Battlefield 6 veröffentlicht Roadmap für Season 2 und bringt darin einen beliebten Modus aus Battlefield 1 zurück

Jetzt ist bekannt, welche Inhalte uns in den kommenden Wochen während der Content-Season 2 von Battlefield 6 erwarten.

Tobias Veltin
13.02.2026 | 18:41 Uhr

Große Schlachten stehen euch auch im ersten Teil des in Phase 3 eintreffenden Modus bevor. Große Schlachten stehen euch auch im ersten Teil des in Phase 3 eintreffenden Modus bevor.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Dass Season 2 von Battlefield 6 am 17. Februar starten wird, war bereits seit Längerem bekannt. Unklar war bislang allerdings, welche Inhalte uns konkret in der Season 2 erwarten werden. Jetzt haben die Battlefield Studios endlich für Klarheit gesorgt.

Denn auf der nun veröffentlichten Roadmap sind alle wichtigen neuen Inhalte zu finden, die in den kommenden Wochen ins Spiel kommen. Ähnlich wie schon in der ersten Season wird der Content gestaffelt und in drei Phasen veröffentlicht.

  • Season 2-Launch (Extreme Measures): 17. Februar
  • Season 2 Phase 2 (Nightfall): 17. März
  • Season 2 Phase 3 (Hunter/Prey): 14. April

Und speziell ein Blick auf Inhalte der dritten Phase offenbart, dass dort ein echter Modus-Liebling der Community zurückkehren wird.

Video starten 1:24 Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen

Operations sorgte schon in Battlefield 1 für Furore

Es handelt sich um den Modus "Operation Augur". Und der ist ganz offenbar vom beliebten Operations-Modus aus Battlefield 1 inspiriert. Grundsätzlich findet dieser Modus auf mehreren Maps hintereinander statt. Die angreifende Partei muss alle Punkte erobern, während die verteidigende Fraktion dies verhindern muss. Schaffen es die Angreifenden, die erste Karte zu erobern, geht es auf der zweiten weiter.

In Battlefield 1 entwickelten sich oft epische Matches mit interessanten Dynamiken, weswegen große Teile der Battlefield-Community noch immer in höchsten Tönen davon sprechen. Operation Augur soll dieses Spielgefühl offenbar zurück bringen, die Gefechte finden dort auf den beiden neuen Season 2-Maps (Contaminated und Hagental Base) statt.

Ein Nachteil im Vergleich zu den Original-Operations: Die "Behemoths" wie Zeppeline oder ein gepanzerter Zug, also massive Kriegsgeräte, die einem Team an die Seite gestellt wurde, wenn es fast aussichtslos zurücklag, wird es in Battlefield 6 nicht geben. Dementsprechend wird es spannend zu sehen sein, ob Operation Augur auch ohne dieses Element Erinnerungen an Operations wecken kann.

Mehr zu Battlefield 6
1
Battlefield 6-Spieler benutzen Golf Cart als rollende Bombe und schalten damit einen fetten Panzer aus
von Tobias Veltin
2
Battlefield 6-Collectibles: Alle Fundorte der 30 Dog Tags in der Singleplayer-Kampagne
von Sebastian Zeitz

Battlefield 6 ist seit Oktober 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Season 2 hätte ursprünglich bereits Ende Januar erscheinen sollen, die Battlefield Studios entschieden sich aber, den Start zu verschieben, um die zusätzliche Zeit für Feinschliff zu nutzen.

Auf der nächsten Seite findet ihr alle Season 2-Inhalte im Überblick.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Battlefield 6 veröffentlicht Roadmap für Season 2 und bringt darin einen beliebten Modus aus Battlefield 1 zurück

vor 2 Tagen

Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen

vor einer Woche

Battlefield 6-Spieler benutzen Golf Cart als rollende Bombe und schalten damit einen fetten Panzer aus

vor 2 Wochen

Die Macher von Battlefield 6 mögen keine Camper, deshalb haben sie einen Knopf eingebaut, um sie auf die gemeinste Art und Weise ins Gras beißen zu lassen

vor 3 Wochen

Battlefield 6-Fans können sich auf das Comeback einer beliebten Map freuen - "soll die bislang größte Karte werden"
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Nicht High-End, sondern Maximum: Neue Grafikkarte kostet absurde 5.699 Euro und Leute müssen in manchen Ländern ein Los ziehen, damit sie sie überhaupt kaufen können

vor 45 Minuten

Nicht High-End, sondern Maximum: Neue Grafikkarte kostet absurde 5.699 Euro und Leute müssen in manchen Ländern ein Los ziehen, damit sie sie überhaupt kaufen können
Pokémon Pokopia-Spielzeit - So lange soll uns das Nintendo Switch 2-Exclusive beschäftigen

vor einer Stunde

Pokémon Pokopia-Spielzeit - So lange soll uns das Nintendo Switch 2-Exclusive beschäftigen
Battlefield 6 veröffentlicht Roadmap für Season 2 und bringt darin einen beliebten Modus aus Battlefield 1 zurück

vor einer Stunde

Battlefield 6 veröffentlicht Roadmap für Season 2 und bringt darin einen beliebten Modus aus Battlefield 1 zurück
Arc Raiders tritt in die Fußstapfen von Helldivers 2 und versichert seinen Spielern: Es wird niemals wie Fortnite sein

vor einer Stunde

Arc Raiders tritt in die Fußstapfen von Helldivers 2 und versichert seinen Spielern: Es wird niemals wie Fortnite sein
mehr anzeigen