Battlefield 6 veröffentlicht Roadmap für Season 2 und bringt darin einen beliebten Modus aus Battlefield 1 zurück

Große Schlachten stehen euch auch im ersten Teil des in Phase 3 eintreffenden Modus bevor.

Dass Season 2 von Battlefield 6 am 17. Februar starten wird, war bereits seit Längerem bekannt. Unklar war bislang allerdings, welche Inhalte uns konkret in der Season 2 erwarten werden. Jetzt haben die Battlefield Studios endlich für Klarheit gesorgt.

Denn auf der nun veröffentlichten Roadmap sind alle wichtigen neuen Inhalte zu finden, die in den kommenden Wochen ins Spiel kommen. Ähnlich wie schon in der ersten Season wird der Content gestaffelt und in drei Phasen veröffentlicht.

Season 2-Launch (Extreme Measures) : 17. Februar

17. Februar Season 2 Phase 2 (Nightfall): 17. März

17. März Season 2 Phase 3 (Hunter/Prey): 14. April

Und speziell ein Blick auf Inhalte der dritten Phase offenbart, dass dort ein echter Modus-Liebling der Community zurückkehren wird.

Operations sorgte schon in Battlefield 1 für Furore

Es handelt sich um den Modus "Operation Augur". Und der ist ganz offenbar vom beliebten Operations-Modus aus Battlefield 1 inspiriert. Grundsätzlich findet dieser Modus auf mehreren Maps hintereinander statt. Die angreifende Partei muss alle Punkte erobern, während die verteidigende Fraktion dies verhindern muss. Schaffen es die Angreifenden, die erste Karte zu erobern, geht es auf der zweiten weiter.

In Battlefield 1 entwickelten sich oft epische Matches mit interessanten Dynamiken, weswegen große Teile der Battlefield-Community noch immer in höchsten Tönen davon sprechen. Operation Augur soll dieses Spielgefühl offenbar zurück bringen, die Gefechte finden dort auf den beiden neuen Season 2-Maps (Contaminated und Hagental Base) statt.

Ein Nachteil im Vergleich zu den Original-Operations: Die "Behemoths" wie Zeppeline oder ein gepanzerter Zug, also massive Kriegsgeräte, die einem Team an die Seite gestellt wurde, wenn es fast aussichtslos zurücklag, wird es in Battlefield 6 nicht geben. Dementsprechend wird es spannend zu sehen sein, ob Operation Augur auch ohne dieses Element Erinnerungen an Operations wecken kann.

Battlefield 6 ist seit Oktober 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Season 2 hätte ursprünglich bereits Ende Januar erscheinen sollen, die Battlefield Studios entschieden sich aber, den Start zu verschieben, um die zusätzliche Zeit für Feinschliff zu nutzen.

Auf der nächsten Seite findet ihr alle Season 2-Inhalte im Überblick.