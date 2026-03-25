Das wohl umstrittenste Battlefield wird abgeschaltet - Multiplayer-Partien bald nicht mehr möglich

Das ungewöhnliche Battlefield Hardline geht dieses Jahr vom Netz.

Die Battlefield-Reihe steht eigentlich für große Schlachten, Militär-Settings und zerstörbare Umgebungen. Ein Teil hat dieses Konzept jedoch auf den Kopf gestellt – und damit die Community gespalten. Nun verschwindet genau dieser Teil nicht nur aus den digitalen Stores, sondern verliert auch seine letzten Online-Server.

Battlefield Hardline wird abgeschaltet

Wie Publisher EA bestätigt hat, wird Battlefield Hardline am 22. Mai 2026 für die PS4 und Xbox One aus den digitalen Stores entfernt. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr das Spiel sowie alle DLCs nicht mehr kaufen.

11:53 Battlefield Hardline - Test-Video zum Multiplayer-Modus - Test-Video zum Multiplayer-Modus

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Nur einen Monat später, am 22. Juni 2026, werden zudem die Online-Server abgeschaltet. Damit verliert Hardline seinen Multiplayer komplett.

Wer das Spiel bereits besitzt, kann zumindest die Einzelspieler-Kampagne weiterhin spielen.

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Überraschend kommt der Schritt von EA nicht. Schon 2024 wurden die Server der PS3-Version abgeschaltet.

Ein Battlefield, das anders sein wollte

Battlefield Hardline war schon zum Release ein Sonderfall innerhalb der Reihe. Statt klassischer Militärschlachten setzte der Ableger auf ein Polizei-Setting mit Cops-und-Räuber-Szenario.

Das kam nicht bei allen gut an.

Viele Fans kritisierten damals, dass sich Hardline eher wie ein Spin-off anfühlt als ein vollwertiger Teil der Reihe. Der Fokus auf kleinere Gefechte und das Setting sorgte dafür, dass für viele einfach nicht die typische Battlefield-Essenz zu spüren war.

Andere Spieler wiederum mochten genau diesen Ansatz, weil er frischen Wind in die Serie brachte und sich bewusst von der gewohnten Battlefield-Formel entfernte – nachdem die Reihe zuvor viele Militär-Settings bereits ausgeschöpft hatte.

Fantastische Modi und nette Kampagne

Aber auch abseits des Settings versuchte Hardline neue Wege zu gehen. Die Kampagne war damals überraschend unterhaltsam und erzählte eine spannende Geschichte rund um Drogenkartelle und Verrat, die sich selbst nicht immer ganz ernst nahm.

Auch die Spielmodi konnten sich sehen lassen. Raubüberfälle, Hotwire – eine Art Conquest mit fahrenden Autos – und Geiselbefreiungen brachten frischen Wind in die Shooter-Reihe.

Das reichte alles jedoch nicht aus, um das Stigma eines kleinen Spin-offs loszuwerden.

Habt ihr Battlefield Hardline damals gespielt – oder war euch das Setting zu weit vom klassischen Battlefield entfernt?