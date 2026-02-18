Resident Evil Requiem - Spielzeit: Story fällt angeblich länger aus als die von Village

Insider Gaming will bereits herausgefunden haben, wie lange uns Resident Evil Requiem beschäftigen wird.

Linda Sprenger
18.02.2026 | 09:21 Uhr

So lang ist Resident Evil Requiem angeblich. So lang ist Resident Evil Requiem angeblich.

Resident Evil: Requiem steht in den Startlöchern und deutetet zumindest schon einmal dank einer beachtlichen Downloadgröße von rund 73 GB einen ordentlichen Umfang an. Wie lange uns der neunte Resi-Teil beschäftigen wird, ist offiziell allerdings noch nicht bekannt. Insider Gaming hat indes frühere Hinweise und Gerüchte bezüglich der Spielzeit von Requiem zusammengetragen.

Wie lange könnte uns Resident Evil: Requiem beschäftigen?

  • Geschätzte Länge der Hauptstory: 10 bis 16 Stunden
  • Geschätzte Gesamtspiellänge: 30 bis 40 Stunden

Video starten 0:58 Resident Evil Requiem will es ALLEN recht machen! Doch funktioniert das?

Nur Spekulation: Wichtig zu betonen ist aber, dass es sich bei den oberen Angaben um noch keine konkreten Angaben zur Spielzeit des kommenden Horror-Abenteuers handelt, sondern lediglich um Einschätzungen seitens Insider Gaming.

Die oberen Angaben leitet Insider Gaming von früheren (vagen) Aussagen des Directors, Producers und schließlich von den Gerüchten eines anderen Insiders, nämlich Dusk Golem, ab. Demnach behauptete der Producer des kommenden Survival-Horror-Spiels zunächst, dass Requiem in puncto Spielzeit mit Resident Evil 4 vergleichbar sei.

Dusk Golem wiederum behauptete, dass die Story von Requiem länger als die von Village (laut Howlongtobeat.com durchschnittlich 10 Stunden) ausfalle, aber ein wenig kürzer als die von Resi 4 (circa 16 Stunden im Schnitt) sei. Aber hier handelt es sich lediglich um ein Gerücht.

Auch die Spielzeit für Completionists ist lediglich geschätzt: Insider Gamings Angabe beruht auf den Gesamtspielzeiten früherer Resident Evil-Spiele, die sich allesamt in einem Bereich von 20 bis über 60 Spielstunden bewegen.

Wie lange uns die Hauptstory von Resident Evil: Requiem wirklich beschäftigenund wie viel Gesamtumfang das Survival-Horror-Abenteuer bieten wird, können wir bald selbst herausfinden: Der Capcom-Titel erscheint am 27. Februar 2026 (also am kommenden Freitag) für die PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 sowie für den PC.

Vorbesteller*innen der digitalen Version können Requiem ab dem 25. Februar 2026 via Preload-Option vorab herunterladen.

Vor wenigen Tagen ist auch die oben bereitsw genannte Downloadgröße des nächsten Resi-Abenteuers durchgesickert und hier geizt Teil 9 im Serienkosmos nicht mit Superlativen. Mit rund 73 GB ist Requiem das bislang größte Resi auf der PlayStation.

Freut ihr euch auf Resident Evil Requiem?

