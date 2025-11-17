Open-World-Rennspiel für PS5 im Black-Friday-Angebot: Dieser Hit bietet 700 Fahrzeugen und eine bildschöne Welt!

Im Amazon Black Friday Sale gibt es jetzt schon Rennspielhits für PS5 günstiger.

Obwohl der Amazon Black Friday Sale 2025 offiziell erst am 20. November startet, könnt ihr jetzt schon zahlreiche PS5-Spiele günstiger abstauben, darunter auch eines der beliebtesten Open-World-Rennspiele für Sonys Konsole. Den umfangreichen Arcade Racer, der im PlayStation Store aktuell 79,99€ kostet, bekommt ihr hier jetzt schon für ein Viertel dieses Preises. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Hunderte Vehikel & sonnige Open World: Das liefert der PS5-Rennspielhit

Die Insel Maui wurde dem Rennspielhit The Crew Motorfest erst nachträglich hinzugefügt.

Es geht hier um The Crew Motorfest, das euch nach Hawaii schickt und euch dort in einer Open World durch wunderschöne Landschaften vom sonnigen Sandstrand über dichte Wälder bis hin zu Vulkankratern rasen sowie die Straßen der Hauptstadt Honolulu unsicher machen lässt. Zur Insel O'ahu, die schon zum Release dabei war, ist inzwischen durch ein großes kostenloses Update auch noch Maui hinzugekommen, das unter anderem anspruchsvolle Gebirgskurse bietet.

Mindestens ebenso beeindruckend wie die Spielwelt ist der Fuhrpark: Durch die Updates ist die Auswahl mittlerweile auf über 700 verschiedene Vehikel gestiegen. Darunter befinden sich nicht nur Autos vom Oldtimer über den modernen Sportwagen bis hin zum Formel-1-Boliden. Ihr seid auch mit Motorbooten auf dem Meer unterwegs und düst mit Flugzeugen über den Himmel. Motorräder und Quads sind ebenfalls dabei. Ihr könnt also so ziemlich alles steuern, was einen Motor hat.

1:27 The Crew Motorfest schickt euch und eure Traumautos ab sofort in den Hawaii-Urlaub

Mit all diesen Fortbewegungsmitteln nehmt ihr an den verschiedensten Wettbewerben eines riesigen Motorsportfestivals teil, sei es nun allein oder im Multiplayer, in dem bis zu 28 Spieler*innen an Events teilnehmen können. Alles in allem bekommt ihr hier also eine Menge Inhalt für euer Geld geboten, weshalb zumindest diejenigen unter euch, die nach einem einsteigerfreundlichen Arcade-Rennspiel suchen, mit The Crew Motorfest sehr zufrieden sein dürften.