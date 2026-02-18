Battlefield 6 Twitch Drops: Aktuelle Belohnungen für Season 2 und wie ihr sie bekommt

Es gibt frische Twitch Drops für Battlefield 6.

Am 17. Februar ist die zweite Content-Season für Battlefield 6 an den Start gegangen und hat etliche neue Inhalte und Anpassungen in den Shooter sowie den Battle Royale-Modus RedSec gespült.

Wenn ihr darüber hinaus noch Lust auf kostenlose Goodies habt, solltet ihr mal bei Twitch vorbeischauen – denn dort könnt ihr aktuell welche abgreifen.

1:24 Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen

Autoplay

Diese Twitch Drops könnt ihr aktuell bekommen

Pünktlich seit dem Start von Season 2 sind auch die aktuellen Twitch Drops verfügbar. Hier bekommt ihr einen Überblick, welche es gibt und was ihr dafür tun müsst:

Mutator Player Card Background: 1 Stunde schauen

1 Stunde schauen Bombdog Weapon Decal: 2 Stunden schauen

2 Stunden schauen Tephra Vehicle Skin for Leo A4 Tank: 3 Stunden schauen

3 Stunden schauen Nuclear Option Weapon Package: 4 Stunden schauen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

"Schauen" bedeutet allerdings nicht, dass ihr einfach irgendwelchen Twitch-Content gucken könnt. Ihr müsst eine*n Battlefield-Streamer*in finden, die den "Drops Enabled"-Tag hat. Schaut ihr deren Content, bekommt ihr nach der entsprechenden Zeit den Code bzw. die Codes in eurer Übersicht.

Twitch Drops: Account-Verknüpfung nicht vergessen!

Falls ihr grundsätzlich noch nicht wissen solltet, wie Twitch Drops funktionieren und wie ihr euch dafür qualifiziert, hier nochmal die wichtigsten Grundlagen. Ihr benötigt:

einen Twitch-Account

einen EA-Account

Diese beiden Konten müsst ihr nun noch miteinander verknüpfen, um Twitch Drops abstauben zu können.

loggt euch mit eurem EA-Konto auf der entsprechenden Seite ein

ein geht zu "Verknüpfte Konten"

wählt die Twitch-Option

meldet euch mit eurem Twitch-Account an

bestätigt die Verknüpfung

Fertig!

Anschließend könnt ihr wie oben erwähnt den Content von passenden Battlefield-Streamer*innen schauen, um die Twitch Drop-Codes zu bekommen. Ihr findet sie im Menü "Drops und Belohnungen". Um sie einzulösen, müsst ihr nun noch folgendes tun:

geht auf die Battlefield 6-Redeem-Webseite

wählt "einlösen"

gebt den Code ein und bestätigt

Battlefield 6 ist seit dem am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. In Season 2 sind unter anderem zwei neue Maps und neue Helikopter hinzugekommen.