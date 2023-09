Baldur's Gate 3: Alle Trophäen – Platin könnt ihr schon in den ersten zehn Minuten des Spiels verpassen

Baldur's Gate 3 ist frisch für die PS5 erschienen und inzwischen kennen wir auch die Trophäen für das Riesen-RPG. Wer sich hier die Platin holen will, muss ganz genau aufpassen und die richtigen Entscheidungen treffen. Die komplette Liste mit allen 54 Trophäen haben wir euch unten aufgeführt.

Das müsst ihr für Platin in Baldur's Gate 3 beachten

Ist die Platin verpassbar?

Ja, die Trophäe kann euch sogar an mehreren Stellen entgehen. Bereits im "Tutorial"-Gebiet auf dem Nautiloiden könnt ihr einen optionalen Gegner besiegen, für den es eine Trophäe gibt und an den ihr später nicht mehr rankommt.

Manche Trophäen sind außerdem an Bedingungen gebunden: So müsst ihr Bosse unter bestimmten Umständen besiegen oder NPCs retten, die im Spielverlauf sterben können. Bis zu einem gewissen Punkt in Akt 2 könnt ihr immerhin in frühere Gebiete zurückreisen. Spätestens ab Akt 3 gibt es aber keinen Weg mehr zurück.

Hat der Schwierigkeitsgrad Einfluss auf Platin?

Ja, ihr müsst das Spiel auf der höchsten Schwierigkeit, also im Taktikermodus abschließen.

Muss ich das Spiel mehrfach für Platin beenden?

Jein. Es gibt mehrere Trophäen für die unterschiedlichen Enden des Spiels. Theoretisch könnt ihr die also nicht alle in einem Durchlauf erreichen – außer ihr ladet ältere Speicherstände neu. Ein Ende ist allerdings an den "Dunkles Verlangen"-Hintergrund gebunden, ebenso wie eine der Trophäen in Akt 2.

Alle Trophäen in Baldur's Gate 3

Platin

Der Stolz von Baldurs Tor: Sammle alle Trophäen von Baldur’s Gate 3 - keine leichte Aufgabe.

Gold

Kritischer Treffer: Schließe das Spiel im Taktikermodus ab.

Schließe das Spiel im Taktikermodus ab. Ende gut, alles gut: Beende das Spiel (mit einem herzlichen “Danke!” von Larian Studios.)

Silber

Held der Vergessenen Reiche: Töte das Nesserhirn, zerstöre die Larven der Absoluten und beweise dich als Retter.

Töte das Nesserhirn, zerstöre die Larven der Absoluten und beweise dich als Retter. Absoluter Machtrausch: Kontrolliere das Nesserhirn, unterwirf die Welt und beginne deine Schreckensherrschaft.

Kontrolliere das Nesserhirn, unterwirf die Welt und beginne deine Schreckensherrschaft. Ganz der Papa: Kontrolliere das Nesserhirn für Bhaal, zerstöre die Welt und besteige den Blutthron.

Kontrolliere das Nesserhirn für Bhaal, zerstöre die Welt und besteige den Blutthron. Zeremorphose: Werde ein Gedankenschinder, besiege das Nesserhirn und bringe das höchste Opfer.

Bronze

Sturz des Avernus: Übernimm die Kontrolle über den Nautiloiden und entkomme den Höllen.

Übernimm die Kontrolle über den Nautiloiden und entkomme den Höllen. Die Spannung steigt: Verlasse den ersten Akt - und betrete einen dunkleren Ort.

Verlasse den ersten Akt - und betrete einen dunkleren Ort. Ab in die Stadt: Verlasse den zweiten Akt - Baldurs tor ist ganz nah.

Verlasse den zweiten Akt - Baldurs tor ist ganz nah. Rollenspieler: Schließe zehn Hintergrundziele in einem Durchgang ab - verschmelze mit deinem Charakter.

Schließe zehn Hintergrundziele in einem Durchgang ab - verschmelze mit deinem Charakter. Gesegnete Nachtruhe: Lege viermal eine lange Rast in einem Durchgang ein - all diese Abenteuer machen müde.

Lege viermal eine lange Rast in einem Durchgang ein - all diese Abenteuer machen müde. Bewusstseinserweiterung: Verzehre einen Parasiten und schalte eine neue Kraft frei - immer dieses Geschlängel.

Verzehre einen Parasiten und schalte eine neue Kraft frei - immer dieses Geschlängel. Ausgrabungen: Buddle fünf vergrabene Kisten in einem Durchgang aus - her mit den Schätzen!

Buddle fünf vergrabene Kisten in einem Durchgang aus - her mit den Schätzen! Gedankenleser: Setze “Gedanken wahrnehmen” erfolgreich ein, um die Absichten von jemandem zu erfahren.

Setze “Gedanken wahrnehmen” erfolgreich ein, um die Absichten von jemandem zu erfahren. Vorzeitige Entlassung: Brich nach einer Verhaftung aus dem Gefängnis aus - wie war das mit der guten Führung?

Brich nach einer Verhaftung aus dem Gefängnis aus - wie war das mit der guten Führung? Freie Mitarbeiter: Rekrutiere einen Mietling. Sei nett zu ihm oder setze ihn als Kanonenfutter ein.

Rekrutiere einen Mietling. Sei nett zu ihm oder setze ihn als Kanonenfutter ein. Multitalent : Probier alle Klassenkombinationen in einem Durchgang ohne Withers’ Hilfe beim Charakterwechsel aus.

: Probier alle Klassenkombinationen in einem Durchgang ohne Withers’ Hilfe beim Charakterwechsel aus. Selbstgebrautes: Stelle drei einzigartige alchemische Lösungen in einem Durchgang her - prost!

Stelle drei einzigartige alchemische Lösungen in einem Durchgang her - prost! In Blut und Feuer geschmiedet : Stelle einen Gegenstand in der Adamantschmiede her.

: Stelle einen Gegenstand in der Adamantschmiede her. Wo die Liebe hinfällt: Beginne eine Liebesbeziehung mit dem Imperator.

Beginne eine Liebesbeziehung mit dem Imperator. Zwei Fliegen mit einem Gnom erschlagen: Setze einen Gegner als improvisierte Waffe gegen einen anderen ein.

Setze einen Gegner als improvisierte Waffe gegen einen anderen ein. Straßentalent: Verdiene 100 Gold durch Musizieren in einem Durchgang.

Verdiene 100 Gold durch Musizieren in einem Durchgang. Tatendrang: Greife in einer Runde fünfmal an - deinen Gegnern wird schwindlig werden.

Greife in einer Runde fünfmal an - deinen Gegnern wird schwindlig werden. Todesfaust: Töte einen Charakter mit einem waffenlosen Schlag.

Töte einen Charakter mit einem waffenlosen Schlag. Der Zhalk im Nacken: Besiege Kommandant Zhalk im Nautiloiden.

Besiege Kommandant Zhalk im Nautiloiden. Schädlingsbekämpfung: Töte die Spinnen-Matriarchin, bevor ihre Eier schlüpfen. Müssen diese vielen Beine sein?

Töte die Spinnen-Matriarchin, bevor ihre Eier schlüpfen. Müssen diese vielen Beine sein? Ganz schön grymmig: Töte den Adamantgolem, ohne den Schmiedehammer zu benutzen.

Töte den Adamantgolem, ohne den Schmiedehammer zu benutzen. Nicht-invasiver Eingriff: Töte den Chirurgen, bevor er seine chirurgischen Fähigkeiten im Kampf einsetzen kann.

Töte den Chirurgen, bevor er seine chirurgischen Fähigkeiten im Kampf einsetzen kann. Pfennigfuchser: Töte die Zöllnerin, bevor sie ihr Gold gegen dich einsetzen kann, knallhart kalkuliert.

Töte die Zöllnerin, bevor sie ihr Gold gegen dich einsetzen kann, knallhart kalkuliert. Keine Zwischenmahlzeiten: Besiege den Apostel des Myrkul, bevor er einen Nekromiten verzehren kann.

Besiege den Apostel des Myrkul, bevor er einen Nekromiten verzehren kann. Leichten Schrittes: Besiege Gortasch, ohne dabei auch nur eine Falle auszulösen - leichter gesagt als getan.

Besiege Gortasch, ohne dabei auch nur eine Falle auszulösen - leichter gesagt als getan. Stirb schneller: Töte Orin, während ihre Kultisten ihren Ritualgesang vollführen.

Töte Orin, während ihre Kultisten ihren Ritualgesang vollführen. Interfectorem Draconis: Töte den Roten Drachen in der Oberstadt.

Töte den Roten Drachen in der Oberstadt. Bruchlandung: Warte im Wyrmweg, bis der Drache losgeflogen ist, und hole ihn dann vom Himmel - WUMM.

Warte im Wyrmweg, bis der Drache losgeflogen ist, und hole ihn dann vom Himmel - WUMM. Nicht lang schnacken: Lege nur durch den Einsatz von Alkohol eine lange Rast ein - eine uralte Zwergentradition.

Lege nur durch den Einsatz von Alkohol eine lange Rast ein - eine uralte Zwergentradition. Nicht schubsen : Töte eine Kreatur durch Fallschaden.

: Töte eine Kreatur durch Fallschaden. Bücherwurm: Lies 100 verschiedene Bücher in einem Durchgang - was für ein belesener Abenteurer.

Lies 100 verschiedene Bücher in einem Durchgang - was für ein belesener Abenteurer. Betrunkene Faust : Besiege 20 Gegner in einem Durchgang, während ein Gruppencharakter betrunken ist.

: Besiege 20 Gegner in einem Durchgang, während ein Gruppencharakter betrunken ist. Der bringt’s: Spiele apportieren mit Kratzer, dem bravsten Hund in den Reichen.

Spiele apportieren mit Kratzer, dem bravsten Hund in den Reichen. Streicheleinheiten: Streichle Kratzer und das Eulenbärjunge gleichzeitig - die größte Wonne für Abenteurer.

Streichle Kratzer und das Eulenbärjunge gleichzeitig - die größte Wonne für Abenteurer. Quasi eine Schaufel: Finde und beschwöre den Quasit Schaufel. Oder heißt sie… Gabel? Vielleicht Korb?

Finde und beschwöre den Quasit Schaufel. Oder heißt sie… Gabel? Vielleicht Korb? Aus den Türmen türmen: Rette alle Gefangenen in einem Durchgang aus den Tiefen der Türme des Mondaufgangs.

Rette alle Gefangenen in einem Durchgang aus den Tiefen der Türme des Mondaufgangs. Sie lässt sich nicht einsperren!: Rette Sazza in einem Durchgang aus dem Smaragdhain, dem Goblinlager und Mondaufgang.

Rette Sazza in einem Durchgang aus dem Smaragdhain, dem Goblinlager und Mondaufgang. Blutentnahme: Stiehl unter dem Kloster Rosenmorg das Blut von Lathander.

Stiehl unter dem Kloster Rosenmorg das Blut von Lathander. Aus tiefstem Herzen : Rette jeden Tiefling im ganzen Spiel in einem Durchgang.

: Rette jeden Tiefling im ganzen Spiel in einem Durchgang. Mord in Baldurs Tor: Tränke Baldurs Tors Straßen in Blut - werde ein Unheiliger Assassine von Bhaal.

Tränke Baldurs Tors Straßen in Blut - werde ein Unheiliger Assassine von Bhaal. Dem Verlangen nachgeben: Werde Bhaals ultimative Waffe - werde sein Schlächter.

Werde Bhaals ultimative Waffe - werde sein Schlächter. Der Zorn der Lich-Königin: Verbünde dich mit Voss gegen die Gott-Königin der Githyanki. Viel Glück.

Verbünde dich mit Voss gegen die Gott-Königin der Githyanki. Viel Glück. Gewebereparatur: Stabilisiere Gales nesserilische Kugel.

Stabilisiere Gales nesserilische Kugel. Lass Blumen sprechen: Schenke Schattenherz ihre Lieblingsblume, eine Nachtorchidee. Weiche Seite und so.

Schenke Schattenherz ihre Lieblingsblume, eine Nachtorchidee. Weiche Seite und so. Heiße Verabredung: Begib dich auf ein Rendezvous mit Karlach - das reinste Spiel mit dem Feuer.

Begib dich auf ein Rendezvous mit Karlach - das reinste Spiel mit dem Feuer. Liebe auf den ersten Biss : Lass dich von Astarion beißen - autsch.

: Lass dich von Astarion beißen - autsch. Ausstiegsklausel: Brich Wylls Pakt mit Mizora.

In den meisten Fällen werdet ihr euch die Platin für Baldur's Gate 3 also erst nach mehreren Durchläufen holen können. Habt ihr nicht den "Dunkles Verlangen"-Hintergrund gewählt, müsst ihr das Spiel ohnehin noch einmal durchspielen. Aber letztlich ist Baldur's Gate 3 auch dafür gemacht, mehr als einmal gespielt zu werden, um alle möglichen Entscheidungen auszuprobieren.

Habt ihr eine Strategie für die Platin in Baldur's Gate 3?