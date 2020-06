Battlefield 6: Insider gibt erste Details zum Spiel bekannt

Nachdem Battlefield 5 mittlerweile schon mehrere Jahre auf dem Buckel hat, wurde Battlefield 6 kürzlich erst für einen Release in 2021 bestätigt und soll neben PS5 und Xbox Series X auch für die aktuellen Konsolen erscheinen. Jetzt hat ein Insider erste Details bekannt gegeben, die auf das Setting und die Unterschiede zwischen den Versionen eingehen.

Die Infos kommen über den Twitter-Account von Tom Henderson. Dort hat er über gleich zwei wichtige Themen gesprochen.

Different versions are required because of the technology difference between current and next gen consoles - But at the moment I have no detail on what exactly the "feature-limited version" entails. Will update when info comes.