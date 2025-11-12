Battlefield 6 hat offenbar ein tägliches XP-Limit und einige Spieler sind darüber mächtig sauer

Das Limit dürften nur die allerwenigsten erreichen, dennoch ist es ein Ärgernis.

Jonas Herrmann
12.11.2025 | 07:15 Uhr

Battlefield 6 steht aktuell in der Kritik. Battlefield 6 steht aktuell in der Kritik.

Knapp einen Monat nach dem überaus erfolgreichen Release von Battlefield 6 hat sich die Stimmung in Teilen der Community gedreht. Die Kritik bezieht sich dabei aber eher auf Entscheidungen von EA oder die Map-Größe als das grundlegende Gameplay. Jetzt wird auch ein XP-Limit diskutiert.

Battlefield 6 hat ein tägliches XP-Limit

Zum Launch im Oktober fielen die Reaktionen vieler Spieler*innen noch größtenteils positiv aus. Nach dem Flop von Battlefield 2042 wurde der neue Shooter als Rettung für das strauchelnde Franchise angesehen. Besonders seit dem Start von Season 1 und dem Battle-Royale RedSec weht aber ein rauerer Wind.

Video starten 23:40 18 Tage nach Release hat Battlefield 6 mehr Ärger als es braucht!

Dass der Fortschritt im Spiel mit Free-2-Play-Elementen des Battle-Royale-Ablegers vermischt wird, gefällt beispielsweise einigen Spieler*innen gar nicht. Auf Reddit wird aktuell auch noch ein weiteres Thema intensiv diskutiert.

Der User "IFrame-" hat nämlich kürzlich in einem Post ordentlich Dampf abgelassen. Er habe entdeckt, dass es ein tägliches XP-Limit im Spiel gibt. Ab 1,5 Millionen XP kann man demnach keine weitere Erfahrung für den Tag mehr sammeln.

Für den User ist ein solches Limit in einem Vollpreis-Spiel ein absolutes No-Go. Man habe immerhin gutes Geld bezahlt und sollte beim Aufleveln nicht künstlich eingeschränkt werden.

Den Post findet ihr hier:

In den Kommentaren unter dem Post gibt es viel Zustimmung, allerdings auch ein paar Richtigstellungen. Der Beitrags-Ersteller schreibt etwa, dass man diese 1,5 Millionen XP zumindest an Double-XP-Wochenenden in nur vier oder fünf Stunden erreichen könnte.

Andere User rechnen allerdings vor, dass es selbst mit doppelten XP und dauerhaftem Spielen zwischen acht und zehn Stunden dauern würde, das Limit zu erreichen. An "normalen" Tagen braucht man demnach 16-20 Stunden, was kaum jemanden betreffen dürfte.

Das Limit sei daher vermutlich eher dazu da, um Exploits und Cheats zu verhindern. Nichtsdestotrotz wirft es kein gutes Licht auf EA, dass dieses Vorgehen nicht besser kommuniziert wurde. Hier hätte mehr Offenheit viele Fans womöglich beruhigen können.

Was haltet ihr davon? Sind die Reaktionen überzogen oder gerechtfertigt?

