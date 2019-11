Das neue Batman-Spiel wird angeblich bei den Game Awards angekündigt

Um ein neues Batman-Spiel ranken sich die Gerüchte wie Pflanzen um Poison Ivy. Schon seit Langem heißt es, dass da bald wieder ein neuer Titel aus den Schatten hervortritt, aber bisher gibt es außer ein paar nebulösen Teasern nichts Offizielles von Warner Bros. Das könnte sich aber sehr bald endlich ändern: Neue Gerüchte aus verhältnismäßig seriösen Quellen besagen, dass das neue Batman-Spiel schon nächsten Monat bei den Game Awards 2019 angekündigt wird.

Batman: Court of Owls soll im Dezember angeblich endlich enthüllt werden

Bei den Game Awards? Laut dem YouTube-Channel SLCMOF wird das nächste Batman-Spiel am 12. Dezember bei der The Game Awards 2019-Show angekündigt.

Unterstützung für dieses Gerücht gibt es von The Arkham Channel, die erklären, die Quelle sei glaubwürdig. Von ihr stammten auch die ersten Leaks zum eingestampften Damian Wayne-Batmanspiel.

This information comes from the same guy that provided me with leaked images from the cancelled Damian Wayne Batman game YEARS before they leaked to the public. He is very reliable, although nothing is 100% and the same goes with this scoop as we will discuss tomorrow. pic.twitter.com/SthL8sgR7r — Coby - SLCMOF (@slcmof) November 27, 2019

Wie realistisch ist das? Es wirkt einigermaßen vertrauenerweckend. Immerhin warten wir schon eine gefühlte Ewigkeit darauf, dass das Spiel endlich angekündigt und nicht nur angeteast wird. Zusätzlich stammt das neue Gerücht aus einer Quelle, die schon einmal mit Leaks richtig lag und aus anderer Richtung auch noch unterstützt wird.

Freut euch nicht zu früh! Trotzdem gilt natürlich wie immer, dass ihr derartige Gerüchte mit Vorsicht genießen solltet. Solange nichts offiziell ist, handelt es sich dabei eben nur um unbestätigte Behauptungen, die sich auch als falsch herausstellen können.

Wir haben bei Warner Bros. nachgefragt, was es damit auf sich hat. Sobald wir mehr wissen, aktualisieren wir diesen Artikel.

Was wissen wir bisher über das neue Batman-Spiel?

Nicht viel: Es gab schon letztes Jahr und dann nochmal im September am Batman-Tag einen relativ eindeutigen Teaser von Warner Bros. selbst. Mehr oder weniger offensichtlich wurde darin ein neues Batman-Spiel angedeutet, außerdem gab es auch Hinweise auf den Court of Owls. Aber die erhoffte Ankündigung blieb aus.

Court of Owls: Auch der Batman-Comicautor Scott Snyder hat einen Tweet verbreitet (und wieder gelöscht), der Hinweise auf den ominösen Court of Owls enthielt. Es scheint also immer sicherer zu sein, dass sich das neue Batman-Spiel um den Court of Owls drehen wird.

Auch in Batman: Arkham Origins tauchten mehrere Court of Owls-Easter-Eggs auf, also dem einzigen Batman-Spiel von Warner Bros. Montreal, die jetzt wohl auch am neuen Spiel arbeiten.

Was ist der Court of Owls? Der Court of Owls stellt eine Geheimorganisation dar, die im Verlauf mehrerer Jahrhunderte alle Bereiche Gotham Citys infiltriert hat. Die Mitglieder haben nur wenig bis gar nichts für Batman übrig, weil sie sich selbst für den größten Mythos der Stadt halten.

Sie befehligen unter anderem auch eine Art Assassinen-Armee, die Talons. In einigen Comics handelt es sich dabei um untote Wesen, in anderen sind es Mischformen aus Eulen und Menschen. Der Court of Owls treibt in den The New 52-Comics seit 2011 sein Unwesen.

Freut ihr euch auf ein neues Batman-Spiel?