Battlefield 6-Sniper knallt mit Kunstschuss aus 888 Metern Jet vom Himmel und Fans feiern es: "Jetzt solltest du dir einen Lottoschein holen"

Wozu Raketenwerfer, wenn es auch ein Gewehr tut?

Aufklärer in Battlefield 6 sind etwas umstritten. Denn auf offenen Maps markieren sie nicht nur nebenbei das halbe gegnerische Team, sondern verpassen euch auch gerne mal einen Headshot, wenn ihr gerade erst gespawnt seid. Dass sie aber nebenbei auch noch Flugzeuge herunterholen wie ein Ingenieur, ist neu.

Ein Schuss auf fast einen Kilometer

Im Subreddit r/Battlefield zeigt Nutzer S_Novas, wie er einen Jet anvisiert, einmal abdrückt – und tatsächlich einen Kill erzielt. Die Distanz? 888 Meter.

23:40 18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!

Autoplay

Zwar war der Schuss durchaus gekonnt, aber hier hatte wohl auch viel Glück seine Finger im Spiel. Denn der Spieler hat nicht den Piloten getroffen, sondern den Jet zerstört. Das bedeutet: Das Flugzeug muss bereits unter 70 Lebenspunkte gehabt haben.

Vermutlich haben hier also schon ein Ingenieur mit Raketen oder ein verbündeter Pilot ordentlich vorgearbeitet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dass man so viel Glück nicht oft hat, sehen auch die anderen Nutzer auf Reddit so:

"Zeit, sich ein Lotterie-Ticket zu kaufen, mein Freund."

Andere glauben eher, dass er sein Glück nun komplett verbraucht hat:

Ich glaube, er hat sein Glück gerade im Spiel verbraucht.

Viele witzeln auch, dass der Pilot vermutlich sofort das Match verlassen oder den Schützen erst einmal wegen Hacks reportet hat.

Zielfernrohre: Niemand weiß, wie sie funktionieren

Eine der spannendsten Diskussionen dreht sich aber gar nicht um den Treffer selbst, sondern um die Mechanik dahinter. Nutzer ButterOnAPoptart23 erklärt detailliert, warum der Clip zeigt, wie unzuverlässig manche Markierungen auf Battlefield-Scopes sind:

Das Scope im Clip ist auf 100 Meter eingestellt.

Die Distanzanzeige zeigt den Jet beim Schuss bei ca. 1100 Metern.

Der Spieler zielt eine Linie über der Mitte an.

Der Treffer landet schließlich bei 888 Metern.

Kurz gesagt: Die Markierungen auf vielen Scopes wirken eher dekorativ als realistisch. Was in früheren Teilen mal als Orientierung gedacht war, scheint inzwischen kaum noch Bedeutung zu haben.

Was war bisher euer spektakulärster Sniper-Schuss?