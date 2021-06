Battlefield 2042: Erstes Gameplay von der Xbox-Konferenz zeigt einige Neuerungen

Auch wenn der Reveal-Trailer von Battlefield 2042 (ehemals Battlefield 6) mit Game Engine Footage einen Eindruck vom Gameplay zulässt, gab es erst im Trailer auf der E3 richtige Spielszenen zu sehen. Während des Showcase von Microsoft und Bethesda präsentierte sich der neue DICE-Shooter in einem knapp dreiminütigen Video mit typischen Battlefield-Momenten.

Trailer zeigt actionreiche Neuerungen

Eines der großen Features von Battlefield 2042 sind Naturkatastrophen wie Tornados, mit denen es die 128 Soldaten und Soldatinnen ebenfalls zu tun bekommen. Im Trailer ist gut zu sehen, wie diese Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen, beispielsweise durch das Flackern des HUDs.

Wie mobil wir auch ohne Fahrzeuge sein können, veranschaulichen unter anderem die Seilrutschen von Hochhaus zu Hochhaus und den Einsatz eines Enterhakens am Kran. Und apropos Fahrzeuge: An einigen Stellen sehen wir, wie zuvor angeforderte Panzer per Fallschirm praktisch vor uns auf der Karte landen.

Außerdem zeigt sich nun das neue Plus-Menü im Einsatz. Damit können wir schnell in Echtzeit Anpassungen an den Waffen (z.B. Visierwechsel, Munitionswechsel) vornehmen. Das und noch mehr könnt ihr euch hier im Gameplay-Trailer anschauen:

Wichtig: Das Material zeigt nicht den finalen Zustand von Battlefield 2042. Änderungen können bis zum Release im Oktober nach wie vor anfallen, da der Trailer Pre-Alpha Gameplay zeigt. Außerdem scheint der Trailer durchgängig PC-Gameplay zu zeigen (gut an dem Mauszeiger bei Minute 1:37 zu sehen). Wie das Spiel letztendlich auf den Konsolen, vor allem auf PS4 und Xbox One aussieht, bleibt daher abzuwarten.

Mehr zu Battlefield 2042:

Battlefield 2042 wurde vor wenigen Tagen offiziell angekündigt. DICEs neuer Shooter erscheint am 22. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC - ohne klassische Singleplayer-Kampagne. Alle wichtigen Infos zum Spiel, wie zu den Maps, Specialists und mehr lest ihr in unserer Ankündigungs-News.

Wie gefällt euch das erste Gameplay zu Battlefield 2042?