Battlefield 6 Twitch Drops: Aktuelle Belohnungen für Season 2 und wie ihr sie bekommt

Auch für die aktuelle Season 2 könnt ihr euch in Battlefield über Twitch einige kostenlose Goodies schnappen, wenn ihr ein paar Dinge beachtet.

Tobias Veltin
18.02.2026 | 11:17 Uhr

Am 17. Februar ist die zweite Content-Season für Battlefield 6 an den Start gegangen und hat etliche neue Inhalte und Anpassungen in den Shooter sowie den Battle Royale-Modus RedSec gespült.

Wenn ihr darüber hinaus noch Lust auf kostenlose Goodies habt, solltet ihr mal bei Twitch vorbeischauen – denn dort könnt ihr aktuell welche abgreifen.

Video starten 1:24 Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen

Diese Twitch Drops könnt ihr aktuell bekommen

Pünktlich seit dem Start von Season 2 sind auch die aktuellen Twitch Drops verfügbar. Hier bekommt ihr einen Überblick, welche es gibt und was ihr dafür tun müsst:

  • Mutator Player Card Background: 1 Stunde schauen
  • Bombdog Weapon Decal: 2 Stunden schauen
  • Tephra Vehicle Skin for Leo A4 Tank:  3 Stunden schauen
  • Nuclear Option Weapon Package: 4 Stunden schauen
"Schauen" bedeutet allerdings nicht, dass ihr einfach irgendwelchen Twitch-Content gucken könnt. Ihr müsst eine*n Battlefield-Streamer*in finden, die den "Drops Enabled"-Tag hat. Schaut ihr deren Content, bekommt ihr nach der entsprechenden Zeit den Code bzw. die Codes in eurer Übersicht.

Twitch Drops: Account-Verknüpfung nicht vergessen!

Falls ihr grundsätzlich noch nicht wissen solltet, wie Twitch Drops funktionieren und wie ihr euch dafür qualifiziert, hier nochmal die wichtigsten Grundlagen. Ihr benötigt:

  • einen Twitch-Account
  • einen EA-Account

Diese beiden Konten müsst ihr nun noch miteinander verknüpfen, um Twitch Drops abstauben zu können.

  • loggt euch mit eurem EA-Konto auf der entsprechenden Seite ein
  • geht zu "Verknüpfte Konten"
  • wählt die Twitch-Option
  • meldet euch mit eurem Twitch-Account an
  • bestätigt die Verknüpfung
  • Fertig!
Anschließend könnt ihr wie oben erwähnt den Content von passenden Battlefield-Streamer*innen schauen, um die Twitch Drop-Codes zu bekommen. Ihr findet sie im Menü "Drops und Belohnungen". Um sie einzulösen, müsst ihr nun noch folgendes tun:

Battlefield 6 ist seit dem am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. In Season 2 sind unter anderem zwei neue Maps und neue Helikopter hinzugekommen.

Battlefield 6 Twitch Drops: Aktuelle Belohnungen für Season 2 und wie ihr sie bekommt

