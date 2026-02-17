Live

Battlefield 6 Season 2 startet heute: Uhrzeit, Server-Status, Inhalte und weitere Infos im Live-Ticker

Nachdem der Start von Season 2 um knapp vier Wochen verschoben werden musste, ist es jetzt endlich soweit. Hier gibt's alle Infos zum Launch.

Eleen Reinke
17.02.2026 | 06:30 Uhr

Heute gibts in BF6 den ersten Schub an neuen Inhalten für Season 2. Heute gibt's in BF6 den ersten Schub an neuen Inhalten für Season 2.

Ursprünglich sollte die zweite Season von Battlefield 6 bereits im Januar starten, musste dann aber um einige Wochen verschoben werden. Grund war wohl, dass man mehr Zeit für die Optimierung brauchte. Nun ist es aber endlich so weit und Season 2 steht in den Startlöchern. Alle Infos bekommt ihr hier.

Im Trailer könnt ihr auch direkt einen Blick auf die Map Contaminated werfen, die zu den neuen Inhalten der Season gehört:

Video starten 1:24 Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen

Live-Ticker zum Start von Season 2 in Battlefield 6

Dienstag, 17.02.2026

06:30 Uhr

Moin moin und Ahoy! Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Start von Season 2 in Battlefield 6. Wir begleiten den Release hier den Tag über und haben auch einen Blick auf die Server, falls es zu Problemen kommen sollte.

Start-Uhrzeit von Season 2

  • Termin: 17. Februar 2026
  • Uhrzeit: 13:00 Uhr deutscher Zeit

Season 1 startete im Oktober erst um 16:00 Uhr, diesmal geht es allerdings schon etwas eher los. Laut offizieller Ankündigung sollen wir diesmal bereits ab 13:00 Uhr loslegen können.

Battlefield 6: Diese neuen Inhalte erwarten uns in Season 2

Für Phase 1 von Season 2 sind bereits einige Inhalte bekannt, allen voran natürlich die neue Deutschland-Map Contaminated, die sich auf der Hagental-Basis abspielt. Hier ein Überblick der neuen Inhalte, die direkt zum Start von Season 2 verfügbar sind:

  • Neue Map: Kontaminiert
  • Neuer, zeitlich begrenzter Modus: VL-7 Strike
  • Neues Flugzeug: AH-6 Little Bird Helikopter
  • Neue Waffen: GRT-CPS (DMR), VCR-2 (Assault Rifle), M121 A2 (Maschinengewehr)
  • Neue Gadgets: 9K38 IGLA, HTI-MK2

Und diese Inhalte kommen speziell in Redsec dazu:

  • Zeitlich begrenzte Modi: Gauntlet Altered State, BR-Synthesis
Battlefield 6 veröffentlicht Roadmap für Season 2 und bringt darin einen beliebten Modus aus Battlefield 1 zurück
von Tobias Veltin
Battlefield 6-Spieler benutzen Golf Cart als rollende Bombe und schalten damit einen fetten Panzer aus
von Tobias Veltin

Wie die Devs in einem Community-Update verraten, erwarten uns später in der Season außerdem noch zwei zusätzliche Updates mit neuen Inhalten wie einer weiteren Map und einem zeitlich begrenzten Modus, in dem wir uns durch eine dunkle Untergrundbasis kämpfen.

Daneben soll es natürlich auch mehrere Updates und Fixes geben. So wird etwa an der Progression gefeilt, um den Fokus auf modi- oder waffenspezifische Challenges zu verringern und Fortschritt im Battle Pass und Redsec zu verbessern. Auch an Waffen-Balancing, den Bewegungen eurer Charaktere und dem Audio soll gefeilt werden. Alle Details könnt ihr in der obigen Verlinkung nachlesen.

Battlefield 6

Battlefield 6

Genre: Shooter

Release: 10.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
