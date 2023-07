174 Stunden Zwischensequenzen: In diesem massiven PS5-RPG könntet ihr eine ganze Woche lang nur zuschauen

Baldur's Gate 3 bietet extrem viele Zwischensequenzen.

Besonders Open World-Rollenspiele sind dafür bekannt, gut und gerne ordentlich Inhalte zu bieten. Entwickler Larian Studios treibt das mit ihrem neuesten RPG Baldur's Gate 3 aber regelrecht auf die Spitze. In einem neuen Community-Update haben sie kürzlich enthüllt, wie viele Dialoge und Zwischensequenzen es im Spiel gibt – und so viel sei gesagt, ich könnt euch schon mal mit Popcorn eindecken.

Mehr Zwischensequenzen als alle Staffeln Game of Thrones

Baldur's Gate 3 ist ein riesiges RPG, daran besteht kein Zweifel. Wie riesig genau, hat der Entwickler in einem Blogpost genauer erklärt:

Baldur’s Gate 3 enthält mehr als dreimal so viele Dialoge wie alle drei "Der Herr der Ringe"-Romane zusammen. Das Spiel enthält 174 Stunden an Zwischensequenzen, was mehr als doppelt so lange ist wie alle Staffeln von "Game of Thrones" zusammen.

174 Stunden an Zwischensequenzen ist ein ordentlicher Batzen – zusammen genommen wärt ihr mehr als sieben Tage beschäftigt, wenn ihr alle am Stück anschauen würdet. Das heißt aber nicht zwingend, dass wir alle Zwischensequenzen in einem Spieldurchlauf sehen werden oder überhaupt können.

Schließlich beeinflussen etwa die Wahl unseres Charakters, Begleiter*innen oder Entscheidungen innerhalb der Missionen, wie das Spiel für uns abläuft. Vermutlich bekommen wir also nur einen Bruchteil dieser Cutscenes in einem Durchlauf zu sehen. Ähnlich dürfte es auch bei den Dialogen aussehen.

Trotzdem soll Baldur's Gate 3 auch für einen einzigen Durchlauf eine Menge Zeit brauchen:

Mehr zum Thema Baldur's Gate 3 frisst bis 200h Spielzeit für einen einzigen Durchlauf von Eleen Reinke

Das sagen die Fans: Auf Twitter sind die Meinungen zu dieser Ankündigung gespalten. "Das ist länger als das gesamte MCU inklusive Disney+-Shows. Ich bin nicht sicher, ob ich für diese Bindung bereit bin.", erklärt etwa User Mike Brown.

"Sie wissen, dass das kein Verkaufsargument ist... oder?", ergänzt auch User Anxsighety, bekommt darauf von einer anderen Person allerdings als Antwort: "Doch, ist es." Spieler*innen, die bereits den Early Access ausprobiert haben, loben die Zwischensequenzen dagegen als gut abgestimmt nicht zu lang.

Mehr zum Spiel seht ihr im Trailer:

1:44 Baldur's Gate 3 kommt für PS5 und enthüllt das genaue Release-Datum im Trailer

Weitere Ankündigungen

Neben der Länge der Zwischensequenzen hat Larian Studios aber auch noch einige andere Details enthüllt, die zum Release am 6. September auf PS5 ins Spiel kommen. So könnt ihr dann euren Charakter auch als Drachenblütige oder Halbork erstellen. Sie gesellen sich zu den bereits verfügbaren Völkern Mensch, Githyanki, Zwerg, Elf, Drow, Tiefling, Halbling, Halbelf und Gnom.

Auch bei den Klassen gibt es neue Inhalte: Zum Release sind insgesamt 12 Klassen und 46 Unterklassen verfügbar. Außerdem gibt es mit dem Tiefling Karlach eine neue Begleiterin, neue Talente, neue Zauber und so weiter. Die komplette Auflistung findet ihr im Blogeintrag.

Was haltet ihr von den 174 Stunden Zwischensequenzen? Für euch ein Kaufgrund oder eher abschreckend?