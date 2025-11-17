  • Anzeige

Open-World-Rennspiel für PS5 im Black-Friday-Angebot: Dieser Hit bietet 700 Fahrzeugen und eine bildschöne Welt!

Durch die frühen Black-Friday-Angebote bei Amazon könnt ihr jetzt schon einige Rennspielhits für PS5 günstiger abstauben, darunter ein Open-World-Spiel mit reichlich Urlaubs-Feeling!

GamePro Deals
17.11.2025 | 17:34 Uhr


zum Shop

Im Amazon Black Friday Sale gibt es jetzt schon Rennspielhits für PS5 günstiger. Im Amazon Black Friday Sale gibt es jetzt schon Rennspielhits für PS5 günstiger.

Obwohl der Amazon Black Friday Sale 2025 offiziell erst am 20. November startet, könnt ihr jetzt schon zahlreiche PS5-Spiele günstiger abstauben, darunter auch eines der beliebtesten Open-World-Rennspiele für Sonys Konsole. Den umfangreichen Arcade Racer, der im PlayStation Store aktuell 79,99€ kostet, bekommt ihr hier jetzt schon für ein Viertel dieses Preises. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Open-World-Rennspiel für PS5 im Black-Friday-Angebot schnappen!

Falls dieses Spiel nicht das Richtige für euch sein sollte, könnt ihr übrigens noch ein paar weitere PS5-Rennspiele im Amazon-Angebot abstauben:

Falls ihr wissen wollt, welche anderen PS5-Spiele ihr im Amazon Black Friday Sale jetzt schon günstiger abstauben könnt, solltet ihr zudem einen Blick auf diesen Artikel werfen:

PS5-Spiele im Amazon Black Friday Sale: Von Battlefield 6 bis Borderlands 4 – Diese 12 Top-Angebote laufen schon!
von GamePro Deals
PS5-Spiele im Amazon Black Friday Sale: Von Battlefield 6 bis Borderlands 4 – Diese 12 Top-Angebote laufen schon!

Hunderte Vehikel & sonnige Open World: Das liefert der PS5-Rennspielhit

Die Insel Maui wurde dem Rennspielhit The Crew Motorfest erst nachträglich hinzugefügt. Die Insel Maui wurde dem Rennspielhit The Crew Motorfest erst nachträglich hinzugefügt.

Es geht hier um The Crew Motorfest, das euch nach Hawaii schickt und euch dort in einer Open World durch wunderschöne Landschaften vom sonnigen Sandstrand über dichte Wälder bis hin zu Vulkankratern rasen sowie die Straßen der Hauptstadt Honolulu unsicher machen lässt. Zur Insel O'ahu, die schon zum Release dabei war, ist inzwischen durch ein großes kostenloses Update auch noch Maui hinzugekommen, das unter anderem anspruchsvolle Gebirgskurse bietet.

PS5-Rennspielhit jetzt im Amazon-Angebot abstauben!

Mindestens ebenso beeindruckend wie die Spielwelt ist der Fuhrpark: Durch die Updates ist die Auswahl mittlerweile auf über 700 verschiedene Vehikel gestiegen. Darunter befinden sich nicht nur Autos vom Oldtimer über den modernen Sportwagen bis hin zum Formel-1-Boliden. Ihr seid auch mit Motorbooten auf dem Meer unterwegs und düst mit Flugzeugen über den Himmel. Motorräder und Quads sind ebenfalls dabei. Ihr könnt also so ziemlich alles steuern, was einen Motor hat.

Video starten 1:27 The Crew Motorfest schickt euch und eure Traumautos ab sofort in den Hawaii-Urlaub

Mit all diesen Fortbewegungsmitteln nehmt ihr an den verschiedensten Wettbewerben eines riesigen Motorsportfestivals teil, sei es nun allein oder im Multiplayer, in dem bis zu 28 Spieler*innen an Events teilnehmen können. Alles in allem bekommt ihr hier also eine Menge Inhalt für euer Geld geboten, weshalb zumindest diejenigen unter euch, die nach einem einsteigerfreundlichen Arcade-Rennspiel suchen, mit The Crew Motorfest sehr zufrieden sein dürften.

The Crew Motorfest für PS5 im Black-Friday-Angebot sichern!
Weitere aktuelle Angebote:
Die besten VR-Brillen im Black Friday Sale: Meta Quest 3, PSVR2 & mehr – Welche Top-Angebote schon laufen und was noch kommt
von GamePro Deals
Nach Knights of the Old Republic, Jedi Knight & Co: Die erste Star Wars-Open World ist ein echter Spielspaß-Diamant – und jetzt absurd günstig!
von GamePro Deals
PS5-Spiele im Amazon Black Friday Sale: Von Battlefield 6 bis Borderlands 4 – Diese 12 Top-Angebote laufen schon!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 3 Stunden

Open-World-Rennspiel für PS5 im Black-Friday-Angebot: Dieser Hit bietet 700 Fahrzeugen und eine bildschöne Welt!

vor 6 Stunden

Die besten VR-Brillen im Black Friday Sale: Meta Quest 3, PSVR2 & mehr – Welche Top-Angebote schon laufen und was noch kommt

vor 8 Stunden

Nach Knights of the Old Republic, Jedi Knight & Co: Die erste Star Wars-Open World ist ein echter Spielspaß-Diamant – und jetzt absurd günstig!

vor 9 Stunden

PS5-Spiele im Amazon Black Friday Sale: Von Battlefield 6 bis Borderlands 4 – Diese 12 Top-Angebote laufen schon!

vor einem Tag

75 Zoll QLED 4K-TV jetzt im Black-Friday-Angebot: Amazon startet ersten Top-Deal mit 144Hz-Fernseher zum Schnäppchenpreis!
mehr anzeigen