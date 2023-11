Baldur's Gate 3: Haus der Trauer finden – Lösung und Konsequenzen für alle Entscheidungen der Schattenherz-Quest

Die Lösung für die Schattenherz-Quest und das Haus der Trauer in BG3 gibt's hier.

Um in Baldur's Gate 3 die persönliche Quest eurer Begleiterin Schattenherz abzuschließen, müsst ihr in Akt 3 das Haus der Trauer aufsuchen. Wo ihr es findet, wie ihr den Kampf übersteht, welche Auswirkungen eure Entscheidungen haben und wie ihr den Spiegel des Verlustes benutzt, lest ihr hier.

Haus der Trauer finden: Location auf der Map

Ihr findet das Haus ganz im Nordwesten der Unterstadt. Der nächstgelegene Schnellreisepunkt ist "Baldur's Tor". Direkt westlich davon gibt es eine Parallelstraße zwischen Dame Jannaths Anwesen und Elerrathins Haus. Nehmt ihr diese Straße nach Norden, überquert ihr eine Brücke. Direkt dahinter liegt der Eingang zum Haus der Trauer.

Koordinaten vom Haus der Trauer: X: -263 Y: -11

Solltet ihr Schattenherz mitnehmen?

Beim Haus der Trauer handelt es sich wenig überraschend um ein Sharitenhaus. Begleitet euch Schattenherz also noch, solltet ihr sie unbedingt für ihre persönliche Quest mitnehmen. Das vereinfacht es euch außerdem, tiefer ins Haus der Trauer vorzudringen.

Sprecht drinnen mit der Frau hinter dem Tresen. Habt ihr Schattenherz nicht dabei, müsst ihr einwilligen, euch von eurer Trauer befreien zu lassen oder euch an den Anwesenden vorbeischleichen. Mit Schattenherz im Team werdet ihr dagegen direkt in ein Hinterzimmer mit einer Bank geführt. Setzt euch darauf. Die folgende Fragerunde könnt ihr selbst absolvieren oder Schattenherz übernehmen lassen.

Haus der Trauer: Boss-Kampf gegen Viconia DeVir bestehen

Folgt ihr nun dem Weg tiefer in das Haus der Trauer, kommt ihr nach ein paar Räumen in eine große Halle, wo Viconia mit ihren Anhänger*innen auf euch wartet. Eure Optionen hängen hier davon ab, welchen Pfad Schattenherz genommen hat:

Übergebt ihr Schattenherz an Viconia, wird sie eure Verbündete für den Endkampf – allerdings verlässt Schattenherz permanent eure Gruppe.

Hat Schattenherz sich von Shar abgewandt, und ihr übergebt sie nicht, müsst ihr gegen alle anwesenden Shariten kämpfen.

Ist Schattenherz eine Dunkle Justikarin geworden, könnt ihr einige der Shariten überzeugen, mit euch gegen Viconia zu kämpfen.

Besonders bei der Seluniten-Route für Schattenherz ist der Kampf ziemlich schwer. Wir können euch aber zumindest einige Tipps geben:

Viconia wirkt einen Zustand auf Schattenherz , durch den sie mit jedem Angriff kritischen Schaden bei Schattenherz verursacht. Haltet die beiden also fern voneinander.

, durch den sie mit jedem Angriff kritischen Schaden bei Schattenherz verursacht. Haltet die beiden also fern voneinander. Die Shariten wirken Dunkelheit , die euch blind macht und sind selbst immun gegen Blindheit. Habt ihr keine Hexenmeister mit der "Teufelssicht"-Fähigkeit, wirkt Gegenzauber oder greift den Zauberwirker von Dunkelheit an, um seine Konzentration zu durchbrechen.

, die euch blind macht und sind selbst immun gegen Blindheit. Habt ihr keine Hexenmeister mit der "Teufelssicht"-Fähigkeit, wirkt Gegenzauber oder greift den Zauberwirker von Dunkelheit an, um seine Konzentration zu durchbrechen. Vermeidet gleißenden Schaden gegen Viconia! Sie wirft dann nämlich den doppelten ausgeteilten Schaden auf euch zurück. Im Taktiker-Modus gilt das für alle Shariten.

Sie wirft dann nämlich den doppelten ausgeteilten Schaden auf euch zurück. Im Taktiker-Modus gilt das für alle Shariten. Nutzt AoE-Zauber . Durch die schiere Anzahl an Gegnern ist jeder Zauber nützlich, der mehrere von ihnen trifft.

. Durch die schiere Anzahl an Gegnern ist jeder Zauber nützlich, der mehrere von ihnen trifft. Zieht euch auf die Treppe zurück: Lauft die Treppe rauf, durch die ihr reingekommen seid, dann müssen alle Shariten von einer Richtung kommen. "Hunger von Hadar", "Feuerwand" oder "Eissturm" am Fuß der Treppe macht ihnen das Leben extra schwer.

Nach dem Kampf könnt ihr noch mit Viconia interagieren, um über ihr Schicksal zu entscheiden. Lasst ihr sie am Leben, bekommt ihr nichts. Tötet ihr sie, könnt ihr einen legendären Schild und eine Robe von ihr looten.

Mehr Baldur's Gate 3 gibt's im Talk-Video:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Lootet außerdem alle Leichen im Raum, denn ihr braucht den Silberschlüssel, um den Raum im Westen zu betreten. Zuvor könnt ihr noch den Raum im Norden erkunden, um mit Nachtschatten eine alte Freundin von Schattenherz zu treffen und etwas Lore zu erfahren.

Die Eltern von Schattenherz retten oder nicht?

Die Wiedersehensszene gibt es nur, wenn ihr Arnell und Emmeline Heiligblatt rettet.

Betretet ihr jetzt den Raum im Westen, trefft ihr auf die Eltern von Schattenherz und müsst eine Entscheidung treffen. Zwar gibt es nur zwei Optionen, aber je nachdem, wie sich Schattenherz bis hier entschieden hat, ändern sich die Konsequenzen:

Selune-Schattenherz:

Ihre Eltern retten: Schattenherz behält Shars Fluch, dafür bekommt ihr ihre Eltern als NPCs im Lager und bei der nächsten langen Rast eine Szene mit der Familie.

Schattenherz behält Shars Fluch, dafür bekommt ihr ihre Eltern als NPCs im Lager und bei der nächsten langen Rast eine Szene mit der Familie. Ihre Eltern töten: Schattenherz wird vom Einfluss von Shar befreit, verliert aber ihre Eltern, die sie dafür als kleine Lichter begleiten.

Überlasst ihr Schattenherz selbst die Entscheidung, tötet sie ihre Eltern auf deren Wunsch. Wollt ihr die beiden retten, müsst ihr einen DC 20 Wurf auf Überzeugen schaffen. Spieltechnisch macht eure Wahl keinen Unterschied, wählt also, was ihr für richtig haltet.

Dunkle Justikarin-Schattenherz:

Ihre Eltern retten: Shar wendet sich von Schattenherz ab und gibt ihr die Erinnerungen zurück, wie Schattenherz ihre Eltern gefoltert hat. Dafür bekommt ihr eine schöne Familienszene.

Shar wendet sich von Schattenherz ab und gibt ihr die Erinnerungen zurück, wie Schattenherz ihre Eltern gefoltert hat. Dafür bekommt ihr eine schöne Familienszene. Ihre Eltern hinrichten: Die Eltern von Schattenherz sterben nicht nur, sondern werden auch nach ihrem Tod von Shar gequält. Das Gedächtnis von Schattenherz wird gelöscht, sodass sie sich nicht an ihre Eltern erinnert.

Ihr bekommt hier tatsächlich einen spielerischen Vorteil, wenn ihr die Eltern von Schattenherz hinrichtet. Dann stehen euch nämlich die Dunklen Justikare aus dem vorigen Kampf im Endgefecht als Verbündete zur Seite.

Den Spiegel des Verlustes benutzen

Ganz im Westen des Raumes findet ihr einen großen Spiegel. Jeder außer Schattenherz kann den Spiegel benutzen, um einen permanenten +1 Bonus auf Charisma und +2 auf ein beliebiges Attribut zu bekommen. Allerdings ist ein wenig Glück gefragt, ihr solltet also vorab speichern.

+1 Bonus auf Charisma bekommen

Wählt dazu beim Spiegel direkt die erste Option "In den Spiegel blicken, um ihm eine deiner Erinnerungen zu überlassen." Jetzt könnt ihr eine Antwort wählen, die mit einem eurer Attribute verbunden ist, oder das thayanische Wissen aufgeben, wenn ihr die Nekromantie von Thay komplett gelesen habt – letzteres empfehlen wir euch aber nicht, weil ihr das Wissen permanent verliert.

Als Gegenleistung für die gegebene Erinnerung bekommen wir eine neue vom Spiegel. Wir wollen die Erinnerung einer Person, die Stelmanes Platz einnehmen sollte. Nur diese Erinnerung gibt uns nämlich den permanenten Charisma-Buff. Welche Erinnerung ihr bekommt, hängt aber vom Glück ab, nutzt also großzügig die Schnellladefunktion.

+2 Bonus auf ein Attribut bekommen

Hierfür müsst ihr die zweite Option beim Spiegel wählen und den DC 25 Religions-Check schaffen. Dafür könnt ihr Inspirationswürfel nutzen, vorab respeccen, um euren Intelligenzwert zu erhöhen oder Schattenherz "Attribut verbessern" auf euch zaubern lassen.

Gebt jetzt wieder eine beliebige Erinnerung auf. Dafür bekommt ihr zwar einen Debuff, den könnt ihr aber später entfernen. Im Gegenzug könnt ihr euch eine neue Erinnerung aussuchen, die eines eurer Attribute permanent um +2 erhöht. Wirkt dann noch "Fluch brechen" auf den Charakter oder legt eine lange Rast ein, um den Malus für die aufgegebene Erinnerung loszuwerden.

Bei beiden Attributsverbesserungen besteht die Chance, dass der Spiegel das Interesse an euch verliert, bevor ihr den permanenten Bonus bekommen könnt. Das scheint rein zufällig zu passieren, speichert also entsprechend oft und ladet bei Bedarf neu.