Baldur's Gate 3 löscht jetzt endlich nicht mehr eure Savegames auf Xbox - so ladet ihr das Update runter

Da wird uns ganz warm ums Herz: Endlich ist der Xbox-Speicherbug von Baldur's Gate 3 behoben.

Xbox-Spieler*innen haben es nicht leicht: Erst müssen sie eine kleine Ewigkeit auf das beste Spiel des Jahres (Baldur's Gate 3) warten und dann macht ihnen auch noch der extrem fiese Speicherbug einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Der konnte ganze Savegames verschwinden lassen, was natürlich äußerst frustrierend ist. Bisherige Updates konnten das Problem nicht beheben, jetzt soll es aber endlich wirklich soweit sein: Microsoft rollt ein Firmware-Update für Xbox Series X/S aus, das Abhilfe schafft.

Darum geht's: Auf der Xbox hat ein richtig unangenehmer Bug dafür gesorgt, dass reihenweise Spieler*innen ihre Savegames verloren haben. Teilweise war einfach alles weg, nachdem sie schon 40 Stunden gespielt hatten. Das frustrierte nicht nur viele Fans, sondern machte vielen auch so große Angst, dass sie lieber auf einen Fix für das Problem gewartet haben. Genau der ist jetzt endlich da.

Hier seht ihr noch einmal den Trailer von Baldur's Gate 3 zum Xbox-Launch:

0:47 Baldur's Gate 3 feiert Xbox-Release mit neuem Trailer

Der Patch ist endlich da! Seit gestern Abend gibt es endlich Entwarnung. Wer bisher Sorge hatte, seine vielen Stunden im Mammut-RPG einfach wieder verlieren zu können, muss sich endlich nicht mehr auf Workarounds rund um den Speicherbug verlassen. Laut dem offiziellen Xbox Support-Account auf Twitter gibt es jetzt das System-Update für die Xbox:

"Ein Xbox System-Update rollt ab heute aus, das sich um das Savegame-Problem bei Baldur's Gate 3 kümmert. Du kannst deine Konsole über die Einstellungen manuell updaten oder es wird innerhalb der nächsten Woche auf deiner Konsole ausgerollt."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

So funktioniert's: Wie es in dem Tweet heißt, müsst ihr eigentlich nichts Besonderes tun. Habt ihr keine Eile, wartet einfach ab, bis das Update automatisch heruntergeladen und installiert wird (vorausgesetzt, ihr habt die entsprechende Option aktiviert). Ansonsten könnt ihr aber natürlich auch selbst manuell dafür sorgen, dass der Patch direkt installiert wird. Dann könnt ihr auch sofort im Anschluss endlich Baldur's Gate 3 zocken und solltet sicher sein, was die Savegames angeht.

So macht ihr das:

Wenn eure Xbox ans Internet angeschlossen ist, drückt ihr die Xbox-Taste.

Geht zur Einstellungs-Option "Profil & System".

Von dort navigiert ihr zu "Einstellungen" und da zu "System".

Dort könnt ihr dann den Punkt "Updates" auswählen.

Steht dort "Konsolenupdate verfügbar", wählt ihr das aus, um das Update zu starten.

Entwicklerstudio Larian arbeitet selbst auch viele Monate nach der ersten Veröffentlichung von Baldur's Gate 3 mit Hochdruck daran, die letzten Bugs und Performance-Schwierigkeiten auszumerzen. Gerade eben erst wurde Hotfix 17 veröffentlicht, der erneut einige Gefährt*innen-Interaktionen verbessert beziehungsweise Fehler dabei behebt.

Wie gefällt euch Baldur's Gate 3 auf der Xbox? Habt ihr sehnsüchtig auf diesen Patch gewartet oder war euch das egal und ihr habt trotz der Gefahr gespielt?