Battlefield 6-Entwickler ändern umstrittenen Charakter-Skin - schon zum zweiten Mal

Der Wicked Grin-Skin kam in der Battlefield-Community gar nicht gut an. Deswegen wurde nun bereits die zweite Anpassung vorgenommen.

Tobias Veltin
10.12.2025 | 12:25 Uhr

Battlefield 6 sollte geerdete Skins bekommen – doch dieses Versprechen wurde nach Meinung der Communits offenbar nicht gänzlich eingehalten. Battlefield 6 sollte "geerdete" Skins bekommen – doch dieses Versprechen wurde nach Meinung der Communits offenbar nicht gänzlich eingehalten.

Vor dem Release von Battlefield 6 versprachen die Battlefield-Studios "geerdete" Skins für den Multiplayer-Shooter. Es sollte anders laufen als etwa bei Konkurrent Call of Duty, in dem ausgefallene Outfits mittlerweile mehr Norm als Ausnahme sind.

Das klappte zum Launch auch noch ganz gut, am Ende Oktober veröffentlichten "Wicked Grin"-Skin entzündete sich aber bereits der Zorn der Community. Die Gründe: Den Fans zufolge waren die Farben viel zu grell und den Mundschutz des Skins zierte der namensgebende aufgemalte Grinsemund.

Video starten 1:54 Battlefield 6: Explosiver Trailer stimmt auf Season 1 ein, die Ende Oktober startet

Zweite Änderung entfernt namensgebendes Element des Skins

Die Battlefield Studios entfernten den Skin daraufhin und brachten ihn kurz danach wieder zurück – mit deutlich weniger gesätttigten Farben. Der Grinsemund mit den gefletschten Zähnen war allerdings noch da – was die Community erneut auf die Palme brachte.

Und genau diesen "Fehler" hat man jetzt behoben und den Skin erneut angepasst. Jetzt gibt es den Grinsemund nicht mehr und die Farben sind weiterhin vergleichsweise blass. Was den Skin also einst ausgezeichnet hat, ist nicht mehr vorhanden.

Hier könnt ihr die Unterschiede der Wicked Grin-Skinversionen sehen:

Ursprungsversion Aktuelle Version

Ursprungsversion So sah der Wicked Grin-Skin bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung Ende Oktober aus. (Quelle: Gamerant.com)

Aktuelle Version Gedämpfte Farben, kein Grinsemund: So sieht der Skin jetzt aus.

Bildquelle: gamerant.com

Es bleibt abzuwarten, wann es den nächsten Aufschrei der Community bezüglich der Skins geben wird – mit Verweis auf den "geerdet"-Kommentar vor dem Release. Einen perfekten Aufreger gibt es jedenfalls bereits: Anfang Dezember wurden einige Cosmetics veröffentlicht, die in Kooperation mit dem österreichischen Getränkehersteller Red Bull entstanden sind – und sehr deutlich dessen Logos tragen.

Battlefield 6 erschien Anfang Oktober 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Seit dieser Woche läuft die dritte und letzte Phase der ersten Content-Season, die unter anderem eine neue Mapvariante sowie Modusvarianten gebracht hat, in denen ihr auf eure virtuelle Körpertemperatur achten müsst.

Was sagt ihr zum Wicked Grin-Skin? Berechtigte Einwände der Community oder zu große Aufregung um letztendlich wenig?

Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

