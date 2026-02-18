Battlefield 6 Twitch Drops: Aktuelle Belohnungen für Season 2 und wie ihr sie bekommt

Am 17. Februar ist die zweite Content-Season für Battlefield 6 an den Start gegangen und hat etliche neue Inhalte und Anpassungen in den Shooter sowie den Battle Royale-Modus RedSec gespült.
Wenn ihr darüber hinaus noch Lust auf kostenlose Goodies habt, solltet ihr mal bei Twitch vorbeischauen – denn dort könnt ihr aktuell welche abgreifen.
Diese Twitch Drops könnt ihr aktuell bekommen
Pünktlich seit dem Start von Season 2 sind auch die aktuellen Twitch Drops verfügbar. Hier bekommt ihr einen Überblick, welche es gibt und was ihr dafür tun müsst:
- Mutator Player Card Background: 1 Stunde schauen
- Bombdog Weapon Decal: 2 Stunden schauen
- Tephra Vehicle Skin for Leo A4 Tank: 3 Stunden schauen
- Nuclear Option Weapon Package: 4 Stunden schauen
Link zum Twitter-Inhalt
"Schauen" bedeutet allerdings nicht, dass ihr einfach irgendwelchen Twitch-Content gucken könnt. Ihr müsst eine*n Battlefield-Streamer*in finden, die den "Drops Enabled"-Tag hat. Schaut ihr deren Content, bekommt ihr nach der entsprechenden Zeit den Code bzw. die Codes in eurer Übersicht.
Twitch Drops: Account-Verknüpfung nicht vergessen!
Falls ihr grundsätzlich noch nicht wissen solltet, wie Twitch Drops funktionieren und wie ihr euch dafür qualifiziert, hier nochmal die wichtigsten Grundlagen. Ihr benötigt:
- einen Twitch-Account
- einen EA-Account
Diese beiden Konten müsst ihr nun noch miteinander verknüpfen, um Twitch Drops abstauben zu können.
- loggt euch mit eurem EA-Konto auf der entsprechenden Seite ein
- geht zu "Verknüpfte Konten"
- wählt die Twitch-Option
- meldet euch mit eurem Twitch-Account an
- bestätigt die Verknüpfung
- Fertig!
Anschließend könnt ihr wie oben erwähnt den Content von passenden Battlefield-Streamer*innen schauen, um die Twitch Drop-Codes zu bekommen. Ihr findet sie im Menü "Drops und Belohnungen". Um sie einzulösen, müsst ihr nun noch folgendes tun:
- geht auf die Battlefield 6-Redeem-Webseite
- wählt "einlösen"
- gebt den Code ein und bestätigt
Battlefield 6 ist seit dem am 10. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. In Season 2 sind unter anderem zwei neue Maps und neue Helikopter hinzugekommen.
