Baldur's Gate 3-Fan tötet Schattenherz, stopft sie in eine Kiste und bricht damit Speedrun-Rekord

Diese Speedrun-Strategie ist sicher nicht für jeden was.

Baldur's Gate 3 in nur 9 Minuten beenden, war "gestern". Der neue Speedrun-Weltrekord zieht von dieser – für das Monster-RPG bereits unglaublichen – Zeit noch mal einiges ab. Aber die Strategie, die zum Ziel führt, dürfte nicht allen gefallen. Musste schon für den alten Rekord ein Charakter das Zeitliche segnen, sind es dieses Mal gleich zwei.

Neue Baldur's Gate 3-Speedrun-Strategie ist nichts für Schattenherz-Fans

Speedrunner Mae hat bereits einige Rekorde in dem umfangreichen Rollenspiel aufgestellt – und sie basieren alle auf derselben Basis-Strategie (auch wenn an den Details immer wieder gefeilt wurde). Die Änderung, die aber zur neuen 4-Minuten-Bestzeit geführt hat, besteht darin, eine Begleiterin nicht nur umzubringen, sondern auch noch ihre Leiche in eine Kiste zu stecken und anzuzünden. Ganz schön makaber.

Die Regeln für Speedruns in der Any%-Kategorie sind simpel: Einfach möglichst schnell die Credits erreichen, Bugs und Glitches ausnutzen, ist ausdrücklich erlaubt. Neben dieser Kategorie gibt es auch noch eine "No Gale"-Topliste. Warum? Ganz einfach: Die flotteste Strategie basiert nämlich auf dem Origin-Charakter Gale.

Mit diesem ist es möglich, auf Känguru-Art, wie Mae es unter einem alten Video beschrieben hat, durch das RPG zu hüpfen. Dazu dient der "Enhace Leap", der dafür sorgt, dass der vorgefertigte Startcharakter wesentlich weiter springen kann. Mit "Feather Fall" nimmt er außerdem keinen Fallschaden. Wer das ausnutzt, kann einfach mal sämtliche Handlungspunkte überspringen.

Das ist die neue Strategie

Spoilerwarnung: Ab hier gibt es Spoiler zur Story und einem möglichen Ende, allerdings gehen wir nicht ins Detail, sondern bleiben so vage wie möglich.

Jetzt kommt die Neuerung, die zum Rekord geführt hat: Schließlich stößt der Charakter Schattenherz zur Gruppe, was sie sicher lieber nicht getan hätte, wenn sie gewusst hätte, wie es enden wird. Gale tötet sie nämlich, zündet die Kiste an und sorgt dann dafür und schießt sie in dieser Box quer durch die ganze Map. Die Kiste landet schließlich, wo sie soll und zerbricht.

Hier seht ihr, wie das aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Schattenherz löst an diesem Ort eine Cutscene aus, aber da sie bereits tot ist, muss Gale an ihrer Stelle herhalten. Nun hat er die Möglichkeit, an dieser Stelle das geheime Ende auszulösen, bei dem er die Bombe hochgehen lässt, um sich und die Feinde zu töten. Diese Suizid-Attacke ermöglichte auch bereits den alten Speedrun. Diese Handlung beendet nämlich das Spiel verfrüht, die Credits werden abgespielt.

Allerdings ist der Teil mit dem toten Körper von Schattenherz in der Kiste neu. Speedrunner bezeichnen die Strategie als "Shadowboxing". Mae brachte das eine Zeit von 4:15 min ein (bei dieser Zahl sind Ladezeiten abgezogen). Allerings wurde der Rekord bereits von ImTaiyl mit einer 3:57 min unterboten.

Findet ihr es spannend, Speedrun-Strategien zu folgen und zu beobachten, wie Runner immer neue Wege finden, das Spiel auzutricksen?