Battlefield 6 bringt die wohl legendärste Karte der Seriengeschichte zurück und enthüllt weitere Inhalte für Season 3, 4 und 5

Die Battlefield Studios haben grob enthüllt, was uns in den nächsten Content-Seasons von Battlefield 6 erwartet.

Wie nahezu jeder aktuelle Shooter wird auch Battlefield 6 seit dem Launch regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Content-Season 2 ging Mitte Februar an den Start und viele Fans lechzen bereits nach weiteren Maps, Waffen und anderen Inhalten.



Jetzt haben die Battlefield Studios die erste Roadmap für die kommenden drei Seasons vorgestellt und verraten, was euch darin grob erwartet. Vor allem für Fans von älteren Battlefield-Maps sollten ein paar Highlights dabei sein.

Wichtiger Hinweis: Die vorgestellte Roadmap skizziert nicht alle Inhalte, sondern nur Teile davon. Eine Auflistung sämtlicher Details (z.B. zu neuen Waffen, Aufsätzen etc.) soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Battlefield 6: Die Roadmap für Season 3, Season 4 und Season 5 im Überblick

Die wichtigsten Inhalte der kommenden Seasons in der Übersicht.

Season 3 (Mai 2026)

Die dritte Content-Season soll im kommenden Monat an den Start gehen und folgende Inhalte bieten:

2 neue Maps : Railway to Golmud & Cairo Bazaar

: Railway to Golmud & Cairo Bazaar BR Solos für den RedSec-Modus

für den RedSec-Modus Ranked Play und Bestenlisten für Battle Royale

für Battle Royale zusätzliche Waffen, Modi etc.

Railway to Golmud ist eine Neuauflage der beliebten Golmud Railway-Karte aus Battlefield 4. Sie ist in Tadschikistan angesiedelt und soll einen guten Mix aus Nah- und Fernkämpfen bieten. Es ist zudem die bislang größte Battlefield 6-Karte. Genau solche größeren Maps hatten viele Fans vehement gefordert.

Auch Cairo Bazaar ist ein Karten-Remaster, nämlich von Grand Bazaar aus Battlefield 3. Statt in Teheran findet die Action dieses Mal in Kairo statt, der Fokus liegt auf intensiven Nahkämpfen.

Hier ist das Video, das die Battlefield Studios zur Roadmap-Präsentation veröffentlicht haben:

6:02 Battlefield 6 gibt einen ersten Ausblick auf die nächsten Content-Seasons im Jahr 2026

Autoplay

Season 4 (Juli 2026)

Ähnlich wie auch Season 3 wird Season 4 die Map-Auswahl weiter erhöhen und die wohl legendärste Battlefield-Karte überhaupt zurückbringen – samt steuerbaren Booten.

"Naval Warfare": Ihr kämpft mit entsprechenden Fahrzeugen jetzt auch im bzw. auf dem Wasser.

Ihr kämpft mit entsprechenden Fahrzeugen jetzt auch im bzw. auf dem Wasser. 2 neue Maps: Wake Island & Tsuru Reef

Wake Island & Tsuru Reef Custom Lobbies: für eigens erstellte Matches

für eigens erstellte Matches Spectator Modus

zusätzliche Waffen, Modi etc.

Wake Island ist eine der markantesten und prägendsten Karten der Battlefield-Geschichte und tauchte schon im allerersten Serienteil Battlefield 1942 auf. Auf der hufeisenförmigen Insel im pazifischen Ozean bekämpft ihr euch zu Fuß, auf dem Wasser und in der Luft. Auch in der Battlefield 6-Version wird es Flugzeugträger geben, von deren Decks ihr starten könnt, das wurde bereits bestätigt.

Auch die zweite – komplett neue – Karte Tsuru Reef spielt in einem Ozean-Setting und wird laut den Battlefield Studios die größte Battlefield 6-Karte überhaupt. Wer im Battlefield Labs-Programm ist, soll die Map schon bald ausprobieren können. Auf beiden Maps soll ein neues dynamisches Wellensystem zum Einsatz kommen.

Season 5 (Herbst 2026)

Zu dieser Season gibt es noch keine konkreten Details – außer, dass sie gleich drei neue Maps liefern wird.

Darüber hinaus haben die Battlefield Studios auch noch weitere Features/Verbesserungen angekündigt, die im Laufe des Jahres implementiert werden sollen, für die es aber noch keinen konkreten Release-Zeitraum gibt:

Server-Browser

Proximity Chat

Überarbeitungen der New Sobek- und Blackwell Fields-Karten

Auf welche der neuen Inhalte freut ihr euch am meisten? Oder falls ihr nicht mehr aktiv spielt: Was müsste Battlefield 6 machen, um euch zurückzuholen?