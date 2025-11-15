Battlefield 6-Fan gelingt nach 65 Versuchen ein Battle Royale-Sieg mit 0 Abschüssen, indem er sich am Ende in einer Röhre versteckt

Es ist schon nicht besonders einfach, im Battle Royale-Modus "RedSec" in Battlefield 6 bis ganz zum Ende zu überleben und den Sieg davonzutragen. Und das Ganze mit 0 Abschüssen zu schaffen – also einen sogenannten "Pacifist Run" hinzulegen – erscheint nahezu unmöglich.
Dass das aber durchaus möglich ist, hat Reddit-User jamcowl bewiesen, dafür aber offenbar auch etliche Anläufe gebraucht. Auf der Plattform postete er nämlich ein Video, das genau so einen Pacifist Run zeigt – genauer gesagt das Ende davon.
Niemand guckt in die Röhre
Und wie der Battlefield 6-Fan dieses Match gewinnt, ist so simpel wie genial. Als sich der Feuerkreis am Ende der Partie langsam schließt, kriecht jamcowl in eine Betonröhre und verharrt dort. Die übrigen Spielenden nähern sich der Röhre zwar und laufen mehrfach daran vorbei, aber es kommt niemand auf die Idee, im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre zu schauen.
Der Betonbau bietet offenbar ausreichend Schutz vor der Feuerwalze, welche die übrigen Spieler*innen dann letztendlich erledigt – und jamcowl den Sieg beschert.
Hier könnt ihr euch das Video anschauen:
Link zum Reddit-Inhalt
65 Versuche hat der Reddit-User laut der Überschrift des Videos insgesamt gebraucht und natürlich gehört eine Menge Glück dazu. In diesem Fall natürlich, dass sich der letzte Kreis genau im Gebiet mit den Röhren schließt. Und auch, dass niemand auf die Idee kommt, in der Röhre nachzusehen.
Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine respektable Leistung, die auch von der Battlefield-Community honoriert wird. Über 33.000 (!) Upvotes sowie zahlreiche positive Kommentare sprechen eine deutlich Sprache, wie etwa der von OfficialClassic:
"Herzlichen Glückwunsch, das ist eine urkomische Leistung. Selbst wenn ich auf der Verliererseite stünde, würde ich darüber lachen."
Battlefield 6 erschien am 10. Oktober 2025 für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Ende Oktober ging dann im Rahmen des Starts der ersten Content-Season der Battle Royale-Modus an den Start. Der kann übrigens auch Free2Play ohne das Hauptspiel gespielt werden.
Was war bislang euer coolstes Erlebnis in RedSec?
