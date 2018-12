Batman: Court of Owls - Warner Bros gibt Hinweise auf neues Spiel

Rocksteady hat bereits verkündet, kein Spiel bei den Game Awards 2018 zu enthüllen. Die Entwickler der Batman: Arkham-Trilogie haben im selben Atemzug auch erklärt, kein Superman-Spiel zu machen.

Aber womöglich kommen Fans der DC-Helden anderweitig auf ihre Kosten: Warner Bros. Montreal scheinen da ein Eisen im Feuer zu haben, das mindestens genauso interessant werden könnte.

Die Entwickler von Batman: Arkham Origins haben ein vielsagendes Bild gepostet, das als ganz spezieller Teaser interpretiert werden könnte.

Der folgende Tweet einer Producerin bei Warner Bros. Montreal scheint darauf hinzudeuten, dass sich die Entwickler mit der Court of Owls-Storyline beschäftigen.

Zumindest sehen wir auf dem Shirt-Rücken eindeutig eine Eule. Diese Eule sieht dem Logo des Court of Owls wirklich sehr ähnlich, auch wenn das natürlich nicht unbedingt etwas heißen muss.

Eine Ankündigung bei den Game Awards 2018 scheint allerdings ausgeschlossen zu sein. Der Creative Director lässt zwar ebenfalls einen Hinweis fallen, erklärt aber, dass der glamouröse Part der Arbeit noch warten müsse.

... We’re not doing the glamorous part of the job just yet. We’re headed down to meet with our WB partners and showcase the team’s hard work and share our excitement. I know how anxious the fans are to hear something... Please be patient! (2/2)