In den Daten von Battlefield 6 verstecken sich Hinweise auf 9 neue Spielmodi - darunter auch ein Fan-Favorit

EA hat offenbar große Pläne für den neuen Multiplayer-Shooter und feilt an neuen Modi.

Jonas Herrmann
12.11.2025 | 18:12 Uhr

Battlefield 6 soll weitere Spielmodi bekommen. Battlefield 6 soll weitere Spielmodi bekommen.

Seit dem Start von Season 1 bietet Battlefield 6 satte zehn Spielmodi, elf sogar, wenn man Battle Royale mitzählt. Am 18. November 2025 soll mit dem Event "Kalifornischer Widerstand" ein weiterer namens "Sabotage" hinzukommen. Offenbar war es das aber noch lange nicht.

Battlefield 6 bekommt wohl zahlreiche weitere Spielmodi

Nachdem es mit den letzten Ablegern mehr schlecht als recht geklappt hat, soll Battlefield 6 auch nach dem Release regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert und ausgebaut werden. Neue Spielmodi scheinen in dieser Strategie eine wichtige Rolle zu spielen.

Video starten 23:40 18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!

Waren es zum Release noch acht Spielmodi, kamen am 28. Oktober mit der ersten Saison "Gauntlet", "Angriffspunkt" und das Battle Royale REDSEC hinzu. Am 18. November wird dann noch der zeitlich begrenzte Modus "Sabotage" ergänzt. Über Portal lassen sich zudem quasi unendlich weitere Modi entwerfen.

Insider-Gaming hat in den Spieldaten außerdem Hinweise auf ganze neun weitere Matcharten gefunden.

So könnten die neuen Modi demnach auf Englisch heißen:

  • Raid
  • Payload
  • Squad Shootout
  • Tank Hunt
  • Convoy
  • Fantastic Four
  • Gunmaster
  • Touchdown
  • Tug of War

Während die ersten vier Modi zusammen mit "Sabotage" und "Angriffspunkt" gefunden wurden, sind die anderen mit dem Zusatz "Prototype" versehen, könnten sich also noch in einem früheren Entwicklungszustand befinden oder schon gar nicht mehr geplant sein.

Die Namen verraten dabei größtenteils nicht viel. Bei Gunmaster dürfte es sich um einen "Gun Game"-Modus handeln, bei dem Spieler*innen nach jedem Abschuss eine neue Waffe bekommen und am Ende nur noch mit einem Messer ausgestattet sind. Ist dem so, könnte bereits in wenigen Tagen ein echter Fan-Liebling in Battlefield 6 kommen.

Aktuelles zu Battlefield 6
Battlefield 6 hat offenbar ein tägliches XP-Limit und einige Spieler sind darüber mächtig sauer
von Jonas Herrmann
Battlefield 6 und Co. benachrichtigen mich ständig über Dinge, die ich gar nicht brauche - und ich will, dass das nervige Leuchten endlich aufhört!
von Maximilian Franke
Battlefield 6 schiebt jetzt mit einem Update beim nervigsten Glitch den Riegel vor und verhindert einen unfairen Exploit
von Samara Summer

"Squad Shootout" und "Fantastic Four" dürften zudem Squad-basierte Modi wie "Gauntlet" darstellen. "Tug of War" wird auf Deutsch mit "Seilziehen" übersetzt, hier könnte es also darum gehen, eine Frontlinie zu verschieben.

Wann und ob die Spielmodi wirklich allesamt ihren Weg in Battlefield 6 finden, muss sich natürlich erst noch zeigen. Die erste Saison wird bis zum Ende des Jahres laufen. EA wird also vermutlich erst im Dezember einen Ausblick auf Season 2 geben. Gut möglich, dass ein paar der Namen dann wieder auftauchen.

Welche Spielmodi wünscht ihr euch in Battlefield 6?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

In den Daten von Battlefield 6 verstecken sich Hinweise auf 9 neue Spielmodi - darunter auch ein Fan-Favorit

vor 12 Stunden

Battlefield 6 hat offenbar ein tägliches XP-Limit und einige Spieler sind darüber mächtig sauer

vor einem Tag

Battlefield 6 und Co. benachrichtigen mich ständig über Dinge, die ich gar nicht brauche - und ich will, dass das nervige Leuchten endlich aufhört!

vor einem Tag

Battlefield 6 schiebt jetzt mit einem Update beim nervigsten Glitch den Riegel vor und verhindert einen unfairen Exploit

vor 3 Tagen

"Pay-2-lose": Wenn ihr für Battlefield 6 extra viel bezahlt, bekommt ihr einen Panzer-Skin, der euch nur Nachteile bringt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Typ zockt so hart, dass er Löcher in seine Maus gräbt – und er ist bei weitem nicht der Einzige

vor 22 Minuten

Typ zockt so hart, dass er Löcher in seine Maus gräbt – und er ist bei weitem nicht der Einzige
Steam-Konsole von Valve angekündigt: Die Steam Machine geht schon sehr bald ins Duell mit PlayStation und Xbox   3  

vor 34 Minuten

Steam-Konsole von Valve angekündigt: Die 'Steam Machine' geht schon sehr bald ins Duell mit PlayStation und Xbox
The Game Awards 2025 - Termin, Uhrzeit, Livestream und welche Spiele gezeigt werden könnten

vor 47 Minuten

The Game Awards 2025 - Termin, Uhrzeit, Livestream und welche Spiele gezeigt werden könnten
LEGO, heuert diesen Mann an! - Bastler schnappt sich den Lebkuchen AT-AT und baut daraus einfach seine eigene U.S.S. Enterprise

vor 55 Minuten

"LEGO, heuert diesen Mann an!" - Bastler schnappt sich den Lebkuchen AT-AT und baut daraus einfach seine eigene U.S.S. Enterprise
mehr anzeigen