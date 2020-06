Battlefield 3 kommt angeblich als Remaster auf PS5 & Xbox Series X

Das EA Play Event am 19. Juni um 1 Uhr in der Nacht dürfte sehr spannend werden, vor allem für Fans der Battlefield-Reihe. Denn Electronic Arts will zum ersten Mal einen Einblick in den kommenden Multiplayer-Shooter Battlefield 6 gewähren. Wir könnten aber sogar etwas zu einem Remaster von Battlefield 3 erfahren.

Geht EA auch den Weg der Shooter-Remaster? Zwei voneinander unabhängige Quellen, Youtuber Daqarie und @Okami13_ auf Twitter berichten davon, dass sich derzeit ein Remaster von Battlefield 3 in Arbeit befindet. Beide Quellen sind im Grunde recht verlässlich und lagen schon mit früheren Informationen richtig. Daher ist es durchaus denkbar, dass ein Remaster von BF 3 kommt.

I would hold off on buying it now. https://t.co/avqRfQdBCR — Okami (@Okami13_) June 13, 2020

Zwei Battlefields in einem Jahr?

Angeblich befindet sich die überarbeitete Neuauflage für die Next Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X in Arbeit. Wie genau dieses Remaster aussieht und welche Verbesserungen wir erwarten können, lässt sich momentan nicht sagen. Das Spiel erscheint aber angeblich im kommenden Jahr.

Nun heißt es abwarten, bis EA - vermutlich während des EA Play Events - mehr zu diesem potenziellen Remaster verrät.

Das ist Battlefield 3: Der Shooter spielt im Jahr 2014, in dem ein Krieg gegen die Terrororganisation PLR (People’s Liberation and Resistance; Freiheit und Widerstand des Volkes) stattfindet. Neben einer Singleplayer-Kampagne, welche sich um diesen Krieg dreht, könnt ihr im Koop-Modus gemeinsam Missionen erledigen sowie online in mehrerer Modi wie Eroberung, Rush, Capture the Flag und weiteren euer Können unter Beweis stellten.

Was meint ihr? Kommt ein Remaster von Battlefield 3? Und falls ja, wird es den Mehrspieler-Part beinhalten?