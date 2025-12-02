Battlefield 6-Spieler sind genervt vom "Call of Duty"-Movement und sagen: hoffentlich wird das gefixt

Battlefield 6 hat keinen leichten Stand. Einerseits soll der Shooter eine Alternative zum jährlichen Call of Duty bilden, andererseits möchte man wohl auch Spieler*innen von der Konkurrenz anziehen. An Teilen des Movements scheiden sich daher die Geister.
Battlefield 6 und die Movement-Frage
Battlefield 6 ist am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen und hat einen ziemlich erfolgreichen Start hingelegt. Für viele Spieler*innen ist es das erhoffte Comeback der ins Straucheln geratenen Reihe, es gibt aber auch Neulinge, die Gefallen am Spiel finden.
Nach dem Flop von Battlefield 2042 waren die Erwartungen, aber auch die Ansprüche ziemlich hoch. Der neue Shooter sollte möglichst so ausfallen wie die "guten alten" Ableger, trotzdem modern, ohne dabei zum Faschingsball der Marke Fortnite oder Call of Duty zu werden.
In vielen Punkten haben die Entwickler*innen diesen Sweetspot offenbar gefunden, Diskussionen gibt es aber trotzdem. Beispielsweise unter dem Post des Reddit-User "sgtgiacomo" von vor wenigen Tagen, der den Titel "Ich bin call-of-dutied worden" trägt.
Er teilt dabei einen Clip aus dem Spiel, bei dem er auf eine Ecke zielt, um die kurz darauf ein Feind läuft. In dem Moment, in dem er zu schießen anfängt, rutscht der Gegner plötzlich am Boden und springt direkt danach. Währenddessen erledigt er den User.
Den Clip könnt ihr euch hier ansehen:
Link zum Reddit-Inhalt
Tatsächlich sind solche Bewegungsabläufe im Kopf vieler Spieler*innen stark mit Call of Duty verbunden. Schon vor vielen Jahren war es in CoD eine gebräuchliche Taktik, sich bei Beschuss auf den Boden zu werfen oder eben zu rutschen, um ein schwereres Ziel abzugeben.
Unter dem Beitrag gibt es einige User, die sich ziemlich negativ dazu äußern. Solche Slide Jumps sind bei vielen Spieler*innen offenbar ungern gesehen. Einige meinen sogar, dass es überhaupt nicht möglich sein sollte, während dem Rutschen oder Springen zu schießen.
Andere User wie "GimmieTheRoot" sind sich einig, dass vieles in und rund um Battlefield 6 so angelegt ist, dass es möglichst viele CoD-Spieler*innen anspricht, darunter etwa die kleineren Karten, die Seasons und eben auch das Movement.
Es gibt aber auch Gegenstimmen, die etwa darauf verweisen, dass auch Battlefield 4 schon ein recht schnelles Movement hatte. Ein noch mehr auf Realismus ausgelegtes Bewegungssystem könnte zudem viele Leute abschrecken.
Was haltet ihr von dem Movement in Battlefield 6?
