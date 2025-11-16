"Der realistischste Shooter ever" - Battlefield 6-Spieler will nur in Ruhe snipen und verliert dann wegen realistischem Detail komplett die Fassung

Ein einzelner Scharfschütze kann das Blatt in Battlefield 6 wenden.

Einen knappen Monat nach dem Release wächst die Kritik an Battlefield 6. Besonders die Größe der Karten und wie der Fortschritt im Spiel funktioniert, erregen dabei die Gemüter. Es wird aber auch nicht vergessen, dass es im Grunde noch immer ein sehr spaßiger Shooter mit vielen tollen und realistischen Details ist.

Detail in Battlefield 6 verzückt die Fans

Gerade in den ersten Wochen nach dem Launch war Social Media voll von lustigen und epischen Clips aus Battlefield 6. Die Sandbox des Shooters ist einfach sehr gut dafür geeignet, coole und einzigartige Momente zu kreieren.

Das liegt sicher auch an den vielen kleinen Details, die die Entwickler*innen auf den Maps versteckt haben. Ein kurzes Video vom Sniper-Meister FaZe Scope zeigt jetzt genau so ein Detail und welchen Einfluss es auf das Gameplay haben kann.

Der Spieler liefert sich im Clip gerade ein Scharfschützen-Duell mit einem anderen User. Er feuert mehrere Schüsse ab, als er plötzlich nichts mehr sieht. Ein Blatt von einem Baum klebt an der Vorderseite seines Visiers und nimmt ihm tatsächlich die Sicht.

Der Spieler ist kurz verwirrt, als das Blatt schon wieder von alleine abfällt. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

In den Kommentaren unter dem Video herrscht natürlich Belustigung vor. Das Blatt beweist nahezu perfektes Timing und bewahrt den gegnerischen Soldaten möglicherweise vor dem sicheren Bildschirmtod.

Das Detail wird aber auch einfach gefeiert und beweist laut einigen Usern, was möglich ist, wenn die Entwickler*innen ausreichend Zeit bekommen. "Das ist es, Battlefield 6 ist der realistischste Shooter ever", schreibt beispielsweise ein Fan unter dem Reddit-Beitrag, in dem das Video außerdem gepostet wurde. Unklar ist allerdings, wie der Effekt im Spiel eigentlich funktioniert.

Möglicherweise werden die einzelnen Blätter tatsächlich genau berechnet und dieses Blatt wurde eben exakt in dem Moment auf das Visier geweht. Einige User vermuten aber eher, dass es sich um ein bewusst eingebautes Easter Egg handelt.

Ähnlich wie bei besonderen Nachlade-Animationen könnten sich die Entwickler*innen hier einfach einen kleinen Scherz erlaubt haben, der eben nur extrem selten ausgelöst wird. So oder so ist es auf jeden Fall ein ziemlich witziges Video.

Wie seht ihr die Entwicklung von Battlefield 6? Habt ihr weiterhin viel Spaß mit den Multiplayer-Schlachten?