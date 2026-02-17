Battlefield 6 Season 2 startet heute: Uhrzeit, Server-Status, Inhalte und weitere Infos im Live-Ticker

Heute gibt's in BF6 den ersten Schub an neuen Inhalten für Season 2.

Ursprünglich sollte die zweite Season von Battlefield 6 bereits im Januar starten, musste dann aber um einige Wochen verschoben werden. Grund war wohl, dass man mehr Zeit für die Optimierung brauchte. Nun ist es aber endlich so weit und Season 2 steht in den Startlöchern. Alle Infos bekommt ihr hier.

Im Trailer könnt ihr auch direkt einen Blick auf die Map Contaminated werfen, die zu den neuen Inhalten der Season gehört:

1:24 Battlefield 6: Im ersten Trailer zu Season 2 fliegt der neue Kampfheli durch die bayerischen Alpen

Live-Ticker zum Start von Season 2 in Battlefield 6

06:30 Uhr Moin moin und Ahoy! Willkommen zu unserem Live-Ticker zum Start von Season 2 in Battlefield 6. Wir begleiten den Release hier den Tag über und haben auch einen Blick auf die Server, falls es zu Problemen kommen sollte.

Start-Uhrzeit von Season 2

Termin: 17. Februar 2026

17. Februar 2026 Uhrzeit: 13:00 Uhr deutscher Zeit

Season 1 startete im Oktober erst um 16:00 Uhr, diesmal geht es allerdings schon etwas eher los. Laut offizieller Ankündigung sollen wir diesmal bereits ab 13:00 Uhr loslegen können.

Battlefield 6: Diese neuen Inhalte erwarten uns in Season 2

Für Phase 1 von Season 2 sind bereits einige Inhalte bekannt, allen voran natürlich die neue Deutschland-Map Contaminated, die sich auf der Hagental-Basis abspielt. Hier ein Überblick der neuen Inhalte, die direkt zum Start von Season 2 verfügbar sind:

Neue Map: Kontaminiert

Kontaminiert Neuer, zeitlich begrenzter Modus : VL-7 Strike

: VL-7 Strike Neues Flugzeug: AH-6 Little Bird Helikopter

AH-6 Little Bird Helikopter Neue Waffen : GRT-CPS (DMR), VCR-2 (Assault Rifle), M121 A2 (Maschinengewehr)

: GRT-CPS (DMR), VCR-2 (Assault Rifle), M121 A2 (Maschinengewehr) Neue Gadgets: 9K38 IGLA, HTI-MK2

Und diese Inhalte kommen speziell in Redsec dazu:

Zeitlich begrenzte Modi: Gauntlet Altered State, BR-Synthesis

Wie die Devs in einem Community-Update verraten, erwarten uns später in der Season außerdem noch zwei zusätzliche Updates mit neuen Inhalten wie einer weiteren Map und einem zeitlich begrenzten Modus, in dem wir uns durch eine dunkle Untergrundbasis kämpfen.

Daneben soll es natürlich auch mehrere Updates und Fixes geben. So wird etwa an der Progression gefeilt, um den Fokus auf modi- oder waffenspezifische Challenges zu verringern und Fortschritt im Battle Pass und Redsec zu verbessern. Auch an Waffen-Balancing, den Bewegungen eurer Charaktere und dem Audio soll gefeilt werden. Alle Details könnt ihr in der obigen Verlinkung nachlesen.