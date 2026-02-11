Läuft gerade Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen
Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen

Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen

Tillmann Bier
11.02.2026 | 08:51 Uhr

Season 2 von Battlefield 6 startet nach einer Verschiebung am 17. Februar 2026, jetzt gibt es einen ersten Trailer zum nächsten Kapitel. Gameplay gibt es hier zwar keines zu sehen, dafür werfen wir aber einen Blick auf die neue Karte Contaminated, die in Süddeutschland spielt und einige neue Skins, die wohl Teil der Season werden. Außerdem fliegt auch der Little Bird durchs Bild, der leichte Kampfhelikopter, den viele von uns noch aus Battlefield 4 kennen.

Was genau in der Season steckt, hat EA bisher nicht verraten. Wir dürfen aber mindestens zwei neue Karten erwarten, den Little Bird als neues Fahrzeug, sowie neue Waffen und Ausrüstung.
vor einer Stunde

Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

