crashes.

3:03 Killer-Kaninchen und Let Me Solo Her - Modding-Tools bringen wahnwitziges Chaos nach Baldur's Gate 3

Autoplay

So könnt ihr die Versionsnummer überprüfen: Wählt im Startmenü eurer PS5 die Spiele-Kachel aus, ruft dort die Spiel-Informationen auf. Hier findet ihr die Nummer.

Was ist hier los und warum haben nicht alle den Patch?

Ganz genau lässt sich das nicht nachvollziehen. Es sind mehrere Sachverhalte denkbar und inzwischen hat Larian den verfrühten Patch zurückgezogen, sodass ihr jetzt nicht mehr Gefahr lauft, ihn versehentlich herunterzuladen.

Wir können allerdings nicht ausschließen, dass er sich nicht bei manchen Spieler*innen bereits zu einem früheren Zeitraum installiert hat – möglicherweise ohne euer Wissen im Hintergrund. Das sind einige Fakten und Möglichkeiten:

Der Stresstest wird nur für angemeldete und ausgewählte Fans verfügbar sein. Der verfrühte Patch war aber offenbar sogar für Personen verfügbar, die sich gar nicht erst dafür beworben hatten. Womöglich wurde der Patch hier für mehr als nur die ausgewählten Personen oder für eine komplett zufällige Personengruppe zugänglich.

Es wäre möglich, dass der Patch beispielsweise nur für die US-Region verfrüht ausgerollt wurde.

Womöglich war der Patch jedoch auch für euch für gewisse Zeit verfügbar.

Das Problem beschränkte sich auf PS5.

Was könnt ihr jetzt tun?

Solltet ihr bei der Überprüfung eurer Versionsnummer feststellen, dass euer Spiel sich bereits auf die "falsche" Version geupdatet hat, solltet ihr das komplette Rollenspiel deinstallieren und anschließend neu installieren.

Da Larian den verfrühten Patch bereits zurückgenommen hat, wird sich euer Spiel bei der Neuinstallation auf die vorherige korrekte Version aktualisieren.

Habt ihr das Udpate verfrüht bekommen? Und freut ihr euch schon auf Patch 8? Habt ihr euch für den Stresstest angemeldet?