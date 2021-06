Gerüchte erhärten sich: Battlefield 6 womöglich zum Launch im Game Pass

Bereits im April berichteten wir über das Gerücht, Battlefield 6 könnte bereits zum Launch im Game Pass, dem Aboservice von Xbox, enthalten sein. Auf dem offiziellen Xbox Game Pass Twitter-Account gibt es nun einige mysteriöse Anspielungen, die diese Vermutung noch realistischer erscheinen lassen. Wir erklären euch, was dahintersteckt.

Ein mysteriöser Tweet

Am 1. Juni hat der offizielle Xbox Game Pass Twitter-Account die neuen Spiele für Juni getweetet. So weit so gut. Das Auffällige an diesem Tweet ist allerdings die Textzeile "June is our favorite month. It rhymes with soon." Auf Deutsch: "Juni ist unser liebster Monat. Er reimt sich auf bald." Natürlich funktioniert der Reim übersetzt nicht, der Inhalt bleibt jedoch erhalten. Es klingt ganz danach, als würde sich bald etwas Großes im Game Pass tun. Allerdings handelt es sich bislang um nur Vermutungen.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf diesen Tweet hat die Social Media Managerin von Battlefield mit den Worten "Wait a minute…" geantwortet, was so viel bedeutet wie: "Warte mal…". Schon allein aus dieser Korrespondenz lassen sich einige Rückschlüsse ziehen - die sich natürlich im Rahmen der Spekulation bewegen.

Auch die Wortwahl des Tweets liefert einen weiteren Hinweis. Sie ähnelt nämlich sehr stark einem Tweet des offiziellen Battlefield Twitter-Accounts aus dem Mai: "Words that rhyme with Soon: June. Boom." So wurde im Mai der Battlefield 6-Trailer für Juni angekündigt.

Die Vorgeschichte

Das Gerücht, dass Battlefield 6 zum Launch im Xbox Game Pass enthalten sein könnte, ist keineswegs neu. Wir haben bereits im April darüber berichtet. Zu diesem Zeitpunkt hat Branchen-Insider Nick Baker behauptet, im Herbst 2021 soll der AAA-Shooter eines Third-Party-Publishers zum Release im Game Pass enthalten sein und es gab Grund zur Annahme, dass es sich um Battlefield 6 handeln könnte. Auch Branchen-Insider Tom Henderson äußerte sich ähnlich und nannte das Spiel dabei konkret.

Wie wahrscheinlich ist es, dass Battlefield 6 tatsächlich zum Launch im Game Pass enthalten sein wird? Bisher können wir nur spekulieren und versuchen, die mysteriösen Anspielungen zu deuten. Es scheint aber definitiv etwas im Gange zu sein, was den Game Pass betrifft und wir hoffen, bald mehr zu erfahren.

Wie wichtig ist euch, ob Battlefield 6 direkt in den Game Pass kommt? Würdet ihr euch den Game Pass für Battlefield 6 holen?