In den Daten von Battlefield 6 verstecken sich Hinweise auf 9 neue Spielmodi - darunter auch ein Fan-Favorit

Battlefield 6 soll weitere Spielmodi bekommen.

Seit dem Start von Season 1 bietet Battlefield 6 satte zehn Spielmodi, elf sogar, wenn man Battle Royale mitzählt. Am 18. November 2025 soll mit dem Event "Kalifornischer Widerstand" ein weiterer namens "Sabotage" hinzukommen. Offenbar war es das aber noch lange nicht.

Battlefield 6 bekommt wohl zahlreiche weitere Spielmodi

Nachdem es mit den letzten Ablegern mehr schlecht als recht geklappt hat, soll Battlefield 6 auch nach dem Release regelmäßig mit neuen Inhalten erweitert und ausgebaut werden. Neue Spielmodi scheinen in dieser Strategie eine wichtige Rolle zu spielen.

Waren es zum Release noch acht Spielmodi, kamen am 28. Oktober mit der ersten Saison "Gauntlet", "Angriffspunkt" und das Battle Royale REDSEC hinzu. Am 18. November wird dann noch der zeitlich begrenzte Modus "Sabotage" ergänzt. Über Portal lassen sich zudem quasi unendlich weitere Modi entwerfen.

Insider-Gaming hat in den Spieldaten außerdem Hinweise auf ganze neun weitere Matcharten gefunden.

So könnten die neuen Modi demnach auf Englisch heißen:

Raid

Payload

Squad Shootout

Tank Hunt

Convoy

Fantastic Four

Gunmaster

Touchdown

Tug of War

Während die ersten vier Modi zusammen mit "Sabotage" und "Angriffspunkt" gefunden wurden, sind die anderen mit dem Zusatz "Prototype" versehen, könnten sich also noch in einem früheren Entwicklungszustand befinden oder schon gar nicht mehr geplant sein.

Die Namen verraten dabei größtenteils nicht viel. Bei Gunmaster dürfte es sich um einen "Gun Game"-Modus handeln, bei dem Spieler*innen nach jedem Abschuss eine neue Waffe bekommen und am Ende nur noch mit einem Messer ausgestattet sind. Ist dem so, könnte bereits in wenigen Tagen ein echter Fan-Liebling in Battlefield 6 kommen.

"Squad Shootout" und "Fantastic Four" dürften zudem Squad-basierte Modi wie "Gauntlet" darstellen. "Tug of War" wird auf Deutsch mit "Seilziehen" übersetzt, hier könnte es also darum gehen, eine Frontlinie zu verschieben.

Wann und ob die Spielmodi wirklich allesamt ihren Weg in Battlefield 6 finden, muss sich natürlich erst noch zeigen. Die erste Saison wird bis zum Ende des Jahres laufen. EA wird also vermutlich erst im Dezember einen Ausblick auf Season 2 geben. Gut möglich, dass ein paar der Namen dann wieder auftauchen.

